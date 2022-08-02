Правительство Москвы выступило против закона, который убьет «Авито»

Правительство Москвы выступило против создания единого оператора цифровой рекламы. По его мнению, это приведет к монополизации рынка, снижению поступлений доходов в бюджет столицы, а также к росту риска распространения антироссийской пропаганды и экстремистских материалов. При этом автор идеи и единственный претендент на статус единого оператора не согласны с правительством столицы. Ранее «Авито» высказалась против этой инициативы, указывая на то, что она убьет рынок цифровой рекламы.

Правительство против единого цифрового оператора

Жаркая дискуссия вокруг создания единого цифрового оператора цифровой рекламы продолжается. Департамент СМИ и рекламы правительства Москвы высказался против поправок в закон «О рекламе», согласно которым наружная реклама и сервисы объявлений должны быть переданы одному крупному игроку. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо руководителя департамента Ивана Шубина, направленное в комитет Совета Федерации по экономической политике.

Ранее против законопроекта в письме к премьеру Михаилу Мишустину высказались «Авито» и Сбербанк. По их мнению, поправки в текущем виде разрушат такие сервисы как «Авито», «Юла», «Яндекс.Недвижимость», HeadHunter, «Сберавто» и пр.



В письме Ивана Шубина изложено свыше десятка замечаний к новым поправкам. Например, в законопроекте никак не прописана ответственность единого оператора за недобросовестную эксплуатацию цифровых рекламных конструкций (ЦРК). «Фактически единый оператор не несет никакой ответственности за совершенные им нарушения», — отмечается в письме.

Так, распространение электронной рекламы с помощью единого информресурса увеличивает риски попадания в рекламу незаконной информации в случае несанкционированного доступа в систему. Взлом такого ресурса «повлечет коллапс всей российской системы электронной рекламы, размещение антироссийской пропаганды и экстремистских материалов на каждом ЦРК и на всех электронных рекламных объявлениях», подчеркивает Иван Шубин.

Закон приведет к монополизации рынка

Иван Шубин также указывает на то, что законопроект приведет к монополизации рынка цифровой рекламы. Об этом 28 июля на круглом столе в Госдуме говорила замначальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Яна Склярова. По ее словам, совмещение единым оператором функций хозяйствующего субъекта и регулятора рынка противоречит антимонопольному законодательству и может привести к злоупотреблениям в отношении других предприятий.

Так, согласно поправкам, статус единого оператора сможет получить компания, которая не контролируется иностранными собственниками, является системообразующей и имеет собственные цифровые конструкции, в том числе в городах федерального значения. Этим критериям соответствует единственная компания в России — Russ Outdoor, пишут «Ведомости».

Председатель комитета нижней палаты парламента по защите конкуренции Валерий Гартунг заявил «Ведомостям», что на круглом столе «Монополизация рынка рекламы: за и против» «абсолютно все участники рынка высказались против принятия этого закона, кроме оператора, которому предполагается отдать весь рынок». Он отметил, что все согласились с тем, что в законопроекте множество нарушений интересов регионов и муниципалитетов и «его проще отклонить, чем дорабатывать».



Законопроект ударит по кошельку

Помимо этого, принятие законопроекта приведет к снижению доходов бюджета столицы, считают в правительстве Москвы. Цена за размещение рекламы будет устанавливаться единым оператором из расчета средневзвешенной цены по ранее заключенным договорам (в Москве на основе договоров 2013–2014 гг.). Однако здесь не будет учитываться разница в цене в зависимости от места размещения рекламы. Это некорректно, поскольку реклама в центре города привлекательнее, чем на окраине, отмечает глава департамента СМИ и рекламы правительства Москвы.

Но по мнению автора законопроекта депутата-единоросса Артема Кирьянова, в законопроекте заложен принцип определения цены, «который позволит избежать выпадающих доходов для субъектов РФ». «Он предусматривает в обязательном порядке основываться на текущих ценах или в отношении аналогичных рекламных конструкций, — заявляет он. — В ином случае возникал бы риск определения цены решением уполномоченного ведомства, не основываясь на ценах, указанных в действующих контрактах, и на рыночной практике каждого субъекта РФ».

Рекламный облик Москвы

Еще одним недостатком законопроекта правительство Москвы считает то, что схему ЦРК предполагается утверждать в Минцифры. Это является «необоснованным вмешательством в правомочия региональных и местных властей» по определению внешнего облика населенных пунктов, указывает Шубин.

«Правительство Москвы будет иметь весьма незначительное влияние на установку ЦРК, — говорится в письме. — Реализация единой городской политики в сфере градостроительства и благоустройства окажется невозможной». Все это может привести к нарушению внешнего облика столицы и создать неудобства для жителей, уверены в правительстве Москвы. При этом автор законопроекта не согласен с этим замечанием. «Напротив, государство в рамках реализации законопроекта получит эффективный медиаканал на территории всех субъектов РФ для размещения информации государственной значимости».

В департаменте СМИ и рекламы правительства Москвы также опасаются, что принятие законопроекта приведет к нарушению концепции единого информационного пространства на транспорте. Там сейчас, в том числе, транслируется социальный контент, информация о происшествиях и чрезвычайных ситуациях. Коммерческая реклама на транспорте составляет менее 13% от эфира, указывается в письме. При этом доходы от нее идут на дальнейшее финансирование информационного пространства московского транспорта (в его инфраструктуру входит 7,9 тыс. транспортных средств и 31 тыс. экранов).

Единый оператор может получить доступ к рекламе на транспорте. При этом законопроект нивелирует роль социальной рекламы, т.к. не учитывает возможность выделения 10% времени под социальные проекты правительства Москвы.

Russ Outdoor с правительством Москвы не согласна

Представитель Russ Outdoor не согласен с замечаниями Ивана Шубина. Так, создание единого оператора, по его мнению, не снизит налоговые поступления в бюджет. Он считает, что «органы муниципальной власти смогут пополнять бюджеты и получать дополнительную прибыль за счет установки конструкций единого оператора в дополнение к ранее заключенным договорам, по которым им продолжат платить».

При этом единственный претендент на статус единого оператора не видит рисков в нарушении антимонопольного законодательства. «Следить за деятельностью единого оператора будут Минцифры и ФАС», — отмечают в Russ Outdoor.

Не обоснованы и другие замечания, считают в компании. К примеру, требования к безопасности софта будут установлены Минцифрой, а «в настоящий момент в данной сфере к российским компаниям не предъявляются никакие требования по безопасности ПО».

Поправки в закон «О рекламе»

Поправки в закон «О рекламе» были внесены в Госдуму 8 июля 2022 г. и приняты в первом чтении 15 июля. Законопроект Кирьянова предполагает создание в России единого оператора на ближайшие 30 лет, через которого будет размещаться вся цифровая наружная реклама и все электронные объявления физлиц.

Оператор также займется проверкой рекламного контента на соответствие законодательству, определением цен на размещение, а также защитой персональных данных пользователей.