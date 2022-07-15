Google выпустил новую ОС для древних компьютеров, которые не тянут Windows 11
Компания Google открыла пользователям доступ к операционной системе Chrome OS Flex. Она предназначена для установки на устаревшие ПК под управлением Windows и macOS, на которых невозможно запустить современные версии этих ОС. Оригинальная Chrome OS, которую Google разрабатывает с 2009 г., такими возможностями не обладает.
Потенциальная замена Windows
Корпорация Google выпустила публичную стабильную версию операционной системы Chrome OS Flex. Данная ОС может устанавливаться на компьютеры под управлением Windows и macOS, по умолчанию не ориентированные на запуск на них Chrome OS.
Это основное и единственное крупное отличие Chrome OS Flex от полноценной Chrome OS, над которой Google работает больше 10 лет, и которая запускается только на специально подготовленных для этого ПК: хромбуках, если речь о ноутбуках, и хромбоксах, если нужен настольный компьютер.
Chrome OS Flex может работать на совсем старых компьютерах, на которые уже не устанавливаются новые версии macOS или Windows. Особенно это касается как раз Windows 11 – система необоснованно требовательна к «железу» ПК, и ей не по нраву, когда ее пытаются установить на морально устаревший компьютер.
На момент выхода материала Chrome OS Flex поддерживала около 300 различных компьютеров, значительная часть которых – это Windows-ноутбуки популярных в России и мире брендов, включая Acer, Asus, Dell и др. В перечне есть даже несколько ноутбуков, вышедших под брендом Microsoft – создателя ОС Windows.
На некоторых устройствах Chrome OS Flex будет работать без серьезных сбоев, на других могут возникать те или иные проблемы совместимости. Разработчики намерены устранить их, плюс в их планы входит пополнение списка поддерживаемых устройств.
Платить за пользование Chrome OS Flex, в отличие от той же Windows 11, не потребуется. Эта ОС распространяется бесплатно и с открытым исходным кодом (лицензия Apache 2.0). Премьера ее ранней бета-версии состоялась в середине февраля 2022 г.
Системные требования
По современным меркам Chrome OS Flex совсем не требовательна к аппаратной составляющей компьютера. Ей вполне достаточно, чтобы в его составе был SSD-накопитель или жесткий диск со свободными 16 ГБ на нем. Объем оперативной памяти может быть даже 4 ГБ (если меньше, то Google не гарантирует работоспособность своей ОС).
Основой ПК может быть почти любой процессор Intel и AMD с архитектурой х86. исключение составляют модели с интегрированной видеокартой Intel GMA 500, 600, 3600 и 3650.
Также в компьютере должна иметься поддержка загрузки с USB-устройства. Она была реализована еще в компьютерах и ноутбуках образца первого десятилетия XXI века.
Установить Chrome OS Flex как вместо основной ОС, так и дополнение к ней. Также есть возможность инсталляции на внешний накопитель, будь то портативный жесткий диск или обычная флешка.
С чем могут возникнуть сложности
Как и полноценная Chrome OS, новая Chrome OS Flex работает преимущественно с веб-приложениями, хотя поддержка софта под Android в ней тоже реализована. Это означает, что ПО, к которому привыкли пользователи Windows и macOS, будет не так просто запустить под Chrome OS Flex, хотя Google работает в этом направлении.
Кроме того, новая операционка Google пока не поддерживает целый ряд компонентов компьютеров. К примеру, она не работает с оптическими приводами и сканерами отпечатков пальцев. Также она не знает о существовании интерфейса FireWire и инфракрасных камерах для идентификации пользователя по лицу. Ввод при помощи стилуса Chrome OS Flex тоже не поддерживает.
Возможно, все эти недочеты разработчики устранят в следующих обновлениях системы. Точные сроки релиза нужных патчей они не указывают.
Тайный замысел Google
Google не уточняет, зачем ей понадобилось выпускать Chrome OS Flex со встроенной поддержкой компьютеров на Windows и macOS. В оригинальной Chrome OS она не реализована.
Возможно, это связано с очень низкой популярностью Chrome OS. Премьера системы состоялась в 2009 г., и за 13 лет своего существования ее доля мирового рынка не превысила и 2%. Для сравнения, в июне 2022 г. она удерживала лишь 1,72% против 12,64% у macOS 76,25% у Windows (данные StatCounter).
Нельзя исключать, что Chrome OS Flex – это попытка Google распространить свою систему среди обладателей старых ПК, лишенных возможности установить на них новую Windows или macOS, но по тем или иным причинам не спешащих покупать новый компьютер.