«Яндекс» придумал, как выкупить свои долги с большой скидкой

Yandex достиг договоренности с комитетом держателей своих облигаций о схеме их погашения. Компания предлагает за каждую порцию облигаций стоимостью $200 тыс. заплатить $140 тыс. наличными и 957 собственными акциями. Фактически это означает выкуп долга с 20% дисконтом.

Договоренность между Yandex и комитетом держателей облигаций

Компания Yandex (владелец российского «Яндекса») сообщила о достижении договоренности с комитетом держателей своих облигаций относительно урегулирования вопроса с облигационным займом компании на сумму $1,25 млрд. Данный заем должен был быть погашен в 2025 г.

Однако с 28 февраля 2022 г. торги акциями российских компаний были приостановлены на американских и британских фондовых биржах. В числе прочих на американской бирже Nasdaq были приостановлены торги акциями Yandex. В результате владельцы облигаций получили возможность требовать их досрочного погашения.

В Yandex изначально предупредили, что возможности досрочно погасить данный заем у компании нет. После этого для переговоров с компанией был сформирован комитет держателей облигаций, финансовым советником которого выступает Houlihan Lokey, юридическим – Well, Gotshal & Manges. Первоначально Yandex договорился с комитетом держателем облигаций о продлении срока предъявления ценных бумаг к досрочному выкупу с 3 мая по 7 июня 2022 г., затем этот срок был продлен до 6 июля.

Сколько Yandex заплатит за выкуп собственных долгов

Нынешняя договоренность предполагает, что Yandex будет выкупать свои облигации. За каждые облигации общей стоимостью $200 тыс. компания будет платить $140 тыс. наличными и 957 своими акциями класса «А», которые обладают одним голосом на одну ценную бумагу.

Yandex договорился с комитетом держателей своих облигаций, что расплатится за каждую их порцию стоимостью $200 тыс. с 20% дисконтом

Сейчас акции Yandex торгуются на Московской бирже по цене 1,4 тыс. руб. за одну бумагу. Соответственно, рыночная стоимость того пакета акций, которые Yandex будет передавать в обмен на свои облигации стоимостью $200 тыс., составляет 1,34 млн руб. Согласно курсу ЦБ, это $23 тыс.

На бирже Nasdaq последние торги по акциями Yandex в конце февраля закончились на отметке $20,3. Соответственно, рыночная стоимость каждой порции акций Yandex, которую компания готова передать в обмен на свои долги, составляет $19,4 тыс.

Таким образом, в денежном эквиваленте Yandex готов заплатить примерно $160 тыс. за каждую порцию своих облигаций стоимостью $200 тыс. То есть долги компания выкупает с 20% дисконтом.

В Yandex заверяют, что денежная составляющая ее платежей за свои облигации будет профинансирована за счет коммерческих кредитов, которые полностью соответствуют законодательству России, США, Великобритании, Евросоюза и ООН.

Если Yandex сможет приобрести по вышеописанной схеме не менее чем 75% от своих облигаций, то компания сможет выкупить остальные облигации на аналогичных условиях.

Проблемы с банком-гарантом

В Yandex также сообщили, что американский банк BNY Mellon Corporate Trustee Services, выступающий доверительным управляющим по данному облигационному займу, более не сможет выполнять свои функции. Это связано с новыми ограничениями, введенными Минфином США в отношении оказания подобного рода услуг российским лицам.

Проблемы с облигациями VK и Ozon

Напомним, с аналогичной ситуаций столкнулись и другие российские интернет-компании, у которых акции торговались на западных фондовых биржах и которые имели облигационные займы. У холдинга VK есть облигационный заем объемом $400 млн, срок его погашения наступает в 2025 г. У интернет-ритейлера Ozon есть облигационный заем на сумму $750 млн со сроком погашения в 2026 г.

В обоих случаях владельцы облигаций получили возможность требовать их досрочного погашения из-за приостановки биржевых листингов. При этом обе компании не имеют возможности досрочно погасить свои облигации и начали переговоры со специально созданными комитетами кредиторов. В случае с Ozon банк BNY Mellon Corporate Trustee Services также перестал выполнять функции доверительного управляющего по облигационному займу.