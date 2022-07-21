Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в регионах России

SuperJob подготовил список самых высокооплачиваемых ИТ-вакансий в российских регионах, открытых в июле 2022 г. Среди городов, в которых готовы предлагать самые высокие зарплаты, — Тюмень, Ижевск, Хабаровск, Барнаул и др. В Топ-вакансий вошли DevOps-инженер с зарплатой до 240 тыс. руб., ИТ-директор с зарплатой от 200 тыс. руб., а также программист базы данных с доходом от 120 тыс. руб. в месяц.

ИТ-зарплаты в регионах

Сервис по поиску работы SuperJob подготовил список самых высокооплачиваемых ИТ-вакансий в российских регионах за июль 2022 г.

SuperJob проанализировал 53 тыс. вакансий в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн человек. Среди городов, в которых готовы платить самые высокие зарплаты айтишникам, — Тюмень, Ижевск, Хабаровск, Барнаул и др.

В список высокооплачиваемых вакансий попали ИТ-директор, DevOps-инженер, программист «1С».

DevOps/MLOps Engineer

Самой высокооплачиваемой вакансией июля 2022 г. в регионах России стало предложение DevOps/MLOps Engineer в Тюмени. Специалист на этой должности может рассчитывать на зарплату от 200 тыс. руб. до 240 тыс. руб. Работодатель занимается разработкой голосовых ассистентов для крупного бизнеса и государства, а также разработкой высоконагруженных платформ.

ИТ-директор

От 200 тыс. рублей готовы платить ИТ-директору в Ижевске в производственной группе компаний. На должность рассматриваются кандидаты с высшим техническим образованием, релевантным опытом работы от пяти лет, в том числе на руководящих должностях в компаниях со штатом от 150 человек.

SuperJob подготовил самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в российских регионах

Программист баз данных

Программисту баз данных в Барнауле предлагают от 120 тыс. руб. в месяц. На эту вакансию ищут сотрудника с высшим техническим образованием, релевантным опытом работы от двух лет и навыками оптимизации общей производительности баз данных и отдельных их частей. Компания предлагает бесплатное питание, квартальные премии и корпоративное обучение.

Программист сопровождения банковских технологий

Во Владивостоке программисту сопровождения банковских технологий предлагают заработную плату от 90 тыс. руб. Кандидат должен иметь высшее техническое образование, а также обладать знанием основ банковского дела и бухгалтерского учета. Работодатель предлагает льготные условия по ипотечному и потребительскому кредитованию, развитую систему премирования, а также возможность участия в общегородских и отраслевых спортивных состязаниях, корпоративных мероприятиях, выездах, внутрибанковских конкурсах и т. д.

ИТ-вакансии в Хабаровске

В Хабаровске предлагают сразу несколько высокооплачиваемых вакансий. Так, программисту «1С» с высшим образованием готовы платить от 130 тыс. руб. до 150 тыс. руб. в месяц. Также среди самых высокооплачиваемых вакансий этого города в июле присутствует предложение для руководителя ИТ-проектов в производственной компании. Успешный кандидат может рассчитывать на зарплату от 130 тыс. руб. На данную позицию рассматриваются люди с опытом работы от трех лет в аналогичной должности, либо консультантом «1С», бизнес-аналитиком, администратором баз данных или программистом.

Вакансии в других городах

В рейтинг самых высокооплачиваемых ИТ-специалистов июля также вошли вакансии программиста «1С» в Липецке с зарплатой от 100 тыс. руб., программиста «1С» с зарплатой от 70 тыс. руб. в Оренбурге, инженера-программиста «1С» в Рязани от 55 тыс. руб. и Back-end разработчика в Кирове с доходом от 50 тыс. руб.