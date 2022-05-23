В России разрешат крутить недружественные музыку и фильмы, а копирайт оплатят рублями

Российские власти разрабатывают временный порядок внесения платежей по контрактам с правообладателями из недружественных стран. После их ухода из страны из-за спецоперации российские юрлица будут оплачивать использование зарубежного контента в рублях — даже если зарубежные компании согласия на то не давали. Меру собираются принять после приостановки деятельности в России медиакорпораций Universal, Disney, Warner Bros., Sony и Paramount. Эксперты предрекают массовые судебные разбирательства.

Принудительная оплата в рублях

В России собираются ввести временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных государств, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Вскоре Президент России Владимир Путин может подписать указ о порядке расчетов с зарубежными компаниями, которые решили покинуть российский рынок на фоне событий на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировать указ отказался.

Предполагается, что российские юридические и физические лица, а также все, кто имел лицензионные контракты с правообладателями из стран, попавших в список недружественных, могут продолжать расплачиваться за использование контента. Делать они это будут через рублевый счет в банках России до тех пор, пока санкции и запреты не отменят. Сейчас в список недружественных государств, которые ввели санкции против России, входят 52 представителя, среди которых 27 стран-членов Евросоюза, Великобритания, Канада, Норвегия, Швейцария, Китай, Япония и другие.

При этом забрать деньги с рублевых счетов иностранные правообладатели могут только с разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. До сих пор эта комиссия ведала иностранными инвестициями в хозяйственные общества, которые имели стратегическое значение для обороны и безопасности страны.

По разрабатываемому временному порядку расчета с правообладателями из недружественных стран российские юрлица будут оплачивать зарубежный контент даже без согласия зарубежных компаний

Отмечается, что одной из причин принятия этого указа стали сложности с расчетами с международными корпорациями после отключения российских банков от международных платежных систем и SWIFT. Предложенный механизм проведения рублевых платежей по спецсчетам через уполномоченный банк в России после санкций уже применяется для расчетов по экспортным поставкам российского газа.

Правообладателей не спросят

Цель нового порядка расчетов с медиакорпорациями — позволить российским театрам, кинотеатрам и видеосервисам продолжать использовать объекты интеллектуальной собственности лицензиаров, даже если речь идет о контенте, который распространять в России запретили сами правообладатели.

Александр Журавлев, управляющий партнер юридической компании ЭБР, отмечает, что зарубежные правообладатели, не согласные с такой схемой, могут обратиться в суд.

«Тут, конечно, вопрос правоприменительной практики судами, как они будут трактовать действие этого указа. По иерархии законов указ ниже по силе, чем Гражданский кодекс России. А он говорит о безоговорочной необходимости защиты прав правообладателя», — говорит эксперт.

Директор Института исследований интернета Карен Казарян подтвердил CNews, что можно ожидать массовых судебных исков зарубежных правообладателей, контент которых продолжат распространять в России без их разрешения.

«Одна только возможность использования контента без согласия правообладателей, если она будет зафиксирована в указе, нарушает все, что можно, — предупредил эксперт. — Скорее всего, правообладатели пойдут в суды, а Россия снова появится в "плохом" списке Торгового представительства США (USTR). Также на российские организации, которые начнут работать по этой схеме, могут подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО)».

Торговое представительство США с 2011 г. ведет реестр платформ и маркетплейсов, которые торгуют пиратскими товарами. В 2012 г. Россия и Китай возглавили список стран с наихудшими, по мнению американских экспертов, условиями для защиты авторских прав.

Карен Казарян отмечает, что в долгосрочной перспективе принятие законопроекта грозит целым рядом неприятностей, в первую очередь, имиджевых. В частности, придется долго доказывать иностранным партнером, что в России все же уважают интеллектуальную собственность.

Принудительные лицензии в том числе

Оставить российским пользователям привычный зарубежный контент будут пытаться и другими способами. Так, в апреле 2022 г. стало известно о том, что власти готовят законопроект, расширяющий действие принудительной лицензии. Суть нововведений заключалась в том, что действие принудительной лицензии планируется распространить не только на патенты, но и на другие объекты интеллектуальной собственности, в том числе медиаконтент.

Обратиться в суд за получением принудительной лицензии будет вправе российский лицензиат, если его партнер из недружественной страны в одностороннем порядке отказался от договора по основаниям, не связанным с его нарушением. А исполнять финансовые обязательства по контрактам, заключенным после 23 февраля 2022 г. российским лицензиатам, если они являются акционерными обществами, предложили акциями.

По мнению Карена Казаряна, введение такого порядка также нарушает международные обязательства России, в частности международное соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), входящее в пакет документов о создании Всемирной торговой организации. Оно ограничивает область применения процедуры принудительного лицензирования патентами, промышленными образцами и т.д. Нарушена будет и Бернская конвенция — международное соглашение в области авторского права, требующее предоставления авторам ряда исключительных прав. Она же запрещает дискриминировать национальные и иностранные произведения.

Кто ушел с российского медиарынка

В марте 2022 г. об уходе из России объявила «большая тройка» мировых звукозаписывающих лейблов: Universal Music Group (UMG), Warner Music Group (WMG) и Sony Music. Первая закрыла российские представительства и остановила все бизнес-операции в стране, вторая отказалась от инвестиций, новых проектов, рекламы и производства физических носителей. Единственной, кто не сообщил о полном разрыве контрактов с исполнителями, стала Sony Music, однако она объявила о приостановке работы в стране. О своем уходе с российского медиаполя также заявили кинокомпании Disney, Warner Bros. и Paramount.