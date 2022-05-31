Microsoft лишает Excel множества нужных функций

Microsoft удалит из Excel в составе облачного офисного сервиса Microsoft 365 ряд функций, назвав их непопулярными среди пользователей. Среди них – «Деньги», мощный инструмент планирования бюджета, позволяющий подключаться к своим банковским счетам и кредитным картам и выгружать информацию обо всех транзакциях. Удаление Microsoft запланировала на июнь 2023 г.

Excel станет менее функциональным

Корпорация Microsoft намерена вырезать из Excel несколько функций, которые, по ее мнению, не востребованы среди пользователей, пишет портал Neowin. В списке на удаление, по меньшей мере, три особенности сервиса, которые прекратят свое существование ровно через год.

Все три функции Microsoft отключит в июне 2023 г. Таким образом, у пользователей будет масса времени, чтобы найти им альтернативу, в том числе и в других офисных сервисах.

Изменения затрагивают исключительно офисную версию Excel из состава сервиса Microsoft 365. Пользователей обычного Office, устанавливаемого на ПК, политика Microsoft по отношению к этим функциям не коснется.

Что удалит Microsoft

Первыми Microsoft уберет типы данных Wolfram. Их поддержка будет прекращена 11 июня 2023 г.

Microsoft проредит функциональные возможности облачного Excel. Чем она заменит удаленные сервисы, пока неизвестно

Как сообщает сама Microsoft, корпорация заключила партнерское соглашение с Wolfram «в рамках внедрения инноваций и модернизации в Excel». Сделано это было, в частности, с целью расширения набора доступных связанных типов данных. Теперь же Microsoft больше не считает необходимым продолжать данное партнерство. «Мы сосредоточим усилия на других инновациях, таких как использование типов данных для подключения к вашим личным данным, а также возможности для разработчиков упорядочивать типы данных, подключенных к их собственной службе», – заявили представители Microsoft.

Через три недели после отключения поддержки типов данных Wolfram в Excel из состава Microsoft 365 исчезнет функция «Деньги» (Money). Это надстройка для Excel, мощный инструмент управления финансами, доступный, тем не менее, далеко не во всех странах мира. В частности, Money позволяют подключать к подписке на Microsoft 365 банковские счета, кредитки и др. и отслеживать все транзакции с них. По сути, Money – это инструмент для составления и управления бюджетом, персональным или семейным.

Сервис прекратит свою работу 30 июня 2023 г. Все накопленные до этого дня данные по-прежнему будут доступны в личном кабинете, но обновлять их или загружать новые больше не получится.

В качестве альтернативы для тех, кто привык пользоваться Money, Microsoft предлагает плагин Tiller с большим количеством функций в сравнении Money. Но загвоздка в том, что он стоит $79 в год (4990 руб. по курсу ЦБ на 31 мая 2022 г.).

Наконец, из облачного Excel одновременно с Money (30 июня 2023 г.) исчезнет поддержка партнерских предложений. Все поступившие предложения пользователи могут активировать до указанной даты.

В данном случае Microsoft не стала вдаваться в подробности о том, почему она решила избавиться от партнерских предложений в Excel. Она заявила лишь, что делает это, потому что хочет «найти новые области, где она сможет повысить ценность для клиентов», что бы это ни значило.

Откуда у Microsoft облачный «офис»

Microsoft 365 представляет собой облачную версию обычного офисного пакета Office, впервые появившегося в ноябре 1990 г. Облачный сервис был анонсирован в октябре 2010 г., его первая публичная бета-версия заработала в апреле 2011 г., а в конце июня 2011 г. состоялся его полноценный запуск.

Основным отличием облачного Office от его настольной версии является возможность совместной работы над документами без привязки к локальной сети компании. Один и тот же документ могут редактировать пользователи из разных городов и стран в режиме онлайн. Для компаний переход на облачный Office означает исключение из бюджета расходов на покупку лицензий настольного пакета Office.

Спустя еще шесть лет, в июле 2017 г. Microsoft заявила о грядущем ребрендинге Office 365 и отказе от его названия в пользу нового – Microsoft 365. На весь процесс переименования корпорации потребовалось почти три года – он был завершен лишь к концу апреля 2020 г. В дополнение к новому названию сервис получил более выгодные пользователям тарифные планы.

Спустя еще немногим больше года, в августе 2021 г. Microsoft заявила о резком повышении тарифов на ее облачный Office, назначенном на 1 марта 2022 г. Россию ждало и вовсе два подорожания Microsoft 365 подряд – сперва цены должны были подняться до европейского уровня, а затем и международного.

Однако в начале марта 2022 г. Microsoft ушла из России. Купить подписку на ее облачный сервис без VPN на момент публикации материала не представлялось возможным.