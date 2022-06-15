Microsoft похоронила Internet Explorer. Это больно ударило по десяткам тысяч компаний по всему миру

Бизнес-пользователи ОС Windows оказались не готовы к прекращению поддержки Internet Explorer. Microsoft отказалась от него 15 июня 2022 г., но, как выяснилось, многие компании, еще не перешедшие на Windows 11 и работающие в Windows 10, по-прежнему используют его для различных задач, в том числе и для регулярного просмотра веб-страниц. Примерно 47% офисных ПК все еще зависят от этого устаревшего обозревателя.

Internet Explorer все еще востребован

Корпорация Microsoft прекратила поддержку браузера Internet Explorer, который в августе 2022 г. отметит свое 27-летие. Как пишет Neowin, это стало настоящей неожиданностью для десятков тысяч корпораций со всего света.

Согласно отчету исследовательской компании Lansweeper, отказ от дальнейшей поддержки Internet Explorer со стороны Microsoft затронет приблизительно 47% корпоративных ПК под управлением Windows 10. Притом в статистике учитываются лишь те версии этой ОС, которые еще получают обновления – многие ранние сборки Microsoft давно перестала поддерживать.

Из этого следует, что 47% нельзя считать точным значением. На деле зависимых от Internet Explorer компьютеров с установленной Windows 10 может оказаться значительно больше.

За 27 лет Internet Explorer прочно «прикипел» к миллионам компьютеров

Свой отчет аналитики Lansweeper готовили на основе аудита 9 млн компьютеров, закрепленных за 33 тыс. организациями по всему миру. Статистику по обычным пользователям компания пока не приводит. Также в анализе не учитывается Windows 11 – эта система, анонсированная в июне 2021 г. и вышедшая в начале октября 2021 г., по умолчанию поставляется с другим браузером. Она укомплектована Edge, наследником Internet Explorer, во многом скопированном с Google Chrome. Полноценной заменой Internet Explorer он не является как минимум потому, что построен на совершенно другом браузерном движке.

Не все так плохо

Со слов экспертов Lansweeper, многие компании, не торопящиеся переходить на Windows 11 по тем или иным причинам, далеко не всегда используют Internet Explorer каждый день и в качестве основного браузера. Такой сценарий использования, безусловно, существует, даже в 2022 г., но статистика учитывает все варианты применения этого браузера, в том числе при открытии древних веб-сайтов в режиме Internet Explorer через Edge.

Где в 2022 г. используется Internet Explorer

Значение в 47%, упомянутое в отчете Lansweeper, довольно условное. Эксперты компании подсчитали, сколько компьютеров в организациях по-прежнему зависят от Internet Explorer для трех пока еще поддерживаемых версий Windows 10. Оно рассчитывается путем сложения 21,37% (версия 21H2, вышла в ноябре 2021 г.), 16,87% (20H2, октябрь 2020 г.) и 8,06% (21H1, май 2021 г.), что в сумме и дает те самые 47%.

Между тем, на инфографике отчетливо видно, что показатель в 21,37% нельзя считать рекордным. В этом плане Windows 10 21H2 занимает второе место, уступая версии 2004 двухлетней давности. Она вышла в мае 2020 г., и ее результат в отчете Lansweeper – 29,67%.

В отчете перечислены и другие версии Windows 10, корпоративные ПК под управлением которой все еще привязаны, в той или иной степени, к Internet Explorer. Сюда входят и версии с индексами LTSC (Long-Term Servicing Channel) и LTSB (Long-Term Servicing Branch) – специализированные модификации ОС с долгосрочной техподдержкой.

Никто не вспомнит

Согласно статистике портала StatCounter, общемировая доля Internet Explorer, с учетом пользовательских и офисных компьютеров, крайне мала. В мае 2022 г. она не превышала 1,65%, в то время как у Edge было 10,12%, у Firefox – 7,66%, а у Google Chrome – 66,16%.

Дебют Internet Explorer состоялся в августе 1995 г. Он сразу обзавелся славой очень медленного браузера, притом как в плане загрузки веб-страниц, так и в плане своего развития. Однако это не помешало ему в течение некоторого времени быть самым популярным обозревателем.

Широкая популярность Internet Explorer осталась в далеком прошлом

Этому способствовал тот факт, что Internet Explorer десятилетиями поставлялся в комплекте с Windows – самой популярной серией операционных систем. Многие пользователи работали в нем, не желая или не умея устанавливать другие браузеры и не спешащие осваивать какую-либо новую программу.

Microsoft не обновляет Internet Explorer с 2013 г., когда свет увидела его версия с индексом 11. Лишь изредка браузер получал критические патчи безопасности. С июля 2015 г., когда вышла Windows 10, Microsoft продвигает Edge.

В последние годы своего существования Internet Explorer стал славиться не только медлительностью, но и небезопасностью. В феврале 2019 г. Microsoft открыто назвала свой некогда знаковый продукт «дырявым» и призвала пользователей поскорее отказаться от него.

Многие современные сайты, включая государственные российские веб-ресурсы, перестали поддерживать Internet Explorer и корректно открываться в нем. Таким образом, этот браузер остался на обочине, и в нынешнее время он чаще всего используется для работы с устаревшими давно не обновлявшимися веб-сайтами.