Ozon начал отказываться от аренды огромных офисов

Ozon отказался от аренды крупного офиса в Москве. За это компания могла заплатить крупный штраф — до 936 млн руб. Помимо этого, онлайн-ритейлер также сократил площади в бизнес-центре «Москва-сити» и рассматривает возможность сдачи в субаренду площадей на севере столицы. По мнению экспертов, такая оптимизация арендованных помещений может быть связана с тем, что у компании могли не оправдаться прогнозы по росту бизнеса и численности персонала.

Ozon отказывается от аренды офисов

Российский онлайн-ритейлер Ozon отказался от аренды офиса для сотрудников общей площадью 17,3 тыс. кв. м в бывшем здании Минэкономразвития на Овчинниковской набережной в Москве. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на консультантов по аренде, работающих с Ozon.

Ozon собирался арендовать гибкий офис компании Flexity (принадлежит турецкому девелоперу Enka). Гибкий офис — это офис с сервисом и более комфортными условиями аренды (короткие договоры аренды с гибкими условиями, возможность увеличения или уменьшения арендуемой площади, гибкость в планировке помещения и т.д.).

Представители Ozon и Flexity информацию о расторжении договора подтвердили. По данным консультантов, онлайн-ритейлер также сократил площади в бизнес-центре «Башня на Набережной» (также принадлежит Enka) в «Москва-сити». Компания отказалась от помещения на 2,1 тыс. кв. м. Ozon также рассматривает возможность сдачи в субаренду площадей в гибком офисе BusinessClub от Capital Group, расположенном в бизнес-центре «Искра-парк» на севере столицы, утверждают собеседники «Ведомостей». В 2021 г. компания сняла там 24,6 тыс. кв. м.

Представители Ozon рассказали CNews, что продолжают арендовать коворкинги и сервисные офисы в нескольких башнях на территории «Москва-Сити».

Штраф за расторжение

Ozon договорился об аренде площадей в бывшем здании Минэкономразвития осенью 2021 г. Обычно объекты такого формата предполагают крайне гибкие условия выхода из соглашений, пояснил изданию управляющий партнер Ricci Алексей Богданов.

Ozon начал оптимизировать офисные помещения в Москве

Эксперт отмечает, что при расторжении такой крупной сделки, арендатор мог заплатить немалый штраф, равный сумме полугодовой или годовой аренды офиса. По информации консультантов, на момент переговоров между Flexity и Ozon одно рабочее место в этом объекте стоило 30-39 тыс. руб. в месяц. Исходя из этого онлайн-ритейлер мог заплатить в качестве штрафа за расторжение до 936 млн руб., пишут «Ведомости».

По словам консультантов сделки, Ozon арендовал офис на Овчинниковской набережной на перспективу, так как компания развивалась и постоянно расширяла штат своих сотрудников. К примеру, по данным за II квартал 2021 г., в Ozon работало 22,5 тыс. человек. К концу 2021 г. в компании трудилось около 45 тыс. сотрудников.

Причины расторжения

В Ozon не раскрывают причин расторжения договора аренды. Но в компании уточнили, что сейчас основные офисы Ozon по-прежнему сконцентрированы на территории делового центра «Москва-сити».

В апреле 2022 г. Forbes со ссылкой на свои источники сообщал о «существенных сокращениях персонала» в Ozon на фоне специальной военной операции на Украине. Сокращения, по данным издания, затронули около 20% сотрудников. В этой связи компания могла отказаться от офисов, арендованных на перспективу, считают консультанты по сделкам, опрошенные изданием.

Отказ от лишних офисов может быть связан с тем, что у компании могли не оправдаться прогнозы по росту бизнеса и численности персонала, утверждает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. С ней согласна и директор департамента офисной недвижимости Nikoliers Карина Анаевская. Но в данном случае, по ее мнению, речь идет скорее об оптимизации офисных помещений. Скорее всего, Ozon будет активнее развивать свой офисный портфель в рамках одного района, считает Анаевская.

«У Ozon нет планов по сокращению непроизводственного персонала в московских офисах, — рассказали CNews представители компании. — Важно понимать, что во всех подразделениях практикуется гибридный режим, поэтому, как правило, в офисах одновременно находится не больше половины сотрудников, что позволяет оптимизировать используемые площади».

В компании уточнили, что в офисе Ozon в Москве открыты десятки вакансий в разных подразделениях. К примеру, более 100 вакансий инженеров, в том числе Go- и C#-разработчиков и тестировщиков открыты в ИТ-лаборатории Ozon Tech. «В результате численность только Ozon Tech в этом году превысит 4 тысячи человек», — подчеркнули в компании.