Tor амнистирован. Роскомнадзор разблокировал популярный у россиян сервис

Сервис анонимного веб-серфинга Tor вновь заработал в России спустя более полугода после блокировки. Роскомнадзор исключил его из своего «черного списка», поскольку дело о его блокировке было рассмотрено со значительными нарушениями. За несколько дней до этого фирменный браузер проекта Tor (Tor Browser), получил важный апдейт – он научился работать даже в странах, в которых весь сервис попал под запрет. Другими словами, теперь Tor не страшны блокировки.

Tor спасен

Роскомнадзор снял блокировку с сервиса Tor, позволяющего посещать запрещенные в России веб-сайты. Об этом сообщила адвокат проекта «Роскомсвобода» Екатерина Абашина. Она представляла в суде интересы разработчика Tor, организации The Tor Project, Inc.

На момент публикации материала Tor был исключен из реестра запрещенных веб-ресурсов. Его курирует непосредственно Роскомнадзор. Поводом для амнистии стала отмена решения Саратовского райсуда о блокировке сервиса на территории России, вынесенного еще в декабре 2017 г.

Как сообщал CNews, в конце мая 2022 г. дело о запрете Tor в России было направлено на пересмотр. Причиной тому стали нарушения, допущенные при его рассмотрении в суде Саратова.

Россияне вновь могут легально пользоваться Tor

В общей сложности на разблокировку Tor Роскомнадзору потребовалось два месяца.

«Роскомнадзор, конечно, неприлично сильно затянул с разблокировкой сайта, потому что решение о блокировке было отменено еще 19 мая (2022 г.; – прим. CNews), и с тех пор основание для нахождения сайта The Tor Project в реестре запрещенной информации отсутствовало, – заявила Екатерина Абашина. – Мы даже специально отправляли отдельное уведомление об этом, хотя Роскомнадзор участвовал в процессе. Только через месяц мы получили ответ, что “в скором времени мы разблокируем этот сайт”, и вот наконец-то это произошло».

Основное предназначение Tor заключается в обеспечении возможности безопасного и анонимного серфинга в интернете. Также он защищает трафик пользователей от анализа.

Авторы Tor построили свой сервис на базе военной технологии шифрования, созданной экспертами ВМС США.

Как власти боролись с Tor

Решение о блокировке Tor в России еще в декабре 2017 г. вынес судья Денис Симшин. Оно вступило в силу в январе 2018 г., но Роскомнадзор вплоть до декабря 2021 г. не вносил сайт Tor Project в реестр запрещенных ресурсов.

Вердикт Симшина отменен

Все изменилось в первых числах декабря 2021 г. – Tor вдруг резко перестал работать в сетях крупнейших операторов связи. 7 декабря 2021 г. день Роскомнадзор направил разработчикам проекта требование удалить с официального сайта проекта запрещенную информацию, не став при этом уточнять, о какой именно информации идет речь.

Спустя всего сутки Tor накрыло тотальной блокировкой. На тот момент аудитория сервиса в России составляла в пределах 300 тыс. человек.

Принятие наступило не сразу

В конце мая 2022 г. «Роскомсвобода» добилась отмены решения Дениса Симшина. Юристы защиты смогли доказать, что к рассмотрению дела непосредственные разработчики сервиса привлечены не были, что уже является значительным нарушением. Кроме того, в действующем российском законодательстве отсутствует запрет на распространение информации о технологиях обхода запрета на посещение тех или иных веб-ресурсов.

Эти два аргумента оказались решающими. Вердикт по делу № 2-1373/2017 ~ М-1517/2017 был отменен, а само дело отправилось на пересмотр.

Роскомнадзор, следует отметить, сдался не сразу. Помимо того, что ему потребовалось два месяца на разблокировку Tor, он также пытался добиться удаления фирменного приложения этого сервиса из магазина Google Play.

Как сообщал CNews, свое требование регулятор выдвинул еще в начале июня 2022 г.

Требование Роскомнадзора пока не выполнено

По прошествии более полутора месяцев Tor по-прежнему доступен для свободного скачивания в российской версии магазина приложений Google Play.

Разработчики не тратили время зря

Создатели Tor не стали ждать, пока Роскомнадзор разблокирует их сервис. Они приступили к работе над новой версией Tor Browser – официального браузера организации Tor Project, предназначенного для безопасного и анонимного серфинга в интернете.

Разработчики решили встроить в свой обозреватель функцию автоматического подбора оптимальной конфигурации, наиболее подходящей для пользователя из конкретной страны. Другими словами, эта особенность позволяет пользователям работать в Tor Browser, даже если весь сервис подвергся блокировке в их стране.

Релиз Tor Browser со столь полезной функцией состоялся в середине июля 2022 г., всего за несколько дней до удаления страницы Tor Project из списка запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Кто платит за все

В течение долгого времени весь проект финансировался американскими властями и военными, и лишь в средине прошлого десятилетия разработчики начали принимать частные пожертвования, чтобы ослабить свою зависимость от государства. В результате по итогам 2020-2021 финансового года доходы НКО Tor Project превысили $7,4 млн, из которых 38,17% – это гранты правительственных организаций США Еще 36,22% организации пожертвовали частные лица, 16,15% обеспечили частные фонды, 2,89% – коммерческие структуры, а 5,07% – неамериканских госструктуры.