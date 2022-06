Telegram вводит платную подписку. Пользователям предложат платить за стикеры и аватары

В Telegram в ближайшем будущем появится платная ежемесячная подписка. Она будет включать свыше 10 дополнительных возможностей, в том числе увеличение многих лимитов, отключение рекламы и ограничения скорости загрузки контента. Стоимость подписки неизвестна. Разработчики Telegram годами утверждали, что в мессенджере никогда не будет ни подписок, ни рекламы. Видимо, что-то пошло не по плану.

Дурову нужны деньги пользователей

Мессенджер Telegram Павла Дурова в обозримом будущем внедрит платную подписку для пользователей, желающих получить больше функций в обмен на свои деньги. По информации портала «Код Дурова». Платить придется, в том числе, за новые недоступные без подписки стикеры, а также за возможность устанавливать анимированные аватары на свой профиль.

В Сеть утекли скриншоты с меню премиум-настроек, на которых видна кнопка «Подписаться». Однако стоимость на изображениях не указана, а сам Telegram пока не публикует информацию о количестве денег, которые пользователю придется тратить ежемесячно, чтобы получить доступ к платным функциям сервиса.

Подписка на Telegram опциональна. Ее можно не покупать

Сроки запуска премиум-подписок в Telegram на момент публикации материала известны не были. Но разработчики, по всей вероятности, трудятся над их интеграцией, поскольку еще в начале мая 2022 г. пользователи обнаружили в бета-версии мессенджера заблокированые реакции. Команда Telegram хранит молчание.

За что предложат заплатить

Платная подписка предлагает целую россыпь дополнительных возможностей. В общей сложности их больше 10. Первым пунктом идет удвоение некоторых лимитов, присутствующих в мессенджере. Так, количество закрепленных диалогов возрастет с пяти до 10, можно будет создавать до 20 папок с чатами, а не 10, как сейчас. Также вырастут: общее число чатов в одной папке (200 вместо 100), количество каналов супергрупп (100- вместо 500) и закрепленных чатов внутри папки (200 вместо 100). Покупка подписки дополнительно увеличит с 10 до 20 число публичных ссылок для каналов и супергрупп, количество избранных стикеров с 5 до 10) и лимит сохраненных GIF-файлов с 200 до 400.

Платные возможности Telegram. Источник: «Код Дурова»

Купив подписку, пользователь также получит возможность загружать 4-гигабайтные файлы вместо 2-гигабайтных, останется без ограничения скорости скачивания и сможет конвертировать любые голосовые сообщения в текст. Помимо этого, он больше не увидит рекламу в чатах, сможет настроить автоматическую архивацию всех новых чатов и получит уникальный значок владельца платной подписки рядом с именем. Также в стоимость войдут некие премиальные стикеры, анимированные аватары и дополнительные иконки приложения, недоступные обычным пользователям. Наконец, можно будет пользоваться новыми анимированными реакциями.

Никогда не говори никогда

Павел Дуров запустил Telegram в 2013 г. За девять лет своего существования он добился значительных успехов с точки зрения популярности – к примеру, в России по числу пользователей на начало 2022 г. он уступал лишь WhatsApp (данные Statista.com).

С самых первых дней работы Telegram Дуров утверждал, что его мессенджер будет бесплатным всегда, чтобы ни случилось. Об этом говорилось и в рекламных иллюстрациях, на которых пестрела фраза «Telegram бесплатный навсегда. Нет рекламы, нет платных подписок» (Telegram is free forever. No ads. No subscription fees).

Благородства Дурова хватило на семь лет. Как сообщал CNews, в конце 2020 г. он объявил о подготовке к монетизации Telegram. Дуров планировал направить полученные средства на покрытие расходов на серверы и трафик.

Третий во втором ряду комикс утратил актуальность

Поначалу разработчики планировали добавить в мессенджер дополнительные платные возможности для бизнес-команд и попутно запустить рекламную платформу для Telegram-каналов. На создание такой платформы у команды Дурова ушло около года – она заработала в ноябре 2021 г. и сразу вызвала недовольство пользователей.

Мессенджер получил обновление, установка которого привела к появлению в каналах «спонсорских» постов. Отключить их бесплатно пользователи не могли – эта услуга стоила денег.

Размер платы за отключение рекламы Дуров не назвал, однако не преминул написать, что деньги за эту опцию будут взиматься еще и с владельцев каналов. Он сообщил, что администраторы каналов в обмен на некую сумму смогут отключать рекламу для всех пользователей.

Потенциальные рекламодатели тоже оказались не в восторге от идеи Дурова. Для размещения рекламы им нужно было располагать свободными 2 млн евро (129,74 млн руб. по курсу ЦБ на 7 июня 2022 г.). Половину этой суммы Telegram удерживал в качестве депозита, то есть на размещение рекламных постов рекламодатели могли потратить лишь вторую ее половину.

Добавим также, что разработчики Telegram, по их собственным словам, не передают пользовательские данные госструктурам и силовикам. Однако в начале июня 2022 г. появились предварительные доказательства обратного.