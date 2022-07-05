Speedtest оштрафуют за отказ перенести данные пользователей в Россию

Компании Ookla грозит штраф размером в 6 млн руб. за отказ локализовать данные в России. Согласно российскому законодательству, иностранные компании обязаны хранить базы данных граждан на территории страны. Заседание пройдет 12 июля 2022 г.



На горизонте – административный штраф

В Мировой суд Москвы поступил административный протокол в адрес американской компании Ookla, которой принадлежит сервисом по измерению скорости интернета Speedtest. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд. Организацию могут оштрафовать на 6 млн руб. за то, что она отказывается локализовать данные российских пользователей на территории страны. Судьба иностранной компании решится 12 июля 2022 г. на заседании.

«В суд поступил протокол, составленный в отношении Ookla LLC по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе в интернете, обязанности по обеспечению хранения персональных данных граждан РФ)»,— отмечается в сообщении суда.

Известно, что в апреле 2022 г. Роскомнадзор запросил у Speedtest информацию о том, где размещены базы данных российских граждан. Минцифры сообщало, что у них имеются сведения о нарушениях со стороны Ookla.

Возможна блокировка

Компанию Ookla считают мировым лидером в области тестирования интернета, ей принадлежит сервис Speedtest Intelligence, который помогает анализировать скорость интернета и задержку соединения. Тесты можно выполнять в браузере, либо на платформах Windows, Android, IOS, Apple TV, MacOS. Программу можно запускать для тестирования сетевого и мобильного интернета, чтобы узнать максимальную входящую, исходящую скорость, а также пинг (задержку) с телефона, компьютера, ноутбука и планшета. С помощью полученных результатов пользователь может обратиться в техническую поддержку, если данные не соответствуют заявленным в договоре. В 2021 г. на Speedtest было проведено больше 38 млрд тестов.

Speedtest Intelligence позволяет быстро проверить скорость интернета

Представители отрасли отмечают, что требования к локализации персональных данных появились давно, и у компаний было достаточно времени для их исполнения, но многие не собирались этого делать. Такое мнение CNews высказал Андрей Тимошенко, руководитель ИБ-практики «Акстим» (ex-Accenture).

«Одно дело, когда это крупные транснациональные организации, которые у всех на виду и продают свои продукты клиентам по всему миру, которые собирают огромное количество персональных данных пользователей, – отметил Тимошенко. – Другое дело, когда это не особо известные компании, разработчики сервисов, часто бесплатных, которые распространяются через магазины приложений, например, сервисы по измерению скорости интернета».

По мнению эксперта, вполне возможно, что такие компании даже не знают о существовании требований по «локализации» и вряд ли способны их выполнить. В итоге им будут выписываться штрафы, они их, скорее всего, не будут платить и все закончится блокировкой их сервисов.

«Если флэшмоб со штрафами и ограничениями продолжится, придется искать замену этим приложениям или применять способы обхода ограничений, если не будет аналогов», – резюмировал Тимошенко.

Законодательство о персональных данных

По российскому закону компании обязаны обеспечить хранение баз данных россиян на территории страны. Поправки в закон «О персональных данных» были приняты еще в июле 2014 г. – они обязывают все зарубежные организации, которые работают с персональными данными россиян, хранить их на серверах, размещенных на территории России. Новые правила вступили в силу 1 сентября 2015 г., за их соблюдением их Роскомнадзор. Сайты тех компаний, которые не выполняют требования регулятора, на территории страны могут заблокировать.

В 2015 г. переносить данные в Россию начали AliExpress, eBay, PayPal, Uber, Viber и другие организации.В 2016 г. за нарушение требования в стране заблокировали соцсеть LinkedIn. В 2018 г. Facebook отказался хранить данные россиян и заплатил всего 3 тыс. рублей, на такую же скромную сумму оштрафовали Twitter.

Вероятно, в связи с этим в 2019 г. российские депутаты решили увеличить штрафы в 6000 раз. За первичное нарушение юридические лица наказывают на сумму от 1 млн до 6 млн руб. При повторном нарушении — от 6 млн до 18 млн руб.

В итоге в 2020 г. Facebook и Twitter наказали уже на солидную сумму: они заплатили по 4 млн руб. штрафа.

Роскомнадзор сообщали, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали около 600 представительств в России зарубежных компаний, среди них Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.