Депутаты отрегулировали деятельность «Яндекс.Такси» и Uber

Госдума приняла в первом чтении законопроект о работе сервисов такси, разработанный Правительством. Документ предусматривает создание четырех новых информационных систем, предполагает блокировку доступа к международным сервисам такси, не согласовавшим условия своей работы в России, и обязывает службы заказа такси передавать информацию о пассажирах в ФСБ. У экспертов есть замечания к документу.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о работе такси

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси». Документ был разработан Правительством и призван упорядочить деятельность агрегаторов такси, работающих через интернет. Законопроекты на эту же тему уже принимались Госдумой в первом чтении в 2015 г. и в 2018 г., но дальнейшего рассмотрения не получили. Крупнейшими игроками на данном рынке в России являются «Яндекс.Такси» (владеет российскими операциями Uber), «Максим» и «Ситимобил».

Четыре новых информационных системы

Законопроект предполагает создание четырех информационных систем. В их числе: региональный реестр перевозчиков легковым такси, региональный реестр легковых такси (содержит сведения о транспортных средствах), региональный реестр служб заказа легкового такси и федеральная государственная информационная система легковых такси (ФГИС), обеспечивает сбор сведений из упомянутых региональных информационных систем). Оператором ФГИС станет Минтранс.

Кто может заниматься перевозками в сфере такси

В роли службы заказа легкового такси могут выступать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые предоставлено право на осуществление деятельности по получению от лица, имеющего намерении стать фрахтователем, и передаче лицу, имеющему намерение стать фрахтовщиком, заказа легкового такси в целях последующего заключения публичного договора фрахтования.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о работе сервисов такси, разработанный Правительством

Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании разрешения, предоставляемого юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или физическому лицу и подтверждено записью в региональном реестре перевозчиков легковым такси, с использованием транспортных средств, сведения о которых внесены в региональный реестр легковых такси, при условии, что действие такого разрешения не приостановлено. Физическое лицо вправе осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси при условии заключения договора со службой легкого такси, которая осуществляет свою деятельность с использованием сети интернет.

Разрешение не может быть передано третьим лицам. Допуск к управлению легковым такси водителя, который является работником перевозчика и сведения о котором внесены в путевой лист, оформленный перевозчиком, не являются передачей указанного разрешения. Перевозчик может работать только на территории того субъекта федерации, на территории которого ему было выдано разрешение.

Но перевозчик может осуществить перевозку, которая началась на территории региона, в котором ему выдано разрешение, и закончилось на территории другого региона. Также регионы могут договориться о взаимной признании разрешений. Заявления на получения разрешений на оказание услуг в сфере услуг можно будет подавать через МФЦ (Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг) и в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной подписи. Для физических лиц допускается использованием «Госключа» (усиленной неквалифицированной электронной подписи, выданной для получения госуслуг).

Отказ в получения разрешения на оказание услуг в сфере такси может быть обоснован, в том числе, в связи с предоставлением недостоверной информации. Приостановление действия разрешений может быть связано, например, с непредоставлением соответствующим субъектом информации об изменении его данных или отсутствием договоров страхования гражданской ответственности.

Транспортное средство исключается из реестра легковых такси в случае изменения его владельца. Аннулирование действия разрешения возможно по ряду причин, включая наличие вступившего в силу решения суда или передачи перевозчиком управления транспортным средством по договору фрахтованию иному лицу.

Устройства для контроля сонливости водителя

Легковое такси должно оснащаться устройством контроля за вниманием и усталостью (сонливостью) водителя легкового такси. Также легковое такси должно: иметь на кузове цветографическую схему легкового такси, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке; иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета; цветовая гамма кузова должна требованиям к цветовой гамме кузова; не иметь на внешних поверхностях кузова информацию о начальном или конечном пунктах перевозки, о стоимости такой перевозки.

В салоне легкового такси должна быть размещена информация, содержащая следующие сведения: государственный регистрационный номер транспортного средства; наименование перевозчика; номер записи в региональном реестре перевозчиков легковым такси; сведения о предоставлении перевозчику разрешения и срок действия данного разрешения; абонентские телефонные номера перевозчика для приема жалоб и предложений и уполномоченного органа; ФИО водителя. В салоне легкового такси должна находится информация о действующих тарифах, в том числе о тарифах на единицу пробега и единицу времени пользования транспортным средством, а также правила их применения при определении платы за перевозку.

По правилам, введенным субъектами федерации, может быть дополнительно установлено требование предоставлять указанную информацию в виде двухмерного штрихового кода или посредством размещения в салоне легкового такси сведений об адресе в интернет с указанной информацией. Также субъекты федерации могут установить, что в региональном реестре легковых такси, помимо прочей информации, должна будет содержаться фотографическое изображение транспортного средства.

Контроль времени работы и отдыха водителя

Перевозчик обязуется допускать к управлению транспортным средством водителей, являющихся его сотрудникам. При этом должны соблюдаться установленные законодательством нормы рабочего времени и отдыха водителя такси. Кроме того, необходимо осуществлять оформление путевых листов и предоставлять их по требованиям уполномоченных органов и полиции. Перевозчики и службы заказа такси должны вести журналы совершенных поездок в электронном или бумажной форме и хранить в них сведения в течение шести месяцев с момента осуществления поездки.

Также перевозчик должен сообщать фрахтователю: номер принятого к исполнению заказа такси; наименование юридического лица; фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя или физического лица, которое является перевозчиком; размер платы за перевозку легковым такси и причины ее возможного изменения; о возможности исполнения дополнительных требований фрахтователя к перевозке; планируемое время прибытия легкового такси.

По прибытию такси перевозчик должен сообщать фрахтователю на русском языке способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, информацию о местонахождении такси, марку, модель, государственный регистрационный номер и цвет кузова легкового такси, его абонентский телефонный номер или информацию, позволяющую осуществить вызов на его абонентский телефонный номер, а также фактическое время прибытия легкового такси.

Каких водителей нельзя брать в такси

Водителем легкового такси может быть лицо, которое имеет право на управление транспортными средствами категории «В» в течение трех и более лет, не имеет медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, заключило трудовой договор с перевозчиком либо является индивидуальным предпринимателем, которому предоставлено разрешение и который осуществляет перевозки такси самостоятельно.

К управлению транспортным средством не допускается лицо, которое: было повторно подвергнуто административному наказанию в виде лишения права управления транспортными средствами до истечения одного года со дня окончания предыдущего срока такого административного наказания; не прошло аттестацию на знания расположения на территории субъекта федерации объектов транспортной инфраструктуры, объектов культурного наследия, медицинских организаций, объектов образования и спорта, объектов, занимаемых органами государственной власти, а также путей подъезда к ним, действий в чрезвычайных ситуациях, правил перевозки и багажа легковым такси; имеют за период, предшествующий дню осуществления перевозки пассажиров, более трех неуплаченных административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения; в течение одного года, предшествующего дню осуществления перевозки пассажиров, было подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа за совершение административных правонарушений в области дорожного движения в количестве, превышающим установленной Правительством.

Владельцы транспортных средств, включенных в реестр такси, по договору с перевозчиком обязаны обеспечивать возможность прохождения заказчиком предрейсовых, предсменных и послерейсовых, послесменных медицинских осмотров легкового водителя легкового такси, проведение предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства, используемого в качестве легкового такси, предоставленного заказчику, а также предоставлять в региональную информационную систему легковых такси информацию об использовании или неиспользование заказчиком указанной возможностью.

При каких условиях доступ к сайту службы заказа такси будет заблокирован

Если у службы заказа такси в странах-членах ЕАЭС (Евразийский экономический союз) общее число фрахтователей, совершивших одну или более поездки, составляет менее 50% от числа фрахтователей на территории всех государств, где работает служба, то она должна согласовать с Правительством условия своей деятельности. Указанные нормы применимы и к аффилированным с данной службой заказа такси лицам.

Однако указанное требование не применимо, если в течение любых последовательных 30 дней из предшествующих 90 дней число фрахтователей на территории стран-членов ЕАЭС составило менее 1 млн. Невыполнение данного требования приводит к блокировке доступа к программам и сайту соответствующей службы заказа такси.

Технические средства служб заказа такси, необходимые для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового таки, должны находиться на территории России. Передача зарубеж сведений о заказах, содержащих персональные данные, не допускается.

Службы заказа такси обязаны обеспечить защиту информации от несанкционированного доступа к ней и предоставить органам Федеральной службы безопасности (ФСБ) автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси. Также служба заказа такси должна в течение полугода хранить информацию о совершенных поездках и передавать в региональные информационные системы в электронной форме (в машиночитаемом виде) сведения о перевозках пассажиров, в том числе о местоположении транспортного средства и водителя такси.

Служба заказа такси должна передавать заказы только перевозчикам и транспортным средствам, включенным в соответствующие региональные средства и действия разрешения которых не были приостановлены. Заказы не должны передаваться перевозчикам, не выполняющим требованиям об оформлении путевых листов. Также служба заказа такси должна осуществлять мониторинг соблюдение установленных законодательством требований относительно времени работы и отдыха водителя легкового такси посредством программно-аппаратных комплексов и программного обеспечения. Для этого служба должна получить от перевозчика или водителя информацию о начале или об окончании осуществления перевозок пассажиров.

Также служба заказа такси должна предоставить круглосуточный бесплатный доступ на сайте в интернете к информации о своей деятельности, не требующий регистрации и установки дополнительных программ. Для служб, которые не работают с заказами через интернет, порядок опубликования информация будет установлен отдельно.

В каждом регионе, где у службы заказа такси в сутки заказы выполняет более 5 тыс такси, должен быть открыт филиал службы. На открытие филиала отводиться 30 дней. Служба заказа легкового такси не вправе осуществлять свою деятельность на территории соответствующего субъекта федерации с момента исключения сведений о ней из регионального реестра служб заказа такси или приостановления действия разрешения.

Аннулирование действия разрешения на работы службы заказа легкового такси возможно, в том числе, если данная служба в течение периода, равного любым 30 последовательным дням, передавала лицам, не имеющим разрешения на перевозки (либо действие разрешение которых приостановлено), более 0,01% заказов легкового такси в течение одних суток такого периода, но не менее чем 10 заказов легкового такси. Новое заявление на осуществление деятельности службы заказа легкового такси можно подать не ранее, чем через год после аннулирования старого.

Кто будет выплачивать пассажирам компенсации

Перевозчик несет ответственность за вред, причиненный при перевозке легковым такси жизни, здоровью и имуществу пассажира. Служба заказа такси передачи заказа легкового такси несет солидарную ответственность с лицом, которому не было предоставлено разрешение, за вред пассажиру, в отношении легкового такси, при перевозке которым был причинен указанный вред. Полная ответственность службы заказа такси наступает в случаях, если фрахтователь не был уведомлен надлежащим образом о наименовании перевозчика либо был он был уведомлен, но в региональных реестрах отсутствует информация о соответствующем транспортном средстве или о возможности перевозчика его использовать.

Служба заказа такси несет солидарную ответственность перед пассажиром вместе с перевозчиком, являющимся физическим лицом, в части возмещения реального ущерба, не покрытого страховым возмещением, выплаченным в соответствие с законодательством об ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности). Также служба заказа такси несет ответственность за передачу водителю заказа в случае нарушения предусмотренных законом обязанностей относительно водителей. Служба заказа такси в дальнейшем вправе взыскать сумму, выплаченную за причинение указанного вреда, с лица, причинившего вред. Владелец транспортного средства, включенного в реестр легковых такси и имеющий договор с перевозчиком (заказчиком), несет солидарную с заказчиком и службой заказа легкового такси за вред, причиненной жизни и здоровью пассажиров в случаях, если такой вред был причин по причине неисполнения заказчиком своих обязанностей.

Тарифы на перевозку в такси

Тарифы на перевозку пассажиров и багажа в такси должны учитывать время суток, дни недели и класс комфортности. Сведения о тарифах должны быть размещены в интернете не позднее чем за три дня до начала их применения. Власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя могут установить минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров легковым такси.

Размер платы за перевозку такси может производиться: службой заказа легкового такси, если информация о заказе передается службой легкового такси непосредственно водителю легкового такси; перевозчиком, если заказ легкового такси передается службой заказа легкового такси перевозчику; в соответствие с показаниями таксометра, если при заключении договора фрахтования легкового такси предусматривается такой способ определения платы за перевозку легковым таки, а также в случае заключения договора фрахтования легкового такси непосредственно с водителем, действующим от имени и по поручению перевозчика, без участия службы заказа легкового такси.

В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе могут устанавливаться ограничения на максимальное число такси. Региональные власти также получат возможность регулировать работу участников юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров легковым такси, а также обязательных требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг.

Власти регионов могут стимулировать перевозчиков использовать электромобили, транспортные средства с двигателями, работающими на газомоторном топливе, а также осуществлять перевозки пассажиров из числа инвалидов. Местные власти должны будут организовать парковки для легковых такси в местах повышенного спроса на перевозки, предоставить места для стоянок легковых такси на парковках общего пользования, организовать при перевозках легковым такси посадки и высадки пассажиров, в том числе инвалидов, на участках улично-дорожной сети, расположенной в зонах жилой застройки у аэропортов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, объекты культуры, медицинских организаций и др.

Мнение правозащитника

Правозащитник в сфере такси Елена Грашенкова отмечает, что в законопроекте есть положительные моменты. В частности, в документе появились статьи о необходимости наличия у водителей двух страховых полисов: ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика пассажиров, до 2 млн руб.) и ОСАГО (до 500 тыс. руб.) и соответствующей отметке в реестре легковых такси. Но необходимо позаботиться о том, чтобы эта норма стала обязательной и контролируемой: например, сейчас система мониторинга такси КИС АРТ (комплексная информационная система «Аналитика работы такси) не фиксирует наличие страховых полисов. Также положительным моментом является появление статьи о запрете передачи разрешения перевозчиком посторонним лицам.

В то же время Грашенкова отмечает и отрицательные моменты. Сейчас пассажиры такси защищены статьей 2005 Гражданского кодекса (ГК), в соответствии с которой агрегатор такси рассматривается судами как агент перевозчика. В нынешнем же законопроекте агрегатор освобождается от ответственности, если он уведомил пассажира о наименовании перевозчика или если у него не было технической возможности получения доступа к реестру перевозчиков.

Грашенкова считает, что потребитель не может влиять на указанные обстоятельства, при этом он лишается возможности защищать свои законные права. Кроме того, по мнению правозащитника, если одной спорной нормой законопроекта является возможность привлечения в качестве перевозчиком самозанятых. В этом случае не будет действовать статья 1068 ГК, позволяющая привлекать работодателя в ответственности за действия своих сотрудников и получать потерпевшим получать достойную компенсацию за полученный вред своему здоровью.

В текущих же формулировках ответственность самозанятого водителя будет ограничена полисами ОСАГО и ОСГОП (2,5 млн руб.), чего может быть недостаточно для случаев инвалидности. А для пешеходов, ставших жертвами действий водителей такси, ответственность вообще будет ограничена только полисом ОСАГО (500 тыс. руб.).