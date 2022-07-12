Культовый торрент-трекер внезапно ожил. У него новый хозяин и миллионы пользователей со старта

Demonii ожил

Закрывшийся почти семь лет назад известный торрент-трекер Demonii возобновил свою работу, пишет TorrentFreak.

Demonii представляет собой открытый трекер, обрабатывающий запросы клиентов по децентрализованному протоколу обмена файлами BitTorrent. В отличие от других популярных ресурсов такого рода – вроде заблокированного в России RuTracker или PirateBay – Demonii не имеет собственного индексатора и каталога для обмена торрент-файлами. Чтобы задействовать Demonii в распространении контента, достаточно добавить его адрес в список трекеров нужного торрент-файла – это можно сделать при помощи любого торрент-клиента.

Как отмечает источник, для многих пользователей интернета перезапуск некогда сверхпопулярного сервиса оказался полной неожиданностью. Более того, на факт доступности ресурса обратили внимание лишь те, кто поддерживает сравнительно старые раздачи и тщательно отслеживает то, к каким трекерам подключается их торрент-клиент.

Примечательно, что как только сервис вновь заработал, к нему сразу же начали массово присоединяться клиенты. Веб-сайт Demonii отображает соответствующую статистику в реальном времени. TorrentFreak зафиксировал следующие показатели на момент «подъема» трекера: всего обслуживалось около 3 млн пиров (участников раздачи), подключенных одновременно, из них 1,3 млн сидов (раздающих); велась обработка 1,8 млн раздач (показатели отдельного IPv6-трекера не учитывались). Вероятно, все это достаточно давно запущенные раздачи, которые смогли «пережить» семилетний период отсутствия Demonii онлайн.

На момент публикации данного материала показатели несколько улучшились. Количество пиров выросло до 3,4 млн, сидов – до 1,5 млн, торрентов – до 2 млн.

Кто воскресил легенду

По информации TorrentFreak, за перезапуск Demonii ответственен некто под никнеймом Suni. Издание называет его «ветераном BitTorrent-сцены», отмечая, что тот имеет опыт управление менее масштабным проектом с 2005 г., который был связан с ресурсами myBittorent и Fenopy. В конечном счете свой сайт Suni закрыл, но сохранил связи с деятелями торрент-сферы и продолжил интересоваться ее судьбой.

Не ускользнул от внимания Suni и тот факт, что после вынужденного закрытия Demonii в 2015 г. оригинальный владелец сохранил контроль над доменом, привязанным к трекеру. Для Suni, как тот сам признается, Demonii был «иконой», поэтому он очень хотел его заполучить в собственное распоряжение.

«Трекер служил определенной цели. Несмотря на то, что многие утверждают, что потеря Demonii не имела большого значения, в действительности это не так. Это был один из самых надежных торрент-трекеров в мире», – заявил Suni в разговоре с TorrentFreak.

Однако все попытки Suni уговорить представителей YIFY отдать столь милое сердцу торрент-энтузиаста доменное имя не увенчались успехом. Несмотря на это, контакт с его владельцем он поддерживал вплоть до недавеного времени, в основном общаясь на несвязанные с Demonii темы. По словам самого Suni, «ключи» от домена на него свалились совершенно внезапно, как гром среди ясного неба. В ходе одного из обсуждений владелец домена просто прислал ему пароль от желанной учетной записи с сообщением: «Он твой. Дай мне знать, когда заберешь».

Как отмечает TorrentFreak, достоверность рассказанной Suni истории подтвердил еще один источник. Один из участников оригинального состава YIFY отказался ее комментировать.

Крупнейший трекер своего времени

По состоянию на осень 2015 г. Demonii являлся крупнейшим трекером в мире. Число одновременно участвующих в раздаче или скачивании пользователей достигало 56 млн при 3,7 млрд соединений в день. По этим показателям с ним мог соперничать разве что с OpenBitTorrent.

Незадолго до того, как сервис бессрочно прекратил свою работу, выяснилось, что за трекером стояла крупная релизная группа YIFY (впоследствии YTS), которая занималась преимущественно распространением пиратских копий популярных фильмов. Давление со стороны Американской ассоциации кинокомпания (Motion Picture Association of America, MPAA), которая представляет интересы крупнейших производителей полнометражных фильмов в США, вынудило команду видеопиратов свернуть свою деятельность и отключить Demonii.

Связь с Demonoid

Доказательств наличия прямой связи между основанным в 2013 г. Demonii и другим значимым проектом торрент-сцены – легендарным Demonoid – на данный момент не представлено. Однако можно с уверенностью сказать, что создатели Demonii как минимум подражали Demonoid или вдохновлялись его примером.

Сходство между ними прослеживается как в названии, так и в дизайне некоторых визуальных элементов соответствующих веб-сайтов. В частности, своеобразным талисманом обоих сервисов является оскалившийся чертенок с трезубцем в руках, выполненный в минималистичном мультяшном стиле.

Несмотря на трагическую гибель в 2018 г. основателя Demonoid, известного под псевдонимом Deimos, его детище продолжает жить. В 2019 г. новые владельцы превратили трекер из частного в публичный, но до закрытия дело не дошло.