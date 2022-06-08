Убийства в виртуальной реальности хотят приравнять к реальным тяжким преступлениям

Министр ОАЭ по искусственному интеллекту заявил, что в будущем метаверсе можно будет причинять реальный вред людям, поэтому это надо запретить заранее. Метаверса еще не существует.

Аватар как улика

«Убийство» в метаверсе должно караться как реальное преступление, заявил министр по делам искусственного интеллекта Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) Умар Султан Аль-Улама (Omar Sultan Al Olama).

Под метаверсом понимается виртуальный мир, где люди могут заниматься практически всем тем же, чем и в реальном мире, через аватаров, испытывая вполне реалистичные ощущения от пребывания в виртуальной вселенной.

Как такового метаверса еще не существует, хотя ИТ-индустрия инвестирует миллиарды в разработку соответствующих технологий.

Выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, Аль-Улама отметил, что реализм метаверса позволит оказывать негативное давление на людей в куда большей степени, чем это сейчас возможно в принципе.

ОАЭ призывают приравнивать «убийства» в метаверсе к реальным тяжким преступлениям

«Если я пошлю вам текст через WhatsApp, это просто текст, так? Он может вывести вас из равновесия до определенной степени, но воспоминания об этом не вызовут пост-травматический синдром, — заявил Аль-Улама. — Однако если я окажусь в метаверсе, и он окажется в будущем действительно реалистичным миром, и если я вас там убью, и вы это увидите... это действительно доведет вас до некоторого порога, и потребуется агрессивная реакция со стороны реального мира, потому что все согласны, что некоторые вещи неприемлемы».

Чиновник призвал Международный телекоммуникационный союз, подразделение ООН по ИТ и связи сформулировать международные стандарты безопасности для метаверса, которым люди будут обязаны подчиняться вне зависимости от места проживания — в том же духе, как повсеместно запрещена торговля наркотиками или распространение детской порнографии.

Реакции Международного телекоммуникационного союза на высказывания Аль-Уламы пока не поступало.

Киберпанк и фантастика

Высказывания Аль-Уламы вызвали в Сети, мягко говоря, неоднозначную реакцию. В классике киберпанка часто описывается, что человек погружает в киберпространство свое сознание целиком и способен испытывать в нем такие же физические ощущения, что и в реальном мире. Более того, существует масса способов его убить, оказав летальное физическое воздействие на подключенное к Сети тело или разрушив сознание и превратив человека в «овощ». Но пока это только фантастика.

«Причинить реальный физический вред в метаверсе можно будет только в том случае, если оборудование для подключения к нему будет это допускать; а такое оборудование ни за что не выпустят на рынок, — считает Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Его и разрабатывать никто не станет. Вряд ли на свет появятся и технологии оцифровки сознания. В них, если вдуматься, нет практического смысла. Можно ли причинить серьезный эмоциональный вред в метаверсе? Для кого-то и проигрыш в онлайн-шутере — это повод для истерики. Это не значит, что победитель подлежит уголовной ответственности. Кстати, когда-то шутеры предлагали запретить за жестокость, но сегодня это кажется сущей нелепостью».