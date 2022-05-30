Дочка Мизулиной требует ввести в Рунете «превентивные блокировки» сайтов без суда

Екатерина Мизулина, дочь члена Совфеда Елены Мизулиной, добивается расширения списка запрещенного контента в России. Также она хочет, чтобы информация блокировалась без привлечения суда. Екатерина Мизулина является главой «Лиги безопасного интернета», регулярно поддерживающей и придумывающей новые ограничения в Рунете. В феврале 2022 г. из нее вышли все участники.

Ограничений должно быть еще больше

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выступила с предложением по масштабному изменению механизма блокировок контента в интернете, пишут «Ведомости». Идея дочери члена Совета Федерации Елены Мизулиной заключается в первую очередь в расширении списка запрещенного в России контента.

Также Екатерина Мизулина предложила сделать сами блокировки информации в Сети «превентивными». Об этом она заявила в рамках заседания Общественной палаты, посвященного борьбе с деструктивным контентом во Всемирной паутине.

«Иного пути у нас абсолютно нет, иначе нас захлестнет потоком деструктивной информации, которая окружает и детей, и подростков каждый день, не только в пространстве социальных сетей, но и в других медиа», – заявила Екатерина Мизулина в ходе своего выступления.

Екатерина Мизулина регулярно заявляет о недостаточном количестве ограничений свободы россиян в интернете

Реализация плана Мизулиной подразумевает корректировку сразу двух действующих в России законов. Если все пойдет по ее плану, то поправки будут внесены в законы «Об информации» (№ 149-ФЗ) и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (№ 436-ФЗ).

Зачем отвлекать судей от работы

Одна из главных целей Мизулиной заключается в реализации возможности блокировки контента в интернете без привлечения судебной власти. На май 2022 г. блокировка той или иной информации осуществляется по решению. Суда.

Мизулина же считает, что в России необходимо «ввести досудебную блокировку по широкому виду запрещенной информации, расширить этот перечень и превентивно – как обеспечительная мера – блокировать эту информацию». Объясняет это глава «Лиги безопасного интернета» тем, что при реализации такого алгоритма «обязанность по оспариванию и доказыванию, что тот орган, который принял решение по блокировке, был не прав» будет лежать на том, кто распространяет запрещенный контент.

Подробности не нужны

В ходе своего выступления в Общественной палате Екатерина Мизулина не стала уточнять, какого именно контента в настоящее время не хватает в перечне запрещенной информации. Другими словами, она всего лишь подала идею.

«Это необходимо обсуждать с экспертным сообществом и общественными организациями», – сообщила она изданию. На вопрос о том, какие структуры должны располагать полномочиями по принятию решения о превентивной блокировке, Мизулина отвечать не стала. Она сообщила лишь, что «действующее законодательство уже определяет органы власти, уполномоченные на принятие решений о блокировке».

Мнение юристов и Минцифры

Как сообщили CNews представители Минцифры, ведомство уже осведомлено о предложениях Мизулиной, высказанных в Общественной палате. Тем не менее, как именно Минцифры относятся к данной инициативе, они не сообщили.

«Минцифры ответственно подходит к вопросу защиты детей от запрещенного контента и получает информацию обо всех инициативах, предложенных государственными деятелями, – сказали они. Для межведомственного обсуждения предложенной инициативы необходимо проанализировать текущую ситуацию и внимательно ознакомиться с перечнем информации, которая может быть заблокирована превентивно, а также оценить риски, возникающие в случае распространения такой информации».

Директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович сказала «Ведомостям», что в России реализованы и используются алгоритмы внесудебной блокировки контента. С ее слов, число таких оснований для принятия решений «уже значительно превышает количество таких оснований для блокировки судебной». Она сообщила, что внесудебной блокировке подвергается, в частности, информация о запрещенных к распространению в России лекарствах и детская порнография.

«Высказанное предложение о расширении перечня запрещенной информации, тем более с учетом идеи превентивной блокировки, приведет, скорее всего, к перегибам в правоприменении, когда контент будет блокироваться «на всякий случай», что явно поставит под угрозу реализацию прав граждан на свободный доступ к информации», – подытожила Александра Орехович.

Некоторые юристы согласны с тем, что законы о блокировке контента в интернете нуждаются в доработке. Такого мнения придерживается, в том числе, Вадим Перевалов, член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России.

С его слов, нынешние законы «разрабатывались на протяжении более чем 10 лет, а принятые ранее нормы не обновлялись по мере развития интернета». «В результате многие механизмы не в полной мере адаптированы на работу с интернет-платформами, интернет-мессенджерами с публичными чатами, магазинами приложений и т. п.», – сообщил он «Ведомостям».

В то же время, считает Перевалов, нововведения обязывают госорганы «приводить мотивы, по которым они ограничивают доступ к информации». По его мнению, нужно «четко указывать, какая именно часть информации на интернет-странице или в приложении является запрещенной». Также должна быть проработана «предельно быстрая и понятная» процедура обжалования таких решений.

«Лига», которой нет

«Лига безопасного интернета» была основана в 2011 г. Екатерина Мизулина возглавила ее в апреле 2018 г. В начале февраля 2022 г., как сообщал CNews, из нее разом вышли все участники, а сама организация приступила к тотальной реорганизации.

До февраля 2022 г. среди членов «Лиги» были крупные российские операторы связи, включая «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн») и МТС. Наряду с ними в проекте участвовали и компании из сегмента информационной безопасности, например, «Лаборатория Касперского», а также несколько других ИТ-компаний и некоммерческих фондов.

В «Лиге безопасного интернета» почти четыре месяца нет ни одного участника

Первоначально реорганизация «Лиги» должна была завершиться в апреле 2022 г. На момент публикации материала она все еще продолжалась, а раздел «Участники» на сайте организации по-прежнему пустовал.

«Лига» заменила собой множество других общественных организаций по борьбе с противоправной информацией в Сети, включая «Дружественный Рунет». За годы своего существования она прославилась активными действиями, последствием которых стали многочисленные ограничения в интернете.

В частности, «Лига» принимала активное участие в разработке законопроекта о запуске в России реестра запрещенных сайтов. CNews писал, что она даже собиралась стать его оператором, но в итоге эта роль досталась Роскомнадзору.