Поддельное антироссийское ПО заражает проукраинских активистов

Российская кибегруппировка Turla создала вредоносное Android-приложение Cyber Azov от имени украинских активистов. Фейковый инструмент для DDoS-атак против российских сайтов обнаружил инженер по безопасности Google TAG. На самом деле приложение наносит вред гаджетам, на которые его скачивают.



Фейковое приложение

Инженер по безопасности Google TAG Билли Леонард (Billy Leonard) на просторах сети обнаружил вредоносное Android-приложение под названием Cyber Azov, которое, по его мнению, создала российская хак-группа Turla, прославившаяся своими операциями международного кибершпионажа. О находке группы анализа угроз Google инженер рассказал в своем блоге на сайте компании.

Так, по словам Леонарда, Turla – хакгруппа, управление которую часто приписывают ФСБ России, – недавно разместила приложение для Android на домене, подделывающем ресурс украинского батальона «Азов», который власти России считают националистическим. На сайте опубликовано обращение к пользователям на английском языке.

«Присоединитесь к Cyber Azov и помогите остановить *** против Украины! Мы – сообщество свободных людей по всему миру, которые борются против *** России. Мы набираем целеустремленных людей, готовых помочь нам в нашем деле. Мы разработали Android-приложение, которое атакует интернет-инфраструктуру России», – отмечается на сайте.

Приложение распространяется под видом выполнения атак типа «отказ в обслуживании»

Это первый случай распространения вредоносного ПО Turla, связанного с Android, утверждают представители Google. Фейковое приложение не размещалось в Google Play Store, а размещалось на домене и распространялось по ссылкам в сторонних службах обмена сообщениями под видом выполнения атак типа «отказ в обслуживании» против ряда российских веб-сайтов. Однако так как DDoS состоит только из одного запроса GET на целевой веб-сайт (чего недостаточно для эффективной атаки), у аналитиков закрались сомнения в его «искренности».

«Мы считаем, что это не оказало существенного влияния на пользователей Android, и что количество установок было незначительным», – успокоил инженер.

С какого приложения скопировали

Билли Леонард отмечает, что аналитики Google обнаружили, с кого Turla брала пример при создании своего фейкового приложения.

«Российские» хакеры вдохновлялись проукраинским веб-сайтом

Так, в марте 2022 г. аналитики нашли проукраинский веб-сайт, который использовался для распространения приложения для Android StopWar.apk. Оно также проводило DoS-атаки на российские веб-сайты, предлагая присоединиться к этому процессу всем желающим, и не только ИТ-специалистам.

«Это приложение сильно отличается от приложений Turla, описанных выше и написанных другим разработчиком, – говорит инженер. – Оно также загружает список целевых объектов с внешнего сайта, но, в отличие от приложений Turla, постоянно отправляет запросы на целевые веб-сайты, пока пользователь не остановит его».

По мнению специалиста Google, российские хакеры вдохновлялись именно этим инструментом при создании своей подделки.

Чем известна группировка Turla

Киберкампания Turla была впервые описана экспертами «Лаборатории Касперского» в 2014 г., они же утверждали, что ее операторы – русскоязычные. Также АРТ-группировка известна под названиями Snake, Uroburos, Waterbug, VenomousBear и Krypton. Хакеры проявляли активность примерно с 2007 г.

В основном злоумышленники атаковали дипломатические учреждения, правительственные организации и частные компании в странах бывшего СНГ, в Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в Северной и Южной Америке.

Международный информационно-аналитический проект Recorded Future, базирующийся в США и Швеции, в 2014 г. опубликовал обзор деятельности российских «проправительственных» хакерских группировок. Аналитики заявляли, что главными целями хакеров, связанных с ФСБ России, являются шпионаж, подготовка к кибервойне и управление геополитической ситуацией.

Существовало убеждение, что хакеры Turla не трогают российские компании. Однако в 2020 г. несколько российских организаций были атакованы новой разновидностью вредоносной программы AcidBox, которая использует вариант эксплойта, созданного Turla.