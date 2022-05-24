CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Техника
|

Минцифры смягчает требования к ИТ-компаниям, претендующим на налоговые льготы

Минцифры России предложило облегчить ИТ-компаниям процесс получения получения налоговых льгот в условиях санкций. Теперь на господдержку смогут претендовать компании с профильной выручкой на уровне 70%, а число их сотрудников может быть меньше семи человек. С таким обращением к регулятору обратились представители отрасли.

Упростят на 20 миллиардов рублей

В России смягчат требования к ИТ-компаниям для получения налоговых льгот, сообщили CNews в аппарате замминистра цифрового развития России Максима Паршина. С предложением об упрощении процедуры Минцифры выступило после того, как к такой просьбой к чиновникам обратились представители ИТ-отрасли.

Совместно с Минфином России регулятор подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие снижение требования по профильной ИТ-выручке, необходимой для получения льгот, до 70% вместо 90%. Также на господдержку смогут претендовать аккредитованные при Минцифры компании, численность которых меньше семи человек — таким был порог минимальной численности работников до сих пор.

Кроме того, льготы будут распространяться на новые виды ИТ-деятельности: услуги по доработке, внедрению и поддержке любого российского программного обеспечения, продажи онлайн-рекламы на своих платформах, предоставление платного доступа к контенту, в том числе по подписке. Смогут получить налоговые льготы также компании, оказывающие образовательные услуги с использованием онлайн-платформ и те организации, что разрабатывают и продают российские программно-аппаратные комплексы.

moscowcity6002.jpg
Минцифры России предлагает давать налоговые льготы ИТ-компаниям с профильной выручкой 70% вместо 90%

Предложения оформлены в виде законопроекта и внесены Минфином на рассмотрение комиссии Правительства России по законопроектной деятельности, документ имеется в распоряжении CNews. В пояснительной записке к документу оговаривается, во сколько обойдутся федеральному бюджету корректировки в Налоговый кодекс: расширение действующих льгот приведет к сокращению доходов бюджета на 20,3 млрд руб., из которых 13 млрд руб. составит недополученный налог на прибыль и 7,3 млрд руб. — страховые взносы.

Какие налоговые льготы предложены ИТ-шникам

Налоговые льготы для ИТ-компаний вступили силу с 2021 г., с тех пор представители отрасли вправе претендовать на пониженные страховые взносы в размере 7,6% вместо 14% и налог на прибыль на уровне 3% вместо 20%. Ранее, чтобы получить налоговую поддержку, организации должны были соответствовать ряду критериев. Не менее 90% доходов компания должна была получать от разработки софта и баз данных, быть аккредитованной при Минцифры и иметь штат из семи и более работников.

В апреле 2022 г. ИБ-компании потребовали от властей равных льгот с разработчиками ПО и «железа». ИБ-компании не могли получать льготы ни по линии Минцифры, так как не дотягивали в доле выручки от ПО до 90%, ни по линии Минпромторга, так как выручка по электронике тоже не достигала этого уровня. Представители отрасли жаловались не только на отсутствие поддержки, но и то, что коллеги-льготники «хантят» их сотрудников.

Льготами также не могли воспользоваться ИТ-компании, являющиеся разработчиками и производителями законченных продуктов в виде программно-аппаратных средств, например, роутеров, маршрутизаторов и средств защиты информации.

Анжела Патракова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Почты для параноиков» ProtonMail больше нет. Теперь у сервиса новое имя и выросший почтовый ящик на бесплатном тарифе

Компании не исполнившие госконтракт из-за санкций, отстранят от госзакупок

Реестр российского ПО переродится в полноценный маркетплейс

Приватность – пустой звук. Суперзащищенный браузер тайно сливает данные пользователей в Microsoft в обмен на деньги

Разработчики RuStore обещают пользователям полную безопасность. Приложения будут прогонять через «песочницу»

Власти собрались контролировать персональные данные россиян по всему миру

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Опасно ли излучение от смартфонов и бытовой техники

Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM

Обзор электросамоката Digma Allroad Max 15000mAh

Показать еще

Наука

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса

Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне
Показать еще