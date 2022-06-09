Онлайн-конференция CNews «Современные контакт-центры 2022» состоится 7 июля

7 июля 2022 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Современные контакт-центры 2022».

7 июля 2022 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Современные контакт-центры 2022».

Согласно прогнозам iKS-Consulting, российский рынок аутсорсинговых контакт-центров в 2021 г. вырастет почти на 18% и достигнет почти 29 млрд руб.

Основные факторы роста – необходимость повышения лояльности клиентов на фоне роста конкуренции и значительного роста онлайн-продаж, переход многих бизнесов на удаленное обслуживание.

Второй фактор проявился достаточно резко и неожиданно, что в определенной степени способствовало передаче функций контакт-центра на аутсорсинг, отмечают аналитики.

Основными потребителями услуг аутсорсинговых контакт-центров по-прежнему являются финансовый сектор, телеком и ритейл. К концу 2021 г. они могут обеспечить около 40,7 тыс. рабочих мест с учетом надомных операторов.

Основные вопросы к обсуждению:

Рынок контакт-центров

Какое влияние на рынок контакт-центров оказала пандемия?

Как развивался мировой и российский рынок контакт-центров в 2021 г.?

Какие цифровые каналы используют контакт-центры

Как меняется доступность и скорость обслуживания контакт-центрами

Технологии

Чат-боты в контакт-центрах

Каким должен быть голосовой помощник

Взаимодействие с клиентом через соцсети

Плюсы и минусы интерактивного голосового меню (IVR)

Речевая аналитика

Автоматические обзвоны

Голосовая биометрия

Решения и проекты

Голосовые и текстовые боты при оказании госуслуг

Контакт-центры в здравоохранении

Омниканальный банк

Контакт-центры в ритейле

Когда достаточно коробочного решения

Как повысить качество работы операторов

Оптимизация проведения маркетинговых кампаний

С докладами выступят:

Илья Щиров, директор направления автоматизации цифрового взаимодействия с клиентами, Райффайзенбанк;

Марина Петряева, руководитель службы развития обслуживания СМБ, ВТБ;

Ольга Цыганкова, директор управления «единый контакт-центр», «Ситилинк»;

Ирина Королева, операционный директор, Международный медицинский центр «Он клиник»;

Екатерина Лазаревская, руководитель операционного центра поддержки омниканальных продаж, «Остин Россия»;

Юрий Пчелин, начальник управления поддержки корпоративных сервисов, X5 Group;

Ольга Силанова, руководитель группы, департамент обслуживания клиентов, DPD в России;

Виктор Морозов, руководитель контактного центра, «220 Вольт»;

Яна Соколова, руководитель службы поддержки, Dostavista.



Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.