Минцифры отобрало ИТ-льготы у 400 с лишним организаций

Минцифры исключило из реестра аккредитованных ИТ-компаний более 400 организаций. Среди них — бюджетные учреждения, банки, страховые и иные компании, для которых деятельность в ИТ-сфере не является основной. Присутствие в этом списке дает компаниям преференции, среди которых, например, 0% налога на прибыль. Сейчас заявления на вступление в реестр не принимаются до принятия нового порядка аккредитации.

Актуализирован реестр ИТ-компаний

Минцифры исключило из реестра ИТ-компаний более 400 организаций. Аккредитации лишены компании, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной. Об этом CNews сообщили представители министерства.

Среди исключенных из реестра — более 150 бюджетных учреждений, 32 банка, 12 страховых компаний и ряд других, не относящихся к ИТ. «Минцифры регулярно анализирует информацию о компаниях из реестра на ее соответствие необходимым требованиям, — отмечают в министерстве. — Например, в сентябре прошлого года из реестра было исключено около 1,6 тыс. организаций».

Для исключения из реестра Минцифры, в том числе, использовало сведения о деятельности компаний из открытых источников (включая официальный сайт организации).

Кто может попасть в список

Ранее компаниям для того, чтобы попасть в реестр аккредитованных ИТ-компаний необходимо было только иметь профильный ОКВЭД. Так, льготы распространились на компании, получающие доходы от услуг по доработке, внедрению и поддержке любого российского ПО, продажи онлайн-рекламы на своих платформах, размещения объявлений на классифайдах, предоставления платного доступа к контенту (фильмам и музыке), от оказания образовательных услуг с использованием онлайн-платформ и разработки и продажи российских программно-аппаратных комплексов.

Минцифры актуализировало список аккредитованных ИТ-компаний

Сейчас Минцифры совместно с профильными ассоциациями и регионами ведет работу над совершенствованием критериев и процедуры аккредитации таких компаний. Среди дополнительных условий, которые предлагается ввести для прохождения аккредитации, рассматриваются такие показатели как доля сотрудников, занимающихся ИТ, и доля выручки от разработки и внедрения ИТ.

В соответствии с законом о поправках в Налоговый кодекс с 1 августа 2022 г. подача заявлений на включение в реестр приостановлена до принятия нового порядка аккредитации.

Кто в списке и что это дает

Государственная аккредитация позволяет ИТ-компаниям претендовать на различные преференции. Среди них, например, налоговые льготы. Так, для ИТ-компаний из реестра до конца 2024 г. налог на прибыль составит 0%, а по страховым взносам — 7,6%.



В апреле 2022 г. прошла государственную аккредитацию компания «СберРешения» (входит в экосистему Сбербанка). В июне в этот список вошла «Почта России», благодаря наличию ОКВЭД, подтверждающего деятельность в области информационных технологий.