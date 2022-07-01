Softlline купила крупного партнера Microsoft

Softline приобрела компанию Seven Seas Technology из ОАЭ, являющуюся крупным партнером Microsoft, HPE и Cisco. Сделка усиливает позиции Softline на Ближнем Востоке, где ранее компания ранее уже приобрела египетского партнера Microsoft - Digitech.

Softline приобрела Seven Seas Technology из ОАЭ

ИТ-дистрибьютер Softline сообщил о покупке компании Seven Seas Technology (SST) из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Компания SST основана в 1983 г. и позиционирует себя как системный интегратор и провайдер ИКТ-решений. Сумма сделки не разглашается.

SST является золотым партнером Microsoft и Cisco, а также обладает статусом платинового облачного провайдера для HPE. В штате компании более 300 ИТ-специалистов. Компания обслуживает клиентов из среднего и крупного бизнеса в таких сферах, как гражданская авиация, государственное управление, нефть и газ, банки и финансы, гсотичный бизнес, медицина, образование и ритейл.

Благодаря сделке с Softline, клиенты SST смогут воспользоваться расширенным спектром предложений от таких крупных вендоров, как Microsoft и Amazon Web Services. Также клиенты SST будут доступны услуги Softline в сфере кибербезопасности, разработки и модернизации ПО.

Кого ранее Softlne приобретал за рубежом

Приобретение SST усиливает позиции Softline в регионе Африка и Ближний Восток. При этом для Softline это уже не первая покупка в данном регионе. В 2021 г. компания приобрела 51% доли в египетской Digitech, являющийся одним из основных в стране партнеров Microsoft.

Cisco Softline приобрела компанию Seven Seas Technology из ОАЭ, крупного партнера Microsoft, HPE

У Softilne есть опыт приобретений и в других странах дальнего зарубежья. В 2020 г. было приобретено 62,4% в одноименной немецкой компании Softline AG, занимающейся консалтингом в сфере управления ПО и ИТ-инфраструктуры. Сумма сделки составила $12,6 млн.

В 2020-2021 гг. Softline консолидировала 100% акций индийской Embee, работающей в сфере лицензирования ПО и являющейся крупным партнером Microsoft. Стоимость приобретения составила $42 млн.

Покупки Softline в 2022 году

В конце 2021 г. Softilne провела IPO (первичное разещение акций) на Лондонской фондовой бирже. Компания привлекла $400 млн, которые планировалось направить на слияния и поглощения.

В начале 2022 г. компания совершила еще ряд сделок. Были приобретены индийский облачный провайдер Umbrella Infocare, разработчика ПО MMTR Technology и разработчика ИТ-решений для банков и фондовых бирж Softclub.

Последствия для Softline от спецоперации на Украине

С началом специальной российской военной операции России на Украине Softline заявляла, что рассматривает возможность изменения своей акционерной структуры. Компания начала испытывать трудности со своим бизнесом в России, в то время как ее международное направление продолжило работать без проблем.

Международный бизнес приносит Softline половину от ее оборота. Основатель и основной владелец Sotline Игорь Боровиков имеет налоговое резидентство в Португалии, благодаря чему Softline смогла сохранить листинг на LSE в то время, как у большинства основанных в России компаний торги акциями на американских и британских фондовых площадках заморожены.