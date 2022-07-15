Google выпустил новую ОС для древних компьютеров, которые не тянут Windows 11

Компания Google открыла пользователям доступ к операционной системе Chrome OS Flex. Она предназначена для установки на устаревшие ПК под управлением Windows и macOS, на которых невозможно запустить современные версии этих ОС. Оригинальная Chrome OS, которую Google разрабатывает с 2009 г., такими возможностями не обладает.

Потенциальная замена Windows

Корпорация Google выпустила публичную стабильную версию операционной системы Chrome OS Flex. Данная ОС может устанавливаться на компьютеры под управлением Windows и macOS, по умолчанию не ориентированные на запуск на них Chrome OS.

Это основное и единственное крупное отличие Chrome OS Flex от полноценной Chrome OS, над которой Google работает больше 10 лет, и которая запускается только на специально подготовленных для этого ПК: хромбуках, если речь о ноутбуках, и хромбоксах, если нужен настольный компьютер.

Chrome OS Flex может работать на совсем старых компьютерах, на которые уже не устанавливаются новые версии macOS или Windows. Особенно это касается как раз Windows 11 – система необоснованно требовательна к «железу» ПК, и ей не по нраву, когда ее пытаются установить на морально устаревший компьютер.

За счет расположения пиктограмм на панели задач Chrome OS Flex очень напоминает Windows 11

На момент выхода материала Chrome OS Flex поддерживала около 300 различных компьютеров, значительная часть которых – это Windows-ноутбуки популярных в России и мире брендов, включая Acer, Asus, Dell и др. В перечне есть даже несколько ноутбуков, вышедших под брендом Microsoft – создателя ОС Windows.

На некоторых устройствах Chrome OS Flex будет работать без серьезных сбоев, на других могут возникать те или иные проблемы совместимости. Разработчики намерены устранить их, плюс в их планы входит пополнение списка поддерживаемых устройств.

Платить за пользование Chrome OS Flex, в отличие от той же Windows 11, не потребуется. Эта ОС распространяется бесплатно и с открытым исходным кодом (лицензия Apache 2.0). Премьера ее ранней бета-версии состоялась в середине февраля 2022 г.

Системные требования

По современным меркам Chrome OS Flex совсем не требовательна к аппаратной составляющей компьютера. Ей вполне достаточно, чтобы в его составе был SSD-накопитель или жесткий диск со свободными 16 ГБ на нем. Объем оперативной памяти может быть даже 4 ГБ (если меньше, то Google не гарантирует работоспособность своей ОС).

Список поддерживаемых устройств будет пополняться

Основой ПК может быть почти любой процессор Intel и AMD с архитектурой х86. исключение составляют модели с интегрированной видеокартой Intel GMA 500, 600, 3600 и 3650.

Также в компьютере должна иметься поддержка загрузки с USB-устройства. Она была реализована еще в компьютерах и ноутбуках образца первого десятилетия XXI века.

Установить Chrome OS сможет каждый - инструкция очень проста

Установить Chrome OS Flex как вместо основной ОС, так и дополнение к ней. Также есть возможность инсталляции на внешний накопитель, будь то портативный жесткий диск или обычная флешка.

С чем могут возникнуть сложности

Как и полноценная Chrome OS, новая Chrome OS Flex работает преимущественно с веб-приложениями, хотя поддержка софта под Android в ней тоже реализована. Это означает, что ПО, к которому привыкли пользователи Windows и macOS, будет не так просто запустить под Chrome OS Flex, хотя Google работает в этом направлении.

Обзор Chrome OS Flex

Кроме того, новая операционка Google пока не поддерживает целый ряд компонентов компьютеров. К примеру, она не работает с оптическими приводами и сканерами отпечатков пальцев. Также она не знает о существовании интерфейса FireWire и инфракрасных камерах для идентификации пользователя по лицу. Ввод при помощи стилуса Chrome OS Flex тоже не поддерживает.



Возможно, все эти недочеты разработчики устранят в следующих обновлениях системы. Точные сроки релиза нужных патчей они не указывают.

Тайный замысел Google

Google не уточняет, зачем ей понадобилось выпускать Chrome OS Flex со встроенной поддержкой компьютеров на Windows и macOS. В оригинальной Chrome OS она не реализована.

Возможно, это связано с очень низкой популярностью Chrome OS. Премьера системы состоялась в 2009 г., и за 13 лет своего существования ее доля мирового рынка не превысила и 2%. Для сравнения, в июне 2022 г. она удерживала лишь 1,72% против 12,64% у macOS 76,25% у Windows (данные StatCounter).

Chrome OS большинству пользователей не нужна

Нельзя исключать, что Chrome OS Flex – это попытка Google распространить свою систему среди обладателей старых ПК, лишенных возможности установить на них новую Windows или macOS, но по тем или иным причинам не спешащих покупать новый компьютер.