В России бум клонов TikTok. Сбербанк готовит сразу два сервиса с вертикальными видео

В России появятся сразу два новых заменителя TikTok – сервисы Chipz и «Панч». Оба проекта разрабатываются по заказу Сбербанка. Ранее популярную китайскую соцсеть пытались импортозаместить VK, «Яндекс» и «Газпром-медиа холдинг».

Два импортонезависимых TikTok

Сбербанк работает над двумя новыми проектами на замену китайской соцсети TikTok. Как пишут «Ведомости», сервисы получат название Chipz и «Панч».

Новые проекты Сбербанка позволят пользователям выгружать в интернет вертикальные видео. По информации издания они разрабатываются «для создания и продвижения музыки». К моменту выхода материала обе соцсети находились на стадии закрытого бета-тестирования.

Сбербанк поручил разработку обоих приложений специалистами компании ООО «ЕСН», сообщили неназванные источники издания. За этой компанией стоит «дочка» Сбербанка «Сберинтертейнмент». ЕСН была основана в феврале 2021 г., а в число ее работников входят выходцы из «Яндекс.дзена».

Вероятнее всего, так будет выглядеть один из двух клонов TikTok от Сбербанка

Помощь в создании соцсетей Chipz и «Панч» им оказывают бывшие работники «Газпром-медиа холдинга». Примечательно, что у него тоже есть свой отечественный аналог TikTok – платформа Yappi.

Процесс идет

Когда именно началась работа над Chipz и «Панч», а также зачем Сбербанку понадобилось запускать сразу два похожих по своим возможностям проекта, остается неизвестным. 1 апреля 2022 г. за компанией ЕСН были закреплены товарные знаки CHIPZ и ПАНЧ, плюс она зарегистрировала домены chipz.ru и punch.ru.

Полезной информации на сайтах обеих соцсетей пока нет

Привязанные к этим доменам сайты на 18 июля 2022 г. представляли собой «заглушки» с формой отправки заявки на участие в закрытом бета-тестировании. Точные сроки запуска соцсетей не раскрываются, но известно, что в тестировании могут принять участие пока только владельцы iPhone.

Первые подробности

Как пишут «Ведомости», проект Chipz может заработать в сентябре 2022 г. По информации издания, у него есть свой Telegram-канал CHIPZ creators, но редакции CNews не удалось найти его в общем доступе.

Найти чат CHIPZ creators в Telegram непросто

Chipz рассчитан на пользователей в возрасте от 13 лет до 21 года. Это будет полноценный аналог Tik-Tok со встроенными шаблонами («чипами») для упрощения создания видеоконтента. В будущем авторы смогут создавать собственные шаблоны. В планы разработчиков Chipz входит открытие фонда для финансовой поддержки авторов.

Проект «Панч» будет визуально напоминать TikTok, но разработчики позиционируют его как мобильную студию написания и продвижения треков. Авторам будут доступны готовые биты и звуковые эффекты. Придумывать текст песен им не придется – за них это сделает нейросеть. По информации источников издания, полноценный запуск проекта «Панч» запланирован на конец июля 2022 г. Сгенерированную в нем музыку можно будет «лайкать».

Таинственный разработчик

Компания ЕСН, стоящая за разработкой новых «заменителей» TikTok Сбербанка, была основана в конце февраля 2021 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. Согласно ЕГРЮЛ, у компании три учредителя, но доступ к сведениям о них ограничен. Основной вид деятельности компании – «разработка компьютерного программного обеспечения» (кож ОКВЭД 62.01). Дополнительных видов деятельности у ЕСН 34 – включая «деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами» (66.12) и «покупку и продажу собственного недвижимого имущества» (68.10).

Фрагмент выписки из ЕГРЮЛ по ООО «ЕСН»

По информации «Контур.фокус», в число учредителей ЕСН в недавнем прошлом входили компании «Новус унус лимитед» (доля 20%), «Сберинтертейнмент» (79%), а также предприниматель Александр Самборский (бывший член совета директоров ТНТ и экс-руководитель «ТНТ-регион», доля 1%).

Список бывших учредителей

2021 г. компания завершила с чистым убытком в размере 141,7 млн руб. Также за полтора года своего существования ЕСН сменила трех генеральных директоров. Поначалу компанию возглавляла Наталья Булаева (директор по правовым вопросам Okko и Rambler), 12 марта 2021 г. ее сменил Сергей Шишкин (основной владелец изданий Rambler Group), а 31 марта 2021 г. – Александр Самборский.

Коллекция российских клонов TikTok

TikTok – это одна из самых популярных соцсетей в мире, за несколько лет ставшая большой проблемой даже для YouTube. Формат коротких вертикальных видео настолько понравился пользователям, что YouTube, а также другие сервисы стали в срочном порядке разрабатывать свои собственные аналоги TikTok, чтобы не потерять аудиторию.

В России на момент публикации материала было как минимум два отечественных аналогов TikTok. Это сервис Yappi холдинга «Газпром-медиа», построенный на базе никому неизвестного приложения «Ямолодец», а также проект «VK клипы».

За этим сервисом стоит холдинг VK, до недавнего времени известный как Mail.ru Group. «VK клипы» построен на базе социальной сети «Вконтакте» тоже концентрируется на вертикальных видео.

В конце сентября 2021 г. свой аналог TikTok создал и «Яндекс». Как сообщал CNews, интернет-гигант интегрировал в свое фирменное мобильное приложение функцию записи коротких вертикальных видео с последующей их выгрузкой в «Дзен».

Оригинальный TikTok входит в список сервисов, поддержавших антироссийские санкции. Весной 2022 г. он запретил российским авторам загружать новый контент.