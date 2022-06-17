Десятки студентов требуют вернуть деньги российский университет, который обещал за девять месяцев научить их ИИ-разработке

Десятки студентов Университета искусственного интеллекта обратились в суд, чтобы вернуть свои деньги за обучение. Университет обещал за девять месяцев обучить людей профессии ИИ-разработчика и за четыре — Middle Python-разработчика. Студенты также планируют подать коллективный иск по статье мошенничество. Сейчас в отношении университета открыты исполнительные производства, счета компании арестованы за неуплату налогов, а сотрудникам не выплачивают зарплату.



Иски к Университету ИИ

Как выяснил CNews, десятки студентов по всей стране заваливают исками российский Университет искусственного интеллекта (УИИ). Студенты также планируют подать коллективный иск по статье мошенничество к создателю УИИ Дмитрию Романову. Об этом CNews рассказала Юлия Ильяшевич, координатор группы студентов, обратившихся в суд.

УИИ пишет о себе на сайте как о «крупнейшем AI университете в России и СНГ». Согласно сайту, компания обещает за девять месяцев обучить профессии ИИ-разработчика и за четыре — Middle Python-разработчика. Цены на обучение составляют от 99,9 тыс. руб. до 359,9 тыс. руб. По окончании курса университет гарантирует трудоустройство.

«Обманутых УИИ только мне известно около 30 человек, — говорит Юлия Ильяшевич. — Люди расторгают договора с УИИ по причине неудовлетворенности обучением: им обещали обучение с нуля, а по факту даже для профессиональных программистов эти курсы поверхностные», — поясняет она.

После расторжения договора студентам обещают вернуть деньги в течение трех месяцев. После окончания этого срока — еще через три месяца. На сегодняшний день деньги никому не вернули и все подали иски в суд, говорит Ильяшевич.

Иски бывшие студенты стали подавать с января 2022 г. Суд уже принял решения по четырем делам. Сейчас с УИИ взыскано 952,9 тыс. руб., включая стоимость обучения, неустойку, моральный ущерб и штраф. Всего подано не менее 20 исков. Общая сумма только по восьми из них составила 2,7 млн руб.

Аресты счетов и «подставные юрлица»

«Романов Дмитрий управляет всей деятельностью УИИ через "подставных" юридических лиц и их номинальных директоров», — полагает Ильяшевич. У студентов из трех организаций «Университет искусственного интеллекта», «Университет искусственного интеллекта терра» и «Терра эйай» один и тот же сайт, одна и та же обучающая платформа и одни и те же сотрудники, отмечает она.

Студенты пытаются вернуть деньги за обучение ИИ-профессии

«В "Университете искусственного интеллекта" и "Университете искусственного интеллекта терра" большие долги по налогам, — говорит Ильяшевич . — В связи с этим заблокированы счета этих организации. Чтобы продолжать принимать выручку от новых студентов и вести деятельность, открылась новая организация “Терра эйай”, в которой продолжает вести деятельность УИИ».

Как рассказала CNews Юлия Ильяшевич, она изначально заключила договор на обучение с «Университетом искусственного интеллекта». Сейчас коммуникация с УИИ происходит именно через «Терра эйай». По ее словам, ранее у УИИ была лицензия гособразца на выдачу дипломов. Сейчас «Терра эйай» выдает только сертификаты о прохождении обучения.

На сайте университета сообщается, что среди компаний, которые «доверяют» УИИ, числятся — «Первый канал», Сбербанк, «Почта России», МТС, МИСиС, «Газпром», «Росатом» и т.д. Партнерами компании, согласно сайту, выступают Сбербанк, «Ай-Теко», VizorLabs и др. Представители «Ай-Теко» подтвердили CNews, что компания, входящая в группу — «Инновационный центр Ай-Теко» действительно выступает партнером УИИ. В Сбербанке и VizorLabs на момент публикации материала не ответили на запрос.

Можно ли обучиться ИИ-разработке за девять месяцев

«Девять месяцев, безусловно, лучше, чем совсем ничего, но это следует рассматривать как введение в специальность, "курс молодого бойца", — рассказал CNews Юрий Аммосов, преподаватель МФТИ, руководитель магистерской программы по прикладному машинному обучению. По его словам, никакая подготовка сама по себе не гарантия трудоустройства.

По мнению преподавателя МФТИ, можно научиться пользоваться библиотеками ML как черными ящиками, не понимая происходящего. «Это примерно то же, как "продвинутый пользователь" применяет программное обеспечение. И для большого уровня задач этого может быть достаточно».

«Как и в любой предметной области, "разработка" может быть разной глубины: в сфере ИИ есть фундаментальные исследования, есть создание моделей, есть использование прикладных готовых решений и даже малоквалифицированный труд (разметка датасетов), — говорит он. — Девять месяцев могут быть как продуктивными, так и не очень, результат зависит и от стартового уровня учащихся, и от содержания и качества того, чем это время заполнено».

Одну только высшую математику в вузах изучают пару лет, не говоря об остальных направлениях, рассказала CNews Лариса Малькова, управляющий директор практики Applied Intelligence компании Accenture в России.

«Поэтому могу с уверенностью сказать, что стать разработчиком ИИ за девять месяцев невозможно, — говорит она. — Самый минимум, чтобы только начать рабочий процесс — два года, если повезет с хорошими преподавателями и программами обучения».

Отзывы студентов

«Компания не может вернуть деньги за обучение уже семь месяцев, придумывая разные отговорки, то у них счет заблокирован, то еще что-то, теперь они прикрываются кризисом в стране», — говорится в отзыве одного из студентов УИИ.

«Общим принципам написания нейронных сетей не учат (я о них вообще узнал позже из книги), учат повторять и подбирать решение наугад, — говорится в другом отзыве. — Справочных материалов практически нет. Если студент что-то не понимает — его называют дебилом, и посылают пересматривать двухчасовую лекцию».

В отзывах также подчеркивается, что создатели курса сотрудничают с рядом компаний, которые хотят нанимать разработчиков на зарплату в два-три раза ниже рыночной. Поэтому в конечном итоге учащиеся предпочитают искать работу сами.

«По ощущениям курс ведут студенты, которые сами толком ничего не знают и читают все с бумажки. “Преподаватели” при ответе на вопрос по заданию допускают ошибки», — пишет в отзыве другой студент УИИ. Также отмечалось, что преподаватели на курсе постоянно менялись.

Помимо плохих отзывов бывших учеников, в сети также можно обнаружить негативные отзывы сотрудников УИИ. «Как бывший сотрудник, которому не платили зарплату (и нас таких много) — хочу выразить свое презрение данной компании. УИИ имеет аресты по счетам, работают сейчас по другому юрлицу — но, видимо, аресты не за горами».

Выручка компаний

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Университет искусственного интеллекта» зарегистрирована 13 июня 2018 г. в Москве. Гендиректором и единственным учредителем компании заявлен Илья Романов. При этом на сайте УИИ основателем компании указан Дмитрий Романов. Выручка компании по итогам 2021 г. составила 160,2 млн руб., что на 253% выше, чем по итогам 2020 г. При этом чистая прибыль составила 7,2 млн руб., следует из базы. По состоянию на 10 июня 2022 г. в базе решений Федеральной налоговой службы (ФНС) имеется 20 записей о приостановлении операций по счетам компании из-за неуплаты налогов.

Согласно базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в отношении ООО «Университет искусственного интеллекта» открыто пять исполнительных производств о взыскании налогов и сборов на общую сумму 12,7 млн руб.

В декабре 2019 г. было образовано юрлицо — ООО «Университет искусственного интеллекта терра», следует из «Контур.фокуса». Гендиректором и единственным учредителем компании является Ирина Чебыкина. Выручка компании по результатам 2021 г. составила 4,3 млн руб. При этом чистый убыток составил 76,9 млн руб., следует из базы.

Согласно базе ФССП, в отношении ООО «Университет искусственного интеллекта терра» открыто исполнительное производство на сумму 951,9 тыс. руб. за взыскание налогов и сборов, включая пени.

Сейчас УИИ работает под юрлицом «Терра эйай». Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Терра эйай» зарегистрировано 17 ноября 2020 г. в Москве. Гендиректором и единственным учредителем выступает вышеупомянутая Ирина Чебыкина. Выручка компании по результатам 2021 г. достигла 50 тыс. руб., а чистый убыток – 16,2 млн руб., следует из базы.