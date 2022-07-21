МТС купила российского «убийцу» Zoom

МТС приобрела группу компаний Webinar, разрабатывающую решения для видеоконференцсвязи, корпоративных видеосервисов и организации виртуальных мероприятий. На базе приобретенного проекта МТС планирует создать российский аналог Zoom.

МТС приобрела Webinar

Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) объявил о покупке группы компаний Webinar, разрабатывающей ПО для видеовстреч, вебинаров и онлайн-мероприятий. Сумма сделки не сообщается. Webinar будет функционировать как отдельная структура в группе МТС и продолжит управляться текущей командой.

Чем известен Webinar

Группа Webinar была основана в 2008 г. Компания предлагает ряд продуктов в коробочном или облачном исполнении для видеоконференцсвязи (ВКС) и корпоративных видеосервисов. Продукты компании внесены в реестр отечественного ПО при Минцифры и имеют собственную серверную инфраструктуру в России.

Среди продуктов компании — платформа для проведения вебинаров и онлайн-мероприятий Webinar, сервис для онлайн-встреч и совещаний Webinar Meetings, платформа для организации смешанного обучения сотрудников, клиентов, партнеров и студентов We Study. Также в группу компаний входит подразделение Comdi, обеспечивающее проведение крупных виртуальных и гибридных мероприятий на собственной стриминговой платформе.

МТС купила Webinar

В группу Webinar входит ООО «Вебинар» и ООО «Вебинар технологии». По данным базы «Контур.фокус», ранее обе компании принадлежали американской структуре Webinar. Сейчас они принадлежат кипрскому офшору Riandele. Гендиректором обеих компаний является Александр Альперн.

В 2021 г. выручка ООО «Вебинар» составила 298,3 млн руб., чистая прибыль — 10,6 млн руб. У «Вебинар технологий» выручка за 2021 г. составила 633,7 млн руб., чистая прибыль — 54,1 млн руб.

По данным издания Inc Russia, основателями Webinar являются Альперн и Сергей Иванов. В 2012 г. произошло объединение с компанией Comdi, основанной Дмитрием Грином и имевшей среди инвесторов фонд «ВТБ капитал». Так образовалась группа компаний Webinar. Правда, при объединении возникли проблемы, и с большей частью команды Comdi пришлось расстаться.

Синергия МТС и Webinar

Как отмечает первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова, приобретение Webinar даст возможность создать российский аналог Zoom — единое универсальное приложение для видеозвонков и конференций. «В будущем корпоративные клиенты МТС получат интегрированные с ВКС коммуникационные сервисы за счет синергии с решениями Telecom API и искусственного интеллекта», — считает она.

«Рынок видеоконференцсвязи в России растет опережающими темпами, драйверами этого процесса стал переход компаний на удаленную работу в пандемию и идущий полным ходом процесс импортозамещения, — добавила Галактионова. — Иностранные компании уходят с российского рынка, на их место должны прийти качественные решения отечественных компаний».

Как МТС скупает проекты за пределами телеком-отрасли

МТС в последнее время активно скупает проекты за пределами традиционной для компании телекоммуникационной отрасли. В середине июля 2022 г. был приобретен сервис онлайн-бронирования гостиниц «Броневик».

Весной 2022 г. МТС приобрела компанию «Гольфстрим охранные системы», выступающую агрегатором услуг безопасности и «умного дома» для физических и юридических лиц. Сумма сделки составила 2 млрд руб.

В конце 2018 г. МТС приобрела онлайн-сервисы по продаже билетов на концерты и мероприятия Ticketland.ru и «Пономиналу.ру». Сумма обеих сделок составила 3,2 млрд руб.