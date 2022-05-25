Компании не исполнившие госконтракт из-за санкций, отстранят от госзакупок

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое ужесточит требования к поставщикам, участвующим в государственных закупках. С госзаказчиками не смогут работать компании, которые ранее отказались исполнять контракт из-за зарубежных санкций.

Что говорится в постановлении

В российских госзакупках не смогут участвовать компании, ранее отказавшиеся исполнять контракт из-за того, что заказчик попал под санкции иностранных государств. Постановление от 23 мая 2022 г. №937 подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.

В документе говорится, что в закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд не смогут принять участие организации, которых включили в реестр недобросовестных поставщиков. В «черном» списке компании могут отказаться в том случае, если откажутся исполнять заключенный контракт, сославшись на то, что заказчик угодил под иностранные санкции.

Авторы инициативы надеются, что так получится снизить риски неисполнения госконтрактов из-за внешних санкций, под которыми оказался ряд государственных заказчиков.

В госзакупках не смогут участвовать компании, ранее отказавшиеся исполнять контракт, потому что заказчик попал под санкции

Фильтровать компании будут на этапе размещения госконтракта — к обязательных требованиям к потенциальным поставщикам добавят пункт об отсутствии о них сведений в реестре недобросовестных.

«Таким образом, претендовать на госконтракты смогут только компании, которые в сложившихся условиях гарантированно готовы выполнить условия госконтракта», — отмечается на сайте правительства.

Новый порядок вступит в силу с 1 июля 2022 г.

Чем грозит попадание в реестр

В реестр недобросовестных поставщиков включается информация о поставщика (подрядчиках или исполнителях), которые выиграли закупочную процедуру, но уклоняются от заключения контракта. Попадают туда также компании, с которыми контракты и договоры, заключенные в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, были расторгнуты по решению суда, или те, с кем перестали сотрудничать из-за одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с нарушением условий.

Реестр, который ведет Федеральная антимонопольная служба (ФАС), можно найти в открытом доступе в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок.

Для компании, оказавшейся в «черном» списке, существует ряд ограничений. Так, два года нельзя будет участвовать в закупках как по 44-ФЗ, так и по 223-ФЗ. Также организации грозит потеря обеспечения заявки, которое обычно подлежит возврату по ч. 15 ст. 44 Закона 44-ФЗ. Кроме того, компания несет имиджевые потери: ее пребывание в реестре может оттолкнуть контрагентов от дальнейшего сотрудничества.

В апреле 2022 г. в ФАС сообщили, что с начала года успели включить в список более 3 тыс. новых компаний.

Санкции как форс-мажор

В марте 2022 г. было принято постановление Правительства № 417, в котором были зафиксированы форс-мажорные обстоятельства, связанные с введением санкций. В документе отмечалось, что «исполнителей и подрядчиков по госконтрактам, которые не исполнили свои обязательства, не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков, если они сделали это из-за форс-мажора, связанного с зарубежными санкциями.

Напомним, европейские и американские санкции на данный момент распространены на банки «Открытие», Промсвязьбанк, Альфа-банк и банк «Россия», в список угодили РЖД, «Камаз», «Совкомфлот», «Ростех», а также МФТИ, Минобороны и его структуры. Полный перечень организаций обнародовали OFAC (подразделение Минфина США, ответственное за применение санкций) и Еврокомиссия.

Рекорд по числу несостоявшихся ИТ-госзакупок

Ранее CNews писал, что с 1 января по 15 мая 2022 г. в России были сорваны почти 10 тыс. госзакупок в сфере проектирования и разработки ИТ-решений на общую сумму 27 млрд руб. Представители отрасли жалуются на последствия санкций, в числе которых проблемы с логистикой, отток специалистов в другие страны.

В отчете «РТС-тендера» говорится, что около 1000 госзакупок касаются телеком-отрасли, порядка 700 - области тестирования ИТ-решений, еще 1800 — из сферы услуг по управлению компьютерным оборудованием. Также сорвалось больше 2000 тендеров по проектированию и разработке.