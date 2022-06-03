Грядет крах крипторынка невиданных масштабов. Десятки тысяч токенов канут в Лету с деньгами инвесторов

Эксперты предсказывают скорое сокращение криптовалютного рынка. Из 19 тыс. существующих токенов останется лишь несколько десятков, и пока не факт, что это будут лишь самые дорогие из них. Аналитики называют большую часть виртуальных денег бесполезным мусором и считают, сейчас их слишком много, приводя в пример фиатные валюты, которых в мире всего лишь около 180.

Токенам грозит сокращение

В обозримом будущем мировой рынок криптовалют ждут грандиозные перемены, касающиеся в первую очередь количества видов виртуальных денег. Как пишет CNBC, грядет стремительное их сокращение – вместо существующих десятков тысяч токенов останется только несколько десятков.

Такого мнения придерживается, в том числе, Брэд Гарлингхаус (Brad Garlinghouse), генеральный директор компании Ripple, занимающейся трансграничными блокчейн-платежами. Он не сомневается, что разнообразие криптовалют в перспективе сократится до нескольких десятков, но пока не может предсказать, когда это произойдет. Также он пока не берется прогнозировать, какие именно токены выживут и в итоге поделят весь рынок.

Виртуальных денег стало слишком много

На начало июня 2022 г. в мире существовало свыше 19 тыс. различных криптовалют. В их числе, наряду с известными всем Вitcoin и Ethereum, есть и те, про которые слышали единицы криптоинвесторов.

Эксперты сходятся во мнении, что биткоин переживет грядущую «мясорубку»

Гарлингхаус задается вопросом, нужны ли миру 19 тыс. токенов. Ответом на него он пока не располагает, но приводит для сравнения классические фиатные валюты – рубли, доллары, иены, евро и т. д. Таковых в мире на начало лета 2022 г. насчитывалось в пределах 180.

В грядущей тотальной реорганизации рынка криптовалют уверены и другие эксперты, в том числе и глава Web3 Foundation Бертран Перес (Bertrand Perez). «Мы находимся на этапе, когда существует слишком много блокчейнов, слишком много токенов. И это сбивает с толку пользователей. И это также сопряжено с некоторыми рисками для пользователей», – заявил он CNBC.

В качестве примера он привел массовый крах интернет-компаний, так называемых «доткомов» (Dot-com, «точка com»; – прим. CNews), случившийся в конце XX века. Ему предшествовал стремительный рост их акций, цена которых обвалилась в одночасье 10 марта 2000 г. Позже все происходившее получило название «Пузырь доткомов» (Dot-com bubble).

Первый звоночек прозвенел

Одним из знаков приближающегося сокращением рынка криптовалют Перес считает случившееся с виртуальной валютой Luna, связанной со стейблкоином TerraUSD. В середине мая 2022 г. она моментально обесценилась до нуля после того, как стейблкоин потерял свою привязку к фиатному доллару США. До краха ее цена достигала $100.

Многочисленные криптобиржи, включая гигантскую Binance, были вынуждены приостановить работу и с Luna, и с TerraUSD. По предварительным подсчетам, случившееся с Luna и его последствия в итоге привели к потерям криптоинвесторов, измеряющимся миллиардами долларов США.

Стабильность курса явно не относится к достоинствам биткоина

Ситуация с биткоином, крупнейшей криптовалютой мира, тоже не способствует повышению доверия ни к ней, ни к другим, менее популярным и дорогим токенам. Биткоин переживает один из сильнейших обвалов в своей истории, начавшейся в 2008 г. На момент публикации материала он стоил около $27,5 тыс. при пиковых значениях на уровне $67,5 тыс. 9 ноября 2021 г. (статистика CoinDesk).

Основные токены выживут

В целом, современный крипторынок, несмотря на все его многообразие, нельзя назвать стабильным. На него влияет слишком много факторов, в том числе и геополитических. И даже высказывания регулирующих органов одной отдельно взятой страны могут обрушить курс биткоина и вслед за ним обесценить другие виртуальные валюты.

Такой случай произошел в начале 2022 г., когда Банк России выпустил рекомендацию по полной блокировке криптовалют на территории страны. Как следствие, курс биткоина обвалился, инвесторы потеряли деньги. К слову, российские власти и лично Президент России Владимир Путин вступились за криптовалюту.

На фоне всего этого эксперты все чаще называют подавляющее большинство токенов «мусором» (junk). Такого мнения придерживается главный инвестиционный директор инвестиционной компании Guggenheim Partners Скотт Минерд (Scott Minerd). С его слов, в грядущем переделе рынка выживут лишь самые известные валюты, включая биткоин и ethereum.

С Минердом полностью солидарен и Бретт Харрисон (Brett Harrison), генеральный директор криптовалютной биржи FTX US. Он заявил CNBC, что не все из существующих в настоящее токенов смогут выжить. «Вероятно, через 10 лет не будет сотен различных блокчейнов. Я думаю, что будет несколько явных победителей», – сказал Харрисон.