Трагически погибли топ-менеджер и сотрудник VK

Первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян погиб во время отдыха в Ненецком автономном округе. После того, как вездеходы его товарищей и жены перевернулись, Габриеляна и еще одного сотрудника компании Сергея Мерзлякова унесло в море. Их тела позже нашли спасатели.

Поездка на вездеходах

Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и менеджер по закупкам компании Сергей Мерзляков погибли «в результате трагического происшествия», сообщили представители VK.

Трагедия произошла около 17:00 6 июня 2022 г. во время поездки на вездеходах по берегу Белого моря в Ненецком автономном округе, где Габриелян отдыхал вместе с женой и друзьями.

Описание происшествия опубликовано в группе «Вконтакте» «Союз-Оленеводов НАО».

«В 17.38 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по НАО от Выучейского Владислава, представителя Союза оленеводов НАО, поступила информация о пропаже граждан Габриеляна Владимира и Мерзлякова Сергея на реке Большая Бугряница в 47 км от села Шойна», — сообщается в посте.

Компания ехала на двух вездеходах «Шерп» по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос. Когда они переходили реку, машины перевернулись, и их потащило в море. Супруга Владимира Габриеляна Елена и еще один сотрудник компании Сергей Ольсевич смогли выбраться на берег, а остальных унесло в море.

После звонка Владислава Выучейского в службу спасателей, на лодке в Белое море через 15 минут вышли двое жителей села Шойна — Николай Канюков с сыном Петром Канюковым.

Сергей Мерзляков

«Без согласований и подписаний приказов, не спрашивая кто такие и как туда попали. Просто спасли человеческие жизни, — пишет в соцсетях Владислав Выучейский, видимо, имея в виду спасение супруги Габриеляна и Ольсевича. Остальных вытащить не удалось — спустя 12 часов поисков были найдены тела погибших».

Биография Владимира Габриеляна

Владимир Габриелян родился 4 июля 1982 г. Он получил образование в Московском государственном областном университете, который окончил по специальности «Менеджмент организации». Работать Габриелян начал системным администратором и веб-разработчиком в отраслевых компаниях. В 2001 г. пришел в Mail.Ru Group, где занял должность Unix-разработчика, а в 2003 г. возглавил разработку и техническую поддержку почтового сервиса компании. С 2005 г. занимал пост вице-президента и технического директора Mail.ru Group (прежнее название VK).

В 2017 г. Габриелян вошел в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», который ежегодно публикуют Ассоциация менеджеров и издательский дом «Коммерсант». В 2019 г. он стал первым заместителем генерального директора VK, а в марте 2022 г. вошел в совет директоров компании.