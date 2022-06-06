Помилованный российскими властями Telegram сливает данные пользователей силовикам

Telegram приписывают тесное сотрудничество с немецкими властями и передачу им пользовательских данных. Мессенджер заявляет, что за девять лет существования передал всем государствам мира «0 байт» информации о пользователях. Тем не менее, есть косвенные подтверждения, что Telegram вел переговоры с немецкими госструктурами. К тому же, летом 2020 г. его исключили из «черного списка» Роскомнадзора, в котором он находился более двух лет.

Telegram дружит в властями

Мессенджер Telegram Павла Дурова, считающийся одним из самых безопасных и защищенных в мире, может тайно передавать данные силовым структурам, пишет Der Spiegel. По информации издания, мессенджер выполнил несколько запросов на предоставление данных, направленных ему Федеральным управлением уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt, BKA). Все они касались подозреваемых в жестком обращении с детьми, а также в терроризме.

Со слов источника издания, Telegram действительно отвечает отказом на подавляющее большинство запросов о передаче пользовательских данных со стороны властей и госструктур. Тем не менее, некоторые из них все же удовлетворяются. Тем временем, на сайте мессенджера об этом не сказано ни слова – в разделе FAQ редакция CNews обнаружила пометку, что Telegram не передал третьим лицам ни единого байта информации о пользователях.

В политике конфиденциальности мессенджера тоже содержится пункт о передаче данных властям и госструктурам. В нем говорится, что сервис предоставит властям IP-адреса и номера телефонов пользователей, только если ему будут предъявлены доказательства, что конкретный пользователь обвиняется в терроризме.

Безгранично доверять Telegram свои секреты, вероятно, все же не стоит

Между тем, политика конфиденциальности Telegram на момент публикации материала в последний раз обновлялась почти четыре года назад, в августе 2018 г. Также мессенджер обещал каждые полгода публиковать статистику обращений к нему со стороны правоохранительных органов, но, как пишет портал Android Police, данное обещание он пока не выполняет.

На момент публикации материала представители Telegram не комментировали статью Der Spiegel.

Сотрудничество с Германией

По информации Der Spiegel, Федеральное министерство внутренних дел Германии вело прямые переговоры с Telegram с начала февраля 2022 г. Их целью являлось налаживание сотрудничества Telegram с немецкими властями и блокировка запрещенного на территории Германии контента.

В первом этапе переговоров, проходившем в режиме онлайн, участвовал сам Павел Дуров, утверждает издание. Вместе с ним в видеозвонке принимали участие еще трое высокопоставленных сотрудников компании, включая того, кто говорил на немецком языке. Представители государства на этих переговорах охарактеризовали первый этап как «исключительно дружеский и конструктивный». Дуров подчеркнул важность немецкого рынка и дал понять, что серьезно отнесется к опасениям и требованиям властей.

Ноль байт информации за девять лет

По информации Der Spiegel, в дальнейшем состоялось еще два разговора между сотрудниками Telegram и Федеральным министерством внутренних дел, в которых также участвовали представители Федерального министерства юстиции Германии. Telegram даже создал адрес электронной почты специально для работы с Bundeskriminalamt.

На этот ящик сотрудники ведомства пишут, когда во время своих расследований они сталкиваются с криминальным контентом, который Telegram должен блокировать. В настоящее время BKA сообщило Telegram о более чем сотне немецких каналов и групп с ненадлежащим контентом, и почти все из них больше недоступны в Германии.

Внезапная оттепель в России

Telegram запущенный Павлом Дуровым в 2013 г., входит в топ-10 самых популярных мессенджеров в мире. По данным Statista.com, в январе 2022 г. он занимал шестую строчку по числу ежемесячно активных пользователей – 550 млн.

В России Telegram пользуется значительно более широкой популярностью. Согласно статистике Statista за март 2022 г. им пользуется 37% российских интернет-пользователей. годом ранее этот показатель был на уровне 21%.

С самого начала Павел Дуров позиционирует Telegram как суперзащищенный мессенджер, не выдающий своих пользователей властям и силовикам. В апреле 2018 г. сервис попал под блокировку в России. Решение об этом вынес Таганский районный суд Москвы по иску Роскомнадзора. Telegram не выполнил требования, предъявляемые российским антитеррористическим законодательством к организаторам распространения информации (ОРИ): он должен хранить на территории России данные о переданных российскими пользователями в течение года, в течение полугода – содержимое самой переписки, а также передать правоохранительным органам ключе для дешифровки сообщений самих пользователей.

В России Telegram пользуются весьма охотно

Блокировка, впрочем, не сработала. Telegram продолжил работать в России без VPN и других хитростей, несмотря на присутствие в «черном списке» Роскомнадзора.

В июне 2020 г. Роскомнадзор внезапно разблокировал Telegram по согласованию с Генпрокуратурой. Позже различные российские госструктуры и ведомства, в том числе и сам Роскомнадзор, стали активно развивать свои Telegram-каналы. В августе 2021 г. свой Telegram-канал, как сообщал CNews, зарегистрировало и Правительство России.

Ситуация стала меняться после начала спецоперации на Украине. Отметим, что компания – разработчик Telegram зарегистрирована в Великобритании – стране, являющейся одним из лидеров по числу антироссийских санкций.

В июне 2022 г. российских чиновников обязали пересесть с Telegram и WhatsApp на мессенджер VK. который компания разработала специально для госслужащих. Вести рабочую переписку в привычных Telegram и WhatsAp больше не получится. Такое поручение вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал главе Минцифры Максуту Шадаеву.