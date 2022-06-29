Россиянам запретили скачивать WhatsApp. Как обойти ограничение

Россияне больше не могут скачивать WhatsApp для Windows и macOS с сайта мессенджера. Причина блокировки не установлена, но при смене IP-адреса с российского на иностранный доступ к файлам вновь открывается. Ранее то же самое произошло с дистрибутивами ОС Windows – их больше нельзя скачать с сайта Microsoft, находясь в России.

WhatsApp – не для русских

Жители России лишились возможности скачивать WhatsApp на свои компьютеры. Им закрыли доступ к дистрибутивам под Windows и macOS, размещенным на официальном сайте сервиса.

Редакция CNews убедилась в невозможности получить дистрибутив WhatsApp с ПК под управлением Windows 7, Windows 10, Windows 11 и macOS. Другими словами, от операционной системы это не зависит. Также нет связи с браузером – попытка скачать файл заканчивается провалом как минимум в Chrome, Vivaldi и Firefox.

В то же время на момент выхода материала ссылка на скачивание APK-дистрибутива мессенджера для Android с официального сайта по-прежнему работала. Также мессенджер был доступен в русскоязычной версии магазина приложений Google Play.

Скачать WhatsApp из России больше нельзя

WhatsApp – это самый популярный в мире с более чем 2 млрд пользователей (данные Statista.com за январь 2022 г.). В России его предпочитают 64% пользователей (Statista.com, март 2022 г.).

Таинственная блокировка

На 9:30 утра 29 июня 2022 г. по Москве представители WhatsApp никак не комментировали происходящее. По данным портала SecurityLab, сайт, с которого ведется загрузка дистрибутивов (fbcdn.net), внесен в «черный список» Роскомнадзора по решению Генеральной прокуратуры России от 24 февраля 2022 года № 27-31-2020/Ид2145-22.б. Редакция CNews убедилась, что на момент публикации материала соответствующая запись в реестре запрещенных сайтов отсутствовала. Данное решение позволяет блокировать социальные сети целиком или отдельные страницы в них, а также развлекательные веб-ресурсы, онлайн-СМИ и сайты ИТ-корпораций.

Роскомнадзор с блокировкой не связан

Мессенджер WhatsApp существует с 2009 г. и с 2014 г. принадлежит корпорации Meta, ранее известной как Facebook. В конце марта 2022 г. Meta была признана в России экстремистской организацией, а ее социальные сети Facebook и Instagram попали под блокировку на всей территории страны.

WhatsApp подобных ограничений избежал, вероятно, благодаря своей популярности в России. Между тем, в домене сайта, откуда ведется скачивание его дистрибутива, есть аббревиатура FB, отсылающая, по всей видимости, к Facebook.

Неочевидный подозреваемый

Существует вероятность, что инициатором закрытия доступа к дистрибутивам WhatsApp является или сама Meta, или правительство США. Подобный прецедент уже создан.

Страница загрузки WhatsApp работает, но, по сути, для россиян она теперь бесполезна

В июне 2022 г. россиянам запретили скачивать образы операционных систем с сайта Microsoft. Поначалу подозрение пало на саму собственную компанию, но позже выяснилось, что данное решение было спущено «сверху». На 29 июня 2022 г. Microsoft не подтверждала и не опровергала это.

Meta, как и Microsoft, является одной из крупнейших американских ИТ-компаний. Нельзя исключать, что отлучение россиян от настольной версии WhatsApp – тоже может оказаться следствием «просьбы» руководства страны.

Как решить проблему

Скачать WhatsApp с официального сайта, находясь при этом в России, по-прежнему можно. Для этого, как и в случае с Windows, потребуется лишь обмануть сайт мессенджера и убедить его, что подключение ведется из любой другой страны мира, кроме России.

Для этого потребуется подделать IP-адрес при помощи любых доступных средств. Редакция CNews проверила работоспособность данного метода. К примеру, при использовании IP-адреса Польши или Германии никаких ограничений в загрузке дистрибутивов не наблюдалось.

WhatsApp в России любят. Пока еще

Еще один вариант – можно пользоваться WhatsApp Web – версией мессенджера для браузеров. На момент публикации материала ограничений в ее работе при подключении из России не наблюдалось.

Госсектору санкции WhatsApp нипочем

Блокировка доступа к дистрибутивам WhatsApp на сайте мессенджера повлияют, по большей части, на обычных пользователей и едва ли затронут российских чиновников. В начале июня 2022 г. их обязали отказаться от WhatsApp в пользу специального сервиса обмена сообщениями, разработанного специально для госслужащих.

За проектом стоит холдинг VK, в прошлом Mail.ru Group. Поручение по переводу российских чиновников на новый мессенджер вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Новый мессенджер работает как на гаджетах, так и на компьютерах, среди функций – аудио- и видеозвонки, корпоративные почта и календарь, централизованное файловое хранилище.