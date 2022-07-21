В WhatsApp заработала «самая востребованная» пользователями функция

Долгожданное новшество

Функция миграции пользовательских данных WhatsApp с устройств под управлением Android на iOS и обратно стала доступна всем желающим. Об этом сообщил официальный аккаунт мессенджера в Twitter.

Ранее воспользоваться данной возможностью могли только немногочисленные участники бета-тестирования приложения. Функция пребывала в статусе беты по меньшей мере с лета 2021 г.

Нововведение позволяет сравнительно просто перенести с мобильного гаджета практически всю информацию, связанную с учетной записью WhatsApp: профиль пользователя, включая фото, содержание личной переписки и групповых чатов, отправленные и принятые фотографии, видеоролики и звуковые файлы, а также настройки. История голосовых вызовов в этот перечень не входит.

Долгожданная функция WhatsApp стала доступна широкому кругу пользователей

WhatsApp остается самым популярным в мире сервисом обмена сообщениями. По данным Statista, в январе 2022 г. ежемесячная аудитория мессенджера составляла 2 млрд человек. В тройке лидеров также китайский WeChat с 1,2 млрд и Facebook Messenger (принадлежит Meta*) c 988 млн.

Самая востребованная функция

Многие пользователи считают свою WhatsApp-переписку ценным активом. Сохранение безопасного доступа к ней при смене мобильного гаджета для них является крайне важным, а наличие возможности переноса данных мессенджера – в той же степени полезной.

Главный исполнительный директор (CEO) корпорации Meta*, которой с 2014 г. принадлежит WhatsApp, Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), анонсируя нововведение, и вовсе охарактеризовал его как «самую востребованную функцию».

Тем более странной выглядит неспешность, с которой она разрабатывается и внедряется. WhatsApp был запущен в 2009 г., а о намерении разработчиков добавить ее стало известно лишь в 2021 г., то есть примерно 12 лет спустя.

Особенности процедуры и подводные камни

Руководство по переносу данных опубликовано в разделе часто задаваемых вопросов (FAQ) веб-сайта мессенджера. Отдельные статьи посвящены переходу с Android на iPhone и с iPhone на Android.

Примечательно, что миграция со смартфона компании Apple на Android-девайс сопряжена с несколько большим числом сложностей, нежели обратная процедура.

Во-первых, в качестве целевого Android-смартфона может выступать только устройство фирмы Samsung – для этого потребуется специальное приложение Samsung SmartSwitch версии 3.7.22.1 или новее. Кроме того, решившемуся отказаться от iPhone в пользу смартфона Galaxy обязательно понадобится кабель-переходник с разъема USB Type-C на проприетарный Lightning. Соответственно и передача данных от одного устройства к другому будет происходить по проводу. Таким образом, переносимая информация не попадает в облачное хранилище сервиса обмена сообщения, а сам мессенджер «не видит», что именно передается, говорится в WhatsApp FAQ.

В случае же переноса данных на iPhone (с iOS 15.5 и более свежей) пользователь не ограничен конкретным брендом смартфона-источника. Главное, чтобы версия Android на нем была не старше 5; она увидела свет в 2015 г.

Не потребуется и кабель-переходник. Зато, согласно инструкции, в ходе процесса миграции оба девайса обязательно должны быть подключены к зарядному устройству и находиться в одной беспроводной сети Wi-Fi. Соответственно обмен данными осуществляется «по воздуху» и, если верить руководству, тоже минуя облако. Процедура запускается при помощи фирменного бесплатного приложения Apple «Перенос на iOS» (Move to iOS), которое можно установить из магазина Google Play.

Номер телефона, к которому привязывается учетная запись WhatsApp, должен быть идентичным на обоих устройствах, а на целевом девайсе, ко всему прочему, нужно будет предварительно сбросить настройки к заводским (если тот, конечно, не новый). Также важно обратить внимание на актуальность установленной версии мессенджера. Перенос данных с Android на iPhone возможен при использовании WhatsApp версий не старше 2.22.7.74 на Android и 2.22.10.70 на iPhone. Обратная процедура допускает применение несколько более старых сборок – 2.21.16.20 и 2.21.160.17 соответственно.

* Meta признана экстремистской организацией, запрещена на территории России