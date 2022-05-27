В России запустят маркетплейс для создателей микроэлектроники. Отрасль в сомнениях

В России появится маркетплейс для дизайн-центров, создающих IP-блоки – компоненты современной микроэлектроники. Над ним работает АО «НПП Цифровые решения». ИТ-отрасль сомневается в необходимости такого сервиса, но Минпромторг видит в нем потенциальную пользу для развития российской электроники.

Дизайн-центры загонят в маркетплейс

В России в начале осени 2022 г. заработает маркетплейс, созданный специально для дизайн-центров электроники, пишет «Коммерсант». Грядущий веб-сервис позволит таким центрам размещать информацию о своей продукции и ее совместимости с различными производствами полупроводников, как российскими, так и иностранными.

Работы по созданию и запуску нового маркетплейса выполнит российское предприятие АО «НПП Цифровые решения». О подготовке данного проекта рассказал гендиректор компании Александр Руткевич.

Со слов главы «Цифровых решений», на маркетплейсе будут выставлены в первую очередь так называемые «IP-блоки». Это специальные модули, применяемые разработчиками при проектировании, к примеру, центральных процессоров. К IP-блокам относится, в частности, модуль интегрированной графики.

Идея проекта заключается в упрощении взаимодействия дизайн-центров и производителей электроники

По планам разработчика, новый маркетплейс заработает в течение сентября 2022 г. Инвесторов и госучастия у данного проекта нет – компания вкладывает в него исключительно собственные средства. По информации издания, за компанией числится домен IP-base.ru, который в будущем может быть привязан к маркетплейсу. Но зарегистрирован он был, согласно WhoIs, еще в апреле 2021 г.

Цели проекта

Маркетплейс, создаваемый «Цифровыми технологиями», будет представлять собой единую базу данных об IP-блоках, пишет издание. На это указывает и выбранное название домена.

По задумке авторов, пополнять базу данных будут непосредственно производители микроэлектроники и компонентов. Например, они смогут указать, под производство на каких именно заводах, отечественных или зарубежных, адаптированы их блоки. Проект создается исключительно для российских разработчиков.

Создатели маркетплейса полагают, что их проект позволит «упростить кооперацию между производителями электроники, которым требуются IP-блоки, и их разработчиками». Идея особенно актуальна ввиду отказа иностранных компаний, занимающихся производством полупроводников, работать с российскими разработчиками. К примеру, в конце февраля 2022 г. так поступил крупнейший контрактный производитель чипов – тайваньская TSMC. Она свернула выпуск российских процессоров «Байкал» и «Эльбрус» под давлением США.

Минпромторг поддерживает, но отрасль в сомнениях

По мнению неназванных представителей российской ИТ-отрасли, новый маркетплейс не решит проблему с доступом к зарубежным IP-блокам. «Российские чипмейкеры, как правило, закупали их у зарубежных компаний: Synopsis, Cadence и др., – сообщили источники издания. – Но сейчас это как минимум затруднительно».

Информация о потенциальном домене маркетплейса

Другой источник «Коммерсанта» подметил, что российские дизайн-центры хоть и вели разработку IP-блоков, но «далеко не всей необходимой номенклатуры». С его слов, работа велась в первую очередь по госконтрактам и «исключительно под свои проекты». «Иногда разные дизайн-центры могли за государственные деньги в рамках разных проектов фактически разрабатывать одинаковые IP-блоки. Из-за этого российским компаниям трудно продавать их друг другу», – добавил источник.

Собеседник издания в Правительстве России тоже не верит в успех инициативы «Цифровых решений», называя ее «бесполезной». «В России не так много структур, разрабатывающих и продающих IP-блоки, чтобы устраивать целый маркетплейс, их не больше десятка. Компании и так знают друг друга и сотрудничают», – сказал он, выразив надежду, что к разработке данного маркетплейса не будут привлечены средства из бюджета России.

У Минпромторга противоположный взгляд на новый маркетплейс для дизайн-центров. Министерство высказалось в поддержку инициативы, заявив, что она «позволит выстроить эффективное взаимодействие отечественных дизайн-центров».

Мнение ведомства разделяет и глава «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов. Он назвал идею по созданию такого маркетплейса «полезной инициативой для всего рынка» и добавил, что она «может сократить время и ресурсы при разработке проектов».

Немного о компании

Работу над маркетплейсом ведет АО «НПП Цифровые решения», зарегистрированное в начале февраля 2019 г. в Москве с уставным капиталом 2 млн руб. (данные ЕГРЮЛ). Основной вид деятельности – «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие» (код ОКВЭД 72.19). Дополнительных видов деятельности у организации 34. В список входят «производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования» (30.30), «разработка компьютерного программного обеспечения» (62.01) и «технические испытания, исследования, анализ и сертификация» (71.20).

АО «НПП Цифровые решения» было зарегистрировано в день прекращения деятельности компании ООО «НПП Цифровые решения», существовавшей с октября 2003 г. с уставным капиталом 2 млн руб. Компания прекратила деятельность путем реорганизации в форме преобразования.

Гендиректором предприятия на момент закрытия был Александр Руткевич, и он же являлся единоличным его учредителем. Основной вид деятельности тот же («научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие»), но дополнительных значительно больше – 41 вместо 34.

По итогам 2021 г. выручка АО «НПП Цифровые решения» составила 558,4 млн руб. Чистая прибыль за тот же период – 13 млн руб. (статистика «Контур.фокус»).