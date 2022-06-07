Реестр российского ПО перестанет быть неприступной крепостью. Доступ разработчиков к нему резко упростят

Минцифры упростит требования, предъявляемые к разработчикам программ и их ПО для внесения в реестр российского софта. Это позволит ускорить процесс пополнения реестра, считает глава Минцифры Максут Шадаев. Также до конца лета 2022 г. ожидается перезапуск реестра, в результате которого он должен превратиться в полноценный маркетплейс.

Попасть в реестр российского ПО станет проще

Минцифры России намерено пересмотреть критерии отбора программного обеспечения для внесения его в реестр отечественных программ. Об этом сообщил лично глава ведомства Максут Шадаев в рамках форума «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров».

Со слов Шадаева, Минцифры приготовило в общей сложности три масштабных инновации, которые коснутся работы реестра российского ПО. Упрощение внесения в него новых программ – первое в этом списке.

«Сейчас это (включение в реестр – прим. CNews) достаточно длительная процедура, которая предполагает определенную экспертизу, проверку на наличие используемого иностранного ПО, – сказал Максут Шадаев. – Сейчас мы хотим эту процедуру поменять, чтобы сначала включать ПО в реестр, а потом уже, если результаты экспертизы показывают, что иностранные компоненты есть, – исключать». Министр подчеркнул, что это изменение «позволит ускорить процесс» пополнения реестра.

Максут Шадаев подарил российским разработчикам ПО надежду на легкий доступ к реестру отечественных программ

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных функционирует более шести лет, с 1 января 2016 г. За это время в него было добавлено свыше 13,5 тыс. приложений, а число зарегистрированных в нем правообладателей на 7 июня 2022 г. перевалило за 4310. Для сравнения, 2 ноября 2021 г. программ в реестре было 11,9 тыс., правообладателей – немногим менее 3800. Таким образом, за семь месяцев в нем стало на 1600 программ больше.

Другие нововведения

Максут Шадаев подчеркнул, что в рамках второй инновации некоторые критерии отбора программ для реестра следует скорректировать. «Сейчас в реестр (российского ПО – прим. CNews) включают продукты компаний, где контроль – 50% и больше – у российских граждан, – сказал министр. – Мы считаем, что этот критерий нужно немного поменять». Аргументировал это глава Минцифры тем, что в России «много российских компаний, где меньше 50% акций принадлежат российским гражданам, но при этом российские граждане фактически контролируют деятельность компании». «У них есть 25% и больше, а у других инвесторов нет таких пакетов», – добавил Шадаев.

К третьей инновации относится введение нового критерия отбора, подразумевающего совместимость с российскими операционными системами. «Мы будем делать это очень аккуратно, – подчеркнул министр связи. – Понятно, что, если мы одномоментно его введем, мы нагрузим всех разработчиков. Эти планы – на перспективу трех-пяти лет. Будем поэтапно совмещать основные востребованные классы ПО с российскими операционными системами».

Смена курса

Упрощение процедуры внесения программ в реестр российского ПО, с высокой долей вероятности, приведет к стремительному его пополнению новыми утилитами. Однако еще осенью 2021 г. Минцифры делилось планами по удалению весьма внушительного количества программ.

Как сообщал CNews, в ноябре 2021 г. министерство заявляло о готовности проредить реестр и удалить из него около 1000 программ, что на тот момент составляло немногим менее 10% общего их количества.

Фактически, готовился первый за все годы существования реестра его аудит. Притом представители Минцифры утверждали, что такие проверки в будущем станут ежегодными. Первые намеки на грядущую чистку звучали еще в сентябре 2021 г. Об этом редакции CNews в своем интервью рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин. «Мы планируем до конца 2021 г. провести дополнительный анализ всех продуктов, включенных в реестр. Далее будем информировать правообладателей продуктов, не соответствующих актуализированным требованиям, чтобы продукты были доработаны, иначе их исключат из реестра», – заявил он.

Планы по ежегодному аудиту реестра российского ПО Минцифры озвучивало задолго до введения весной 2022 г. антироссийских санкций, сильно повлиявших на отечественную ИТ-отрасль, в том числе и на разработчиков ПО. На момент публикации материала не было известно, собирается ли Минцифры временно отказаться от этой идеи.

Изменений будет больше

Единый реестр российского софта в самом ближайшем будущем ждет еще одно значительное нововведение. Из простого перечня программ и правообладателей, коим он являлся с момента начала работы в 2016 г., он превратится в полноценный маркетплейс.

Как сообщал CNews, Минцифры собирается перезапустить реестр в середине лета 2022 г. Первая версия маркетплейса должна была заработать еще в мае 2022 г., но по неизвестным причинам сроки были перенесены.