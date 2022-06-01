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Браузер Microsoft, не стесняясь, крадет персональные данные пользователей Google Chrome

Браузер Microsoft Edge в фоновом режиме клонирует пользовательские данные Google Chrome – закладки, пароли, платежную информацию и даже открытые вкладки. Функция включена по умолчанию, пользователь о ее работе узнает лишь после того, как запустит Edge и увидит в нем все, что месяцами копил в Chrome.

Edge превращается в Chrome

Корпорация Microsoft придумала новый способ перевода пользователей с других браузеров на ее собственный – Edge. Как пишет портал 9to5Google, на этот раз она нацелилась на тех, кто предпочитает Chrome, то есть на подавляющее большинство интернет-пользователей.

В свежей бета-версии Edge появилась опция фонового импорта всех пользовательских данных из Chrome, если он установлен на тот же компьютер. Она включена по умолчанию, и если пользователь не осведомлен об этом, то он очень удивится, когда обнаружит точную копию всей своей информации, сохраненной в Chrome, при открытии Edge.

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Edge выполнит синхронизацию данных с Chrome без участия пользователя. И без его согласия

Другими словами, Edge копирует пользовательские данные без согласия их владельца. При этом он не ограничивается лишь закладками и последними открытыми вкладками. Система автоматического сбора сведений копирует пароли, а также платежную информацию, которую можно приравнять к персональным данным.

Итогом всего этого станет то, что пользователь, открывший Edge, увидит, что для перехода на него из Chrome не потребуется вручную переносить всю информацию. По версии 9to5Google, это может натолкнуть человека на мысль об отказе от браузера Google в пользу детища Microsoft.

Не повезло только Chrome

Синхронизация осуществляется в автоматическом режиме. Единственное, до чего Edge пока не добрался, так это до установленных в Chrome расширений – их браузер в автоматическом режиме клонировать пока не может.

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Все это нужно отключить вручную, чтобы помешать Edge копировать данные из Chrome

Данная функция представлена в Edge версии 104, релиз которой предварительно назначен на август 2022 г. Другими словами, у разработчиков есть еще около двух месяцев, чтобы устранить недоработку с расширениями.

Примечательно, что функция автоматического копирования пользовательских данных в Edge работает исключительно с Chrome. Другие браузеры она пока не затрагивает.

Что затеяла Microsoft

Причина появления данного новшества в наследнике Internet Explorer, по всей видимости, одна. В конце июля 2022 г. Edge исполнится семь лет, и за это немалое время он так и не смог стать самым популярным браузером в мире.

Однако нельзя не отметить, что различные ухищрения Microsoft по навязыванию Edge пользователям, коих за эти семь лет накопилось немало, дают свои плоды. По итогам мая 2022 г. Edge вырвался на второе место по популярности в мире, захватив 10,07-процентную долю рынка и сместив Apple Safari на третье место с результатом 9,61% (статистика StatCounter).

Не исключено, что значительную роль в росте популярности Edge сыграл тот факт, что он поставляется в комплекте с большей частью редакций Windows 10 и Windows 11. А Windows, в свою очередь – это самая распространенная операционная система в мире. Также он устанавливается на современные игровые консоли Microsoft Xbox.

Таким образом, по итогам мая 2022 г. у Edge остался один-единственный конкурент – Google Chrome, у которого он и копирует пользовательские данные. Но если на захват 10-процентной доли у Edge ушло почти семь лет, то даже невозможно представить, сколько времени ему потребуется, чтобы сбросить Chrome с первого места, поскольку его доля рынка составляет 66,64%.

К слову, современный Edge базируется на открытом движке Blink, разработанном при непосредственном участии Google. На него он перешел в 2019 г., а до этого в его основе находился движок EdgeHTML, созданный в недрах Microsoft. В декабре 2018 г. корпорация отказалась от дальнейшего его развития

Edge лучше Chrome?

Microsoft раз за разом придумывает новые способы, как не допустить перехода пользователей с Edge на другие браузеры. К примеру, в августе 2021 г. компания многократно усложнила процесс выбора браузера по умолчанию в Windows 11. Пользователям приходилось тратить на это массу времени.

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Один из способов Microsoft по удержанию пользователей

В январе 2022 г. Microsoft выпустила обновление для Windows 11, который без разрешения сбрасывал настройки поисковика и браузера по умолчанию на Bing и Edge соответственно. В декабре 2021 г. пользователям, желавшим скачать Chrome через Edge, демонстрировался баннер, говорящий, что оригинальный Edge намного лучше творения Google.

Эльяс Касми

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