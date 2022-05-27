На сотрудника ФСБ завели дело за кражу у россиянина криптовалюты на «сотни миллионов»

Бывший работник самарского управления ФСБ подозревается в краже криптовалюты у киберпреступника. Со слов потерпевшего, с его кошельков пропали токены на сотни миллионов рублей после визита к ним силовика в рамках расследования дела о киберпреступлении, по которому хакер проходил подозреваемым. В октябре 2021 г. его признали виновным, а решение по делу бывшего ФСБ-шника еще не принято – он остается подозреваемым.

Украсть у хакера

Сотрудника управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Самарской области подозревают в хищении криптовалюты у киберпреступника, пишет издание «ВолгаНьюс» со ссылкой на официальных представителей УФСБ по Самарской области. Нанесенный хакеру ущерб он оценил в «сотни миллионов рублей».

По предварительной версии специалистов, ведущих расследование, сотрудник УФСБ, ныне уже бывший, по фамилии Демин (имя держится в секрете в интересах следствия) участвовал в раскрытии киберпреступления. Подозреваемым в данном деле был житель Сызрани (Самарская область) с фамилией Мочалов.

Вину Демина следствию еще предстоит доказать

Сотрудники ФСБ нанесли Мочалову визит, чтобы задокументировать информацию о преступлении. Через некоторое время Мочалов написал заявление о пропаже у него криптовалюты, которая якобы произошла после появления силовиков у него на пороге. С его слов, исчезли сотни миллионов рублей.

Расследование в рамках расследования

Заявление Мочалова стало поводом для начала нового разбирательства, в котором принимало участие Главное военно-следственное управление Следственного комитета России. Через некоторое время вся похищенная у Мочалова криптовалюта таинственным образом вернулась, но расследование было решено не прекращать.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего Демин был направлен в Москву. Вместе с ним было передано и дело, по которому уже лично он, а не Мочалов, проходил подозреваемым.

На момент публикации материала расследование по делу Демина продолжалось. Вердикт по нему вынесен не был – бывший сотрудник ФСБ пока остается подозреваемым.

Хакер оказался подлинным

Пока следствие выясняет обстоятельства причастности Демина к краже криптовалюты, Расследование дела Мочалова подошло к своему логическому завершению. Он действительно оказался киберпреступником – к такому выводу пришел Сызранский городской суд, признав его виновным в распространении вредоносных программ.

Согласно решению суда, Мочалов использовал малвари с целью получения доступа к неким «объектам информационной структуры» России. Приговор ему был вынесен 29 октября 2021 г. За свои преступления в вируальном пространстве Мочалов получил год вполне реального ограничения свободы.

Как российские силовики незаконно добывают криптовалюту

Случай с Деминым – не единственный, когда сотрудники российских силовых структур нечестным путем пополняли баланс своих криптокошельков. В декабре 2021 г. своей должности лишился капитан саратовской полиции, теперь уже бывший сотрудник РЭО ГИБДД УМВД России Сергей Токарев.

Он был уволен за майнинг криптовалюты на рабочем месте. Впервые об этом стало известно в начале октября 2021 г.

Токарев добывал виртуальные деньги, пользуясь служебным помещением в здании, принадлежащем полиции, где он разместил необходимое для майнинга оборудование. «Дополнительный заработок» у Токарева был в период с февраля по июль 2021 г. Его тайна раскрылась после того, как отдел ГИБДД получил гигантские счета за электричество.

Против Токарева было возбуждено уголовное дело, но в тюрьму он не попал. По решению суда полицейский был обвинен в нарушении ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Осужденный отделался лишь штрафом в размере 30 тыс. руб. и лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов России, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года.

«Криптопромыслом» также занимались теперь уже бывшие сотрудники ФСБ Алексей Колбов и Сергей Белоусов. Но если Токарев предпочитал мирный майнинг, то Колбов и Белоусов выбрали добычу токенов в стиле 90-х годов XX века. Как сообщал CNews, они вымогали десятки миллионов рублей в биткоинах у бывшего главы издательства «Известия» Эраста Галумова, угрожая «сшить» ему дело и объявить его сына в международный розыск. И Белоусов, и Колбов были уволены из внутренних органов и оказались на скамье подсудимых. В феврале 2021 г. государственное обвинение запросило для них 10 и 13 лет заключения соответственно.