В Telegram появилась блокировка одной из самых ненавистных опций всех мессенджеров в мире

Telegram внедрил функцию запрета раздражающих многих голосовых сообщений. Они могут отвлекать или приходить не вовремя, когда прослушать их не представляется возможным, а многим такой формат общения просто неудобен. Услуга платная и входит в состав премиум-подписки стоимостью в 300 руб. в месяц.



Крайне полезная функция

В мессенджере Telegram Павла Дурова появилась возможность частичной или полной блокировки голосовых сообщений. Пока нововведение доступно только в бета-версии приложения Telegram под Android. Первым об этом сообщил Telegram-канал Beta Info.

Сроки появления новой функции в бета-версии iOS-приложения Telegram не установлены. Также нет данных, когда разработчики откроют к ней доступ обычным пользователям.

Telegram интегрировал довольно гибкую систему настройки блокировки голосовых сообщений. Можно разрешить присылать их всем собеседникам или же тем, кто числится в списке контактов. Также мессенджер позволяет создавать персональный «черный список». К примеру, если один из собеседников превратил весь чат в сборник голосовых сообщений, можно в два клика лишить его такой возможности.

Каждое из этих сообщений может оказаться голосовым

Создать «белый список» тоже можно. Для этого достаточно ввести запрет на отправку голосовых сообщении для всех, кроме избранных пользователей.

Хорошее бесплатным не бывает

Оценить все преимущества свободы от голосовых сообщений смогут далеко не все пользователи Telegram. Право пользоваться этой функцией стоит 300 руб. в месяц.

В эту сумму разработчики Telegram оценивают ежемесячную подписку на премиум-возможности мессенджера, хотя поначалу они заявляли, что никогда не будут брать с пользователей деньги.

Меню настройки запрета

Платная подписка, как сообщал CNews, частично заработала в Telegram в начале июня 2022 г., а через несколько дней возможность поддержать разработчиков рублем или другой валютой появилась у всех пользователей мессенджера. На первых порах размер ежемесячного платежа составлял для россиян 450 руб., но позже создатели Telegram решили снизить его до 300 руб. Платная подписка включает в себя множество опций разной степени полезности, в том числе теперь и запрет голосовых сообщений.

Борьба с новыми тенденциями

Сами по себе голосовые сообщения появились в мессенджерах сравнительно недавно, гораздо позже аудио- и видеозвонков. Такой метод общения очень удобен для отправителя, поскольку избавляет от необходимости набирать текст на виртуальной клавиатуре. Это позволяет наговаривать сообщения, к примеру, находясь за рулем, чтобы не отвлекаться от дороги.

Получатель же, наоборот, может испытывать массу неудобств при взаимодействии с голосовыми сообщениями. Прослушать их не всегда представляется возможным – они могут прийти, например, во время лекции или в разгар рабочего дня. Кроме того, не все пользуются наушниками, но при этом мало кто хочет, чтобы окружающие слышали содержимое такого сообщения.

Когда-то давно разработчики уверяли, что Telegram останется бесплатным навсегда

Среди наиболее популярных мессенджеров запрет на получение голосовых сообщений пока есть только в Telegram. Разработчики того же WhatsApp, наоборот, хвастаются, что через их сервис каждый день отправляется в среднем около 7 млрд «голосовух» (официальная глобальная статистика WhatsApp за март 2022 г.). Это почти 10% от общего числа ежедневно пересылаемых через этот мессенджер сообщений.

Лазейка существует

В обмен на 300 руб. Telegram предлагает еще одну связанную с голосовыми сообщениями функцию. Мессенджер может перевести их в текст и избавить пользователя от необходимости прослушивать их.

Таким образом, тотальный запрет голосовых сообщений пригодится лишь тем, кто совершенно не хочет иметь с ними дело. Между тем, особо навязчивые пользователи, не желающие набирать текст, могут воспользоваться другой «фишкой» Telegram – так называемыми «видеокружками».

Не менее раздражающая многих замена голосовых сообщений

Это своего рода эволюция голосовых сообщений – небольшие видеоролики, записываемые на фронтальную камеру и имеющие круглую рамку. Если обычные голосовые сообщения, в отличие от текстовых, помогут собеседнику распознать эмоции отправителя, то «видеокружки» позволят оценить еще и его мимику.

Не исключено, что новый запрет в Telegram в дальнейшем распространится и на этот способ общения. Но при желании всегда можно записать видео или аудио на штатные приложения смартфона и отправить в Telegram получившийся файл.