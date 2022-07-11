Мобильное приложение «Моя Москва» установило рекорд активной ежемесячной аудитории

За последний год ежемесячная аудитория мобильного приложения «Моя Москва» выросла в два раза. Самые востребованные услуги — просмотр информации об успеваемости и домашних заданиях ребенка, передача показаний счетчиков воды, мобильные платежи, запись к врачу.

Двукратный рост аудитории

В первом полугодии 2022 г. к приложению «Моя Москва» присоединились более 622 тысяч новых пользователей – это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Активная ежемесячная аудитория приложения по сравнению с первым полугодием 2021 г. выросла вдвое, составив рекордные 900 тыс. человек.

Чаще всего горожане просматривают информацию об успеваемости ребенка и его домашних заданиях, передают показания счетчиков воды, записываются к врачу и оплачивают счета в сервисе «Мои платежи».

«Востребованность приложения напрямую связана с мобильным образом жизни москвичей. Решать повседневные задачи и оплачивать счета горожане привыкли в смартфоне, в любом удобном месте – по пути на работу, на прогулке или в отпуске. Поэтому, как одним из каналов взаимодействия жителей с городом, приложением «Моя Москва» пользуются все больше жителей: с начала года к его услугам и сервисам обратились более 9,6 млн раз, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а за все время жители получили в приложении свыше 30 млн услуг», — рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Самые востребованные услуги

Самые востребованные услуги приложения — по-прежнему просмотр информации об успеваемости и домашних заданиях ребенка (более 3 млн обращений по этим категориям). Заметный рост показал сервис передачи показаний счетчиков воды — 1,9 млн обращений, что почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.

Активная ежемесячная аудитория приложения по сравнению с первым полугодием 2021 г. выросла вдвое, составив рекордные 900 тыс. человек

А востребованность мобильных платежей среди горожан выросла почти в пять раз. С начала текущего года пользователи совершили 626 тыс. платежей. Для сравнения в первом полугодии 2021 г. оплатой в приложении воспользовались 129 тыс. раз. Мобильный сервис позволяет в любое время и в любом месте оплачивать услуги, в том числе несколько счетов одновременно, а все квитанции сохраняются в разделе «История платежей».

Среди других востребованных функций «Моей Москвы» — запись к врачу (более 773 тыс.) и передача показаний счетчиков электроэнергии (более 488 тыс. обращений). В сравнении с показателями первого полугодия прошлого года, жители стали обращаться к ним чаще на 28 и 95% соответственно.

Робот придет на помощь

Для 50% пользователей «Моей Москвы» открыт доступ к голосовому помощнику, который умеет поддерживать неформальный разговор, помогает в оплате коммунальных услуг, передаче показаний счетчиков воды и электроэнергии, а также предоставляет информацию о школьных домашних заданиях ребенка, расписании уроков и плановом графике отключения горячей воды. Возможности голосового ассистента постоянно совершенствуются, чтобы сделать приложение максимально доступным для всех категорий пользователей.

Приложение «Моя Москва» запущено в начале 2019 г., с тех пор его скачали 3,7 млн человек. В приложении москвичи могут получить жилищно-коммунальные услуги, информацию об успеваемости детей, а также записаться к врачу или проконсультироваться с операторами контакт-центра. Скачатьприложение можно в App Store, AppGallery, RuStore и Google Play.