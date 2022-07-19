Apple уличили в злоупотреблениях на российском рынке. Ей грозит штраф в 1 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба России признала американскую корпорацию Apple виновной по делу о злоупотреблении на рынке приложений для iOS. Корпорация не позволяет авторам приложений продавать их за пределами App Store, хотя пошла навстречу разработчикам в других странах. Теперь компания должна будет выплатить оборотный штраф, размер которого антимонопольщики определят позже.



Apple обвиняют в излишнем доминировании

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обвинила американскую компанию Apple в нарушении антимонопольного законодательства, говорится в сообщении надзорного органа. Комиссия признала, что корпорация злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

Нарушение компании заключается в том, что пункт 3.1 «Руководства по рассмотрению App Store» запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты.

«Компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускает приложения в App Store», – объяснили антимонопольщики, добавив, что Apple берет комиссию с каждого платежа в размере 15-30%. Потому ряд приложений оказывается намного дешевле на сайте разработчиков, чем в App Store, и ИТ-гиганту это невыгодно.

ФАС в итоге пришла к выводу, что Apple нарушает п. 3 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции и выдала компании предупреждение об устранении нарушения.

О том, что служба планирует разобраться с правилами Apple в магазине приложений, стало известно еще летом 2021 г. Антимонопольщики отмечали, что компания ограничивает разработчиков в самостоятельном поведении, это отрицательно сказывается на конкуренции и может привести к росту цен на приложения. В частности, на политику Apple жаловался разработчик Telegram Павел Дуров.

Apple предупреждение проигнорировала, и ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении «яблочной» компании в соответствии с ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ. Это случилось в октябре 2021 г. Теперь компании грозит оборотный штраф, однако размер его пока не определен: это будет сделано после административного расследования. Он может составлять от нескольких сотен миллионов до 1 млрд руб.

Как Apple воюет с регуляторами других стран

Поведение корпорации не устраивает и разработчиков других стран. Так, в 2020 г. американская компания Epic Games подала иск против Apple в суд Северного округа штата Калифорния (США), так как была недовольна 30-процентной комиссией. Разработчики выпустили мобильную версию своей игры и сделали на нее скидку в размере 20%, если покупать ее напрямую у авторов. В ответ Apple перестала продавать игру в своем магазине. Такая же ситуация у разработчика игр сложилась с Google.

Протест Epic Games поддержали Facebook, Spotify и Match Group, и это принесло результаты: в конце 2020 г. Apple пошла навстречу разработчикам, заявив, что снижает комиссию с 30% до 15% для тех, кто зарабатывает меньше $1 млн в год. Однако аналогичные судебные тяжбы у компании начались в других странах.

«В ЕС Apple выполнила предписание по минимуму – смягчиться по отношению к разработчикам ее призвал антимонопольный орган Нидерландов, – рассказал CNews Карен Казарян, гендиректор Института исследования интернета. – Затем Южная Корея приняла закон, запрещающий Apple и Google требовать использования их платежных систем. Но там комиссия при оплате в обход App Store составит 26%».

В Японии Apple в сентябре 2021 г. также достигла соглашения с антимонопольными органами по поводу приложений для чтения: теперь их разработчикам можно ссылаться на свои веб-сайты. С 2022 г. Apple разрешила указывать ссылки на собственные сайты в своем магазине приложений – функция доступна для разработчиков стриминговых сервисов, приложений для чтения книг, просмотра журналов и газет. Но в ближайшее время компания, скорее всего, добавит такую опцию во все категории. Дело в том, что в сентябре 2021 г. Epic Games все же проиграла суд: ее признали виновной и обязали возместить ущерб в размере $12 млн за нарушение правил. Однако единственный пункт, в котором Apple проиграла, — ссылки и кнопки в приложениях на сторонние методы оплаты, которые она должна все же разрешить.

У Apple – не первый штраф в России

ФАС России не в первый раз накладывает штраф на американскую «яблочную» корпорацию. Так, в мае 2022 г. Арбитражный суд Москвы отказал в иске об обжаловании решения и предписания ведомства, а также постановления о назначении штрафа. Речь идет об оборотном штрафе в размере 906 млн руб. за нарушение антимонопольного законодательства, которое ФАС наложила на Apple в апреле 2021 г. Наказать компанию регулятор решил после рассмотрения заявления «Лаборатории Касперского».

После расследования антимонопольщики пришли к выводу, что Apple установила в своем магазине приложений барьеры, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам. «Лаборатория Касперского» обвинила Apple в создании препятствий для распространения на мобильной платформе iOS своего приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids.

Google тоже попадался

За аналогичное поведение, на этот раз после жалобы «Яндекса», ФАС наказывала Google еще в 2015 г. Формулировка была в точности такой же: «злоупотребление доминирующим положением на рынке магазинов приложений для операционной системы Android». Также «Яндекс» тогда пожаловался на ИТ-гиганта из-за того, что из-за его правил ряд производителей смартфонов прекратили предустановку приложений «Яндекса» на устройства с Android.

ФАС в итоге вынесла штраф корпорации в 438 млн руб., и к мировому соглашению регулятор с Google пришли только в 2017 г.