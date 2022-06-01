VK вложил 1 млрд руб. в онлайн-платформу подготовки к сдаче ЕГЭ

Холдинг VK потратил 950 млн руб. на приобретение 25% долей в онлайн-платформе «Умскул», предоставляющей возможность дистанционно готовиться к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Это далеко не первое приобретение VK в сфере онлайн-образования.

Сумма сделки по покупке VK доли в «Умскул»

Холдинг VK раскрыл подробности покупки доли в образовательной онлайн-платформе «Умскул». Сделка была осуществлена в октябре 2021 г., интернет-холдинг приобрел долю в 25% за 950 млн руб. Таким образом, вся компания была оценена в 3,8 млрд руб.

«Умскул» специализируется на подготовке школьников к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ). Платформа имеет необходимые курсы для всех экзаменационных программ и утверждает, что ее услуги дешевле репетиторов.

Как перераспределялись доли между совладельцами «Умскул»

По данным базы «Контур.фокус», ООО «Умскул» было зарегистрировано в 2018 г. в Казани. Изначально 55% долей в проекте принадлежали его гендиректору Дмитрию Данилову, 30% — Артуру Шарафиеву, 15% — Михаилу Солдатову.

В 2019 г. Данилов передал 15% в «Умскул» Илье Филимоненкову, доля гендиректора проекта сократилась до 40%. Однако уже в 2020 г. Данилов вновь стал контролирующим владельцем «Умскул», выкупив 20% долей у Шарафиева.

VK потратил 950 млн руб. на покупку 25% долей в онлайн-платформе «Умскул»

До сделки с VK Данилов владел 60% в «Умскул», Солдатов и Филимоненков — по 15%, Шарафиев — 10%. В ходе сделки Филимоненков и Шарафиев продали свои доли холдингу VK, который владеет 25% в «Умскул» через кипрский оффшор Lomigor Investments. Выручка «Умскул» за 2021 г. составила 941 млн руб., чистая прибыль — 345 млн руб.

Как VK инвестировал в другие проекты в сфере онлайн-образования

В последние годы холдинг VK (до конца 2021 г. назывался Mail.ru Group) активно инвестирует в направление онлайн-образования, скупая проекты в данной сфере. Так, в конце 2021 г. холдингом была приобретена доля в 25% в платформе «Учи.ру» за 4,13 млрд руб. Платформа предоставляет возможность ученикам школ изучать предметы в интерактивной форме.

В 2019 г. Mail.ru Group начал инвестировать в образовательную платформу Skillbox. В конце года холдинг приобрел долю в 50% в проекте за 1,6 млрд руб., после чего доля Mail.ru Group в Skillbox выросла до 60,3%. В конце 2020 г. доля была доведена до 70,7%. Платформа позиционирует себя как онлайн-университет «востребованных профессий», предоставляющий прикладные курсы и образовательные программы с прохождением стажировок и последующего трудоустройства «в крупнейших компаниях страны».

Образовательный холдинг Skillbox

В 2021 г. Mail.ru Group объявила о создании образовательного холдинга на базе Skillbox. Его возглавил основатель и гендиректор Skillbox Дмитрий Крутов. В новом холдинге Mail.ru Group получила 50,06% долей, 22,7% достались основателям Skillbox, 14,2% — венчурным инвестору Александру Галицкому, 13% были зарезервированы под долгосрочную программу мотивации сотрудников.

По состоянию на конец 2021 г. доля VK в холдинге Skillbox составила 57,54%. Также в холдинг вошла образовательная онлайн-платформа для программистов GeekBrains. В 2019 г. холдинг приобрел в ней долю в 50%, а в 2020 г. увеличил свою долю до 100%.

Кроме того, в 2019 г. холдинг приобрел долю в 11,7% в компании «Алгоритмика», разрабатывающей обучающие курсы для детей по программированию. В 2020 г. холдинг также стал владельцем 18% долей в проекте Skillfactory, специализирующемся на обучении в сфере больших данных, программировании и анализе данных.