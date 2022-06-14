Google убивает один из своих старейших и полезнейших сервисов

16 июня 2022 г. прекратит свое существование мессенджер Google Talk. Он заработал в августе 2005 г., после чего Google стала активно наполнять его новыми функциями. В апреле 2012 г. начался обратный процесс – Google принялась постепенно лишать Talk различных возможностей. Это растянулось более чем на 10 лет. Всем, кто все еще пользуется Talk, Google предлагает перейти в ее новый мессенджер Chat.

Google Talk закрывается навсегда

Корпорация Google сообщила о готовности полностью вывести из строя свой сервис Talk. Проект входит в число самых первых сервисов Google – в конце августа 2022 г. он мог бы отметить свое 23-летие.

Другими словами, Talk появился спустя немногим более полугода после YouTube, который работает с середины февраля 2005 г. Работа Talk будет прекращена 16 июня 2022 г.

Google Talk – это кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями. Если современные мессенджеры ограничиваются тремя-пятью поддерживаемыми ОС, то Talk за годы своего существования научился работать в 11 системах. В дополнение к стандартным Windows, macOS, Linux, iOS и Android в списке числятся Chrome OS, Windows Mobile, webOS, Maemo, Blackberry 10 и BlackBerry OS.

10 лет на уничтожение

В основе Google Talk с самого начала используется протокол XMPP (eXtensible Messaging and Presence Protocol, «расширяемый протокол обмена сообщениями и информацией о присутствии», англ.), ранее известный как джаббер (Jabber – англ.). Это открытый протокол, созданный для передачи текстовых сообщений, а также сведений о присутствии пользователя в онлайне, плюс он позволяет отправлять сообщения тем, кто на момент отправки не подключен к интернету. Благодаря использованию XMPP со временем стали появляться сторонние приложения, способные работать в сети Google Talk и заменить штатное ПО.

Google известна безжалостностью к своим сервисам, утратившим популярность

Активная фаза развития Talk пришлась на первые семь лет существования сервиса. Google регулярно интегрировала в него новые функции, расширяя возможности онлайнового общения.

Процесс постепенного умерщвления мессенджера начался в последних числах апреля 2012 г. В этот период Google объявила о полном прекращении работ по усовершенствованию мобильного веб-приложения Talk, входящего в экосистему мессенджера. Тогда же было принято решение об окончательном закрытии этого приложения.

В июне 2012 г. Google раскрыла свои планы по уничтожению Talk как отдельного мессенджера. На тот момент у нее уже было несколько сервисов обмена сообщениями, которые она развивала параллельно.

Talk была уготована судьба по объединению с Hangouts и Google Messenger. Тем самым Google пыталась уменьшить путаницу и фрагментацию своих мессенджеров.

Blackberry Google Talk на экране одного из классических смартфонов

Объединение состоялось спустя еще почти год – в середине мая 2013 г. представители Google заявили, что Talk будет существовать наряду с Messenger в составе сервиса Google+ Hangouts.

Постепенный отказ от Talk

Следующим этапом полного уничтожения Talk стало отключение фирменного приложения сервиса под Windows. Google анонсировала его в конце октября 2014 г. План был реализован 23 февраля 2015 г., но пользоваться утилитой пользователи могли еще в течение пяти дней. По истечении этого срока при попытке подключения к серверам программа стала выдавать сообщение о неверном логине/пароле.

После этого Google, казалось бы, забыла о существовании Talk, так как новые ограничения в его работе более не анонсировались. Так продолжалось до марта 2017 г., когда корпорация объявила о грядущем закрытии приложения Talk для Android и плагина Talk для почтового сервиса Gmail. Они прекратили работу в конце июня 2017 г.

На протяжении всего периода постепенного умерщвления Talk лишь одна функция продолжала исправно работать и не подвергалась нападкам со стороны разработчиков. В данном случае речь о поддержке сторонних клиентов, включая Pidgin и Gajim, и самого протокола XMPP.

Pidgin - один из немногих сторонних клиентов, сохранивших поддержку Google Talk

В мае 2022 г. стало известно, что Google собирается отключить и это, что окончательно переведет Talk в перечень неработоспособных сервисов. Следует отметить, что в мае 2022 г. это не стало неожиданностью. Google впервые сообщила о своих намерениях еще в марте 2017 г., но точную дату сворачивания поддержки называть тогда не стала.

Замена уже готова

В своем сообщении о скором закрытии Talk Google призывает всех пользователей сервиса как можно скорее перейти в более современный мессенджер Chat, запущенный в марте 2017 г. «Чтобы продолжить общение в чате, рекомендуем использовать Google Chat. Используя чат-группы, вы можете осуществлять планирование, общий доступ, совместную работу с файлами и назначение задач», – говорится в заявлении Google. В нем же сказано, что если пользователь попытается войти в Talk 16 июня 2022 г. или позже, то увидит лишь сообщение об ошибке.

Google Chat – это все тот же Hangouts Chat. Первоначально он разрабатывался для бизнес-пользователей Google, но позже доступ к нему был открыт для всех. Свое актуальное название сервис получил в апреле 2020 г.

Google Chat – это одно из двух приложений, призванных заменить собой Hangouts. Второе носит название Meet и представляет собой сервис для видеоконференцсвязи. Как сообщал CNews, с июня 2021 г. пользоваться Meet можно на бесплатной основе.