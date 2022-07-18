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В России бум клонов TikTok. Сбербанк готовит сразу два сервиса с вертикальными видео

В России появятся сразу два новых заменителя TikTok – сервисы Chipz и «Панч». Оба проекта разрабатываются по заказу Сбербанка. Ранее популярную китайскую соцсеть пытались импортозаместить VK, «Яндекс» и «Газпром-медиа холдинг».

Два импортонезависимых TikTok

Сбербанк работает над двумя новыми проектами на замену китайской соцсети TikTok. Как пишут «Ведомости», сервисы получат название Chipz и «Панч».

Новые проекты Сбербанка позволят пользователям выгружать в интернет вертикальные видео. По информации издания они разрабатываются «для создания и продвижения музыки». К моменту выхода материала обе соцсети находились на стадии закрытого бета-тестирования.

Сбербанк поручил разработку обоих приложений специалистами компании ООО «ЕСН», сообщили неназванные источники издания. За этой компанией стоит «дочка» Сбербанка «Сберинтертейнмент». ЕСН была основана в феврале 2021 г., а в число ее работников входят выходцы из «Яндекс.дзена».

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Вероятнее всего, так будет выглядеть один из двух клонов TikTok от Сбербанка

Помощь в создании соцсетей Chipz и «Панч» им оказывают бывшие работники «Газпром-медиа холдинга». Примечательно, что у него тоже есть свой отечественный аналог TikTok – платформа Yappi.

Процесс идет

Когда именно началась работа над Chipz и «Панч», а также зачем Сбербанку понадобилось запускать сразу два похожих по своим возможностям проекта, остается неизвестным. 1 апреля 2022 г. за компанией ЕСН были закреплены товарные знаки CHIPZ и ПАНЧ, плюс она зарегистрировала домены chipz.ru и punch.ru.

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Полезной информации на сайтах обеих соцсетей пока нет

Привязанные к этим доменам сайты на 18 июля 2022 г. представляли собой «заглушки» с формой отправки заявки на участие в закрытом бета-тестировании. Точные сроки запуска соцсетей не раскрываются, но известно, что в тестировании могут принять участие пока только владельцы iPhone.

Первые подробности

Как пишут «Ведомости», проект Chipz может заработать в сентябре 2022 г. По информации издания, у него есть свой Telegram-канал CHIPZ creators, но редакции CNews не удалось найти его в общем доступе.

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Найти чат CHIPZ creators в Telegram непросто

Chipz рассчитан на пользователей в возрасте от 13 лет до 21 года. Это будет полноценный аналог Tik-Tok со встроенными шаблонами («чипами») для упрощения создания видеоконтента. В будущем авторы смогут создавать собственные шаблоны. В планы разработчиков Chipz входит открытие фонда для финансовой поддержки авторов.

Проект «Панч» будет визуально напоминать TikTok, но разработчики позиционируют его как мобильную студию написания и продвижения треков. Авторам будут доступны готовые биты и звуковые эффекты. Придумывать текст песен им не придется – за них это сделает нейросеть. По информации источников издания, полноценный запуск проекта «Панч» запланирован на конец июля 2022 г. Сгенерированную в нем музыку можно будет «лайкать».

Таинственный разработчик

Компания ЕСН, стоящая за разработкой новых «заменителей» TikTok Сбербанка, была основана в конце февраля 2021 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. Согласно ЕГРЮЛ, у компании три учредителя, но доступ к сведениям о них ограничен. Основной вид деятельности компании – «разработка компьютерного программного обеспечения» (кож ОКВЭД 62.01). Дополнительных видов деятельности у ЕСН 34 – включая «деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами» (66.12) и «покупку и продажу собственного недвижимого имущества» (68.10).

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Фрагмент выписки из ЕГРЮЛ по ООО «ЕСН»

По информации «Контур.фокус», в число учредителей ЕСН в недавнем прошлом входили компании «Новус унус лимитед» (доля 20%), «Сберинтертейнмент» (79%), а также предприниматель Александр Самборский (бывший член совета директоров ТНТ и экс-руководитель «ТНТ-регион», доля 1%).

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Список бывших учредителей

2021 г. компания завершила с чистым убытком в размере 141,7 млн руб. Также за полтора года своего существования ЕСН сменила трех генеральных директоров. Поначалу компанию возглавляла Наталья Булаева (директор по правовым вопросам Okko и Rambler), 12 марта 2021 г. ее сменил Сергей Шишкин (основной владелец изданий Rambler Group), а 31 марта 2021 г. – Александр Самборский.

Коллекция российских клонов TikTok

TikTok – это одна из самых популярных соцсетей в мире, за несколько лет ставшая большой проблемой даже для YouTube. Формат коротких вертикальных видео настолько понравился пользователям, что YouTube, а также другие сервисы стали в срочном порядке разрабатывать свои собственные аналоги TikTok, чтобы не потерять аудиторию.

В России на момент публикации материала было как минимум два отечественных аналогов TikTok. Это сервис Yappi холдинга «Газпром-медиа», построенный на базе никому неизвестного приложения «Ямолодец», а также проект «VK клипы».

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Российский крупный бизнес активно пытается импортозаместить китайский TikTok

За этим сервисом стоит холдинг VK, до недавнего времени известный как Mail.ru Group. «VK клипы» построен на базе социальной сети «Вконтакте» тоже концентрируется на вертикальных видео.

В конце сентября 2021 г. свой аналог TikTok создал и «Яндекс». Как сообщал CNews, интернет-гигант интегрировал в свое фирменное мобильное приложение функцию записи коротких вертикальных видео с последующей их выгрузкой в «Дзен».

Оригинальный TikTok входит в список сервисов, поддержавших антироссийские санкции. Весной 2022 г. он запретил российским авторам загружать новый контент.

Эльяс Касми

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