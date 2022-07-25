Ozon начал отказываться от аренды огромных офисов
Ozon отказался от аренды крупного офиса в Москве. За это компания могла заплатить крупный штраф — до 936 млн руб. Помимо этого, онлайн-ритейлер также сократил площади в бизнес-центре «Москва-сити» и рассматривает возможность сдачи в субаренду площадей на севере столицы. По мнению экспертов, такая оптимизация арендованных помещений может быть связана с тем, что у компании могли не оправдаться прогнозы по росту бизнеса и численности персонала.
Ozon отказывается от аренды офисов
Российский онлайн-ритейлер Ozon отказался от аренды офиса для сотрудников общей площадью 17,3 тыс. кв. м в бывшем здании Минэкономразвития на Овчинниковской набережной в Москве. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на консультантов по аренде, работающих с Ozon.
Ozon собирался арендовать гибкий офис компании Flexity (принадлежит турецкому девелоперу Enka). Гибкий офис — это офис с сервисом и более комфортными условиями аренды (короткие договоры аренды с гибкими условиями, возможность увеличения или уменьшения арендуемой площади, гибкость в планировке помещения и т.д.).
Представители Ozon и Flexity информацию о расторжении договора подтвердили. По данным консультантов, онлайн-ритейлер также сократил площади в бизнес-центре «Башня на Набережной» (также принадлежит Enka) в «Москва-сити». Компания отказалась от помещения на 2,1 тыс. кв. м. Ozon также рассматривает возможность сдачи в субаренду площадей в гибком офисе BusinessClub от Capital Group, расположенном в бизнес-центре «Искра-парк» на севере столицы, утверждают собеседники «Ведомостей». В 2021 г. компания сняла там 24,6 тыс. кв. м.
Представители Ozon рассказали CNews, что продолжают арендовать коворкинги и сервисные офисы в нескольких башнях на территории «Москва-Сити».
Штраф за расторжение
Ozon договорился об аренде площадей в бывшем здании Минэкономразвития осенью 2021 г. Обычно объекты такого формата предполагают крайне гибкие условия выхода из соглашений, пояснил изданию управляющий партнер Ricci Алексей Богданов.
Эксперт отмечает, что при расторжении такой крупной сделки, арендатор мог заплатить немалый штраф, равный сумме полугодовой или годовой аренды офиса. По информации консультантов, на момент переговоров между Flexity и Ozon одно рабочее место в этом объекте стоило 30-39 тыс. руб. в месяц. Исходя из этого онлайн-ритейлер мог заплатить в качестве штрафа за расторжение до 936 млн руб., пишут «Ведомости».
По словам консультантов сделки, Ozon арендовал офис на Овчинниковской набережной на перспективу, так как компания развивалась и постоянно расширяла штат своих сотрудников. К примеру, по данным за II квартал 2021 г., в Ozon работало 22,5 тыс. человек. К концу 2021 г. в компании трудилось около 45 тыс. сотрудников.
Причины расторжения
В Ozon не раскрывают причин расторжения договора аренды. Но в компании уточнили, что сейчас основные офисы Ozon по-прежнему сконцентрированы на территории делового центра «Москва-сити».
В апреле 2022 г. Forbes со ссылкой на свои источники сообщал о «существенных сокращениях персонала» в Ozon на фоне специальной военной операции на Украине. Сокращения, по данным издания, затронули около 20% сотрудников. В этой связи компания могла отказаться от офисов, арендованных на перспективу, считают консультанты по сделкам, опрошенные изданием.
Отказ от лишних офисов может быть связан с тем, что у компании могли не оправдаться прогнозы по росту бизнеса и численности персонала, утверждает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. С ней согласна и директор департамента офисной недвижимости Nikoliers Карина Анаевская. Но в данном случае, по ее мнению, речь идет скорее об оптимизации офисных помещений. Скорее всего, Ozon будет активнее развивать свой офисный портфель в рамках одного района, считает Анаевская.
«У Ozon нет планов по сокращению непроизводственного персонала в московских офисах, — рассказали CNews представители компании. — Важно понимать, что во всех подразделениях практикуется гибридный режим, поэтому, как правило, в офисах одновременно находится не больше половины сотрудников, что позволяет оптимизировать используемые площади».
В компании уточнили, что в офисе Ozon в Москве открыты десятки вакансий в разных подразделениях. К примеру, более 100 вакансий инженеров, в том числе Go- и C#-разработчиков и тестировщиков открыты в ИТ-лаборатории Ozon Tech. «В результате численность только Ozon Tech в этом году превысит 4 тысячи человек», — подчеркнули в компании.