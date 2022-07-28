WhatsApp, Tinder и Snapchat получили в России миллионные штрафы

Мировой суд Таганского района Москвы вынес решение о штрафах в отношении сразу нескольких глобальных ИТ-игроков. За отказ локализовать данные российских пользователей миллионные суммы придется уплатить владельцу американского дэйтинг-приложения Tinder, WhatsApp и Snapchat.



Штрафы для первых и злостных нарушителей

Мировой суд Таганского района Москвы 28 июля 2022 г. оштрафовал сразу несколько зарубежных компаний за отказ локализовать данные россиян на территории России, сообщает «Интерфакс».

Так, на 2 млн руб. была оштрафована Match Group LLC, американская технологическая компания, которой принадлежит приложение для онлайн-знакомств Tinder.

«Признать Match Group LLC виновной по ч.8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ) и назначить штраф в размере 2 млн рублей», – вынес решение судья.

Таганский суд назначил Tinder , WhatsApp и Snapchat штрафы за отказ локализовать данные российских пользователей

В тот же день в аналогичном проступке виновной признали WhatsApp LLC – за повторный отказ вернуть данные российских клиентов на родину ее оштрафовали на 18 млн руб. Под раздачу попал и американский мессенджер Snapchat – его владельца оштрафовали на 1 млн руб. по той же статье.

Чуть позже к мессенджерам присоединился американский сервис по бронированию отелей Hotels.com – ему также вынесли штраф на сумму 1 млн руб. за отказ соблюдать российское законодательство. Платформа Hotels.com предоставляет услуги бронирования гостиниц – у компании около 80 сайтов, которые функционируют на 354 языках мира.

Кого уже штрафовали

В июне 2022 г. за отказ хранить данные российских пользователей в стране были оштрафованы сервис ВКС Zoom (1 млн руб.), Apple (2 млн руб.), стриминговый сервис Twitch (2 млн руб.), фотохостинг Pinterest (2 млн руб.), сервис для поиска жиль яAirbnb (2 млн руб.) и другие компании.

Сейчас административный штраф грозит американской компании Ookla, которой принадлежит сервисом по измерению скорости интернета Speedtest. Аналогичное наказание нависло над владельцами онлайн-сервиса по поиску фрилансеров Freelancer.com.

Законодательство о ПД

Напомним, по российскому закону иностранные компании обязаны обеспечить хранение баз данных россиян на территории страны. Поправки в закон «О персональных данных» приняли еще летом 2014 г. – согласно им, все заграничные организации, работающие с ПД российских граждан, должны хранить их на серверах, размещенных на территории России. За соблюдением правил, вступивших в силу 1 сентября 2015 г., следит Роскомнадзор. Нарушителям может грозить блокировка сайта.

После принятия закона переносить данные в России начали AliExpress, eBay, PayPal, Uber, Viber и другие зарубежные компании. По данным Роскомнадзора, с тех пор данные россиян локализовали более 600 иностранных организаций.

Но некоторые подчиняться требования регулятора не захотели. В 2016 г. из-за отказа локализовать данные была заблокирована социальная сеть LinkedIn. В 2018 г. на весьма скромные суммы (3 тыс. руб) были оштрафованы по той же причине Facebook и Twitter.

В 2019 г. Госдума решила пригрозить мировым ИТ-гигантам огромными штрафами и увеличила их сумму в 6000 раз. Сегодня за первый проступок юрлица наказывают на сумму от 1 млн до 6 млн руб., а за повторное нарушение им придется уплатить от 6 млн до 18 млн руб. Facebook и Twitter в 2020 г. заплатили по 4 млн руб. штрафа в российскую казну.

Не меньшие штрафы в федеральный бюджет глобальные ИТ-компании платят и из-за нежелания «приземляться». 14 июля 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон об оборотных штрафах для зарубежных ИТ-гигантов, которые не исполняют требования закона о «приземлении»: не создают в стране полноценные представительства и не регистрируют личный кабинет на сайте Роскомнадзора.