Huawei закрыла онлайн-магазин в России

С 1 августа 2022 г. Huawei остановила онлайн-продажи техники через официальный интернет-магазин Huawei VMALL. Нельзя приобрести товары и через приложение магазина. В настоящий момент неизвестно, на какой срок работа магазина прекращена, а также будет ли она возобновлена. Заказы, сделанные ранее, будут доставлены и на уже купленные товары будет распространяться гарантийное обслуживание, заверили в Huawei.

Huawei закрыла онлайн-магазин

Китайская компания Huawei объявила об остановке онлайн-продаж через официальный интернет-магазин VMALL. Об этом компания сообщила на сайте магазина.

Россияне с 1 августа 2022 г. не могут приобрести товар через онлайн-магазин. Заказать товары через приложение Huawei VMALL также нельзя.

Заказы, размещенные в онлайн-магазине ранее, компания пообещала доставить в обычном режиме. При этом на товары, которые уже были приобретены в VMALL, будет распространяться гарантийное обслуживание, говорится в сообщении Huawei.

Закрытие офлайн магазинов

На данный момент не известно, будет ли восстановлена работа онлайн-магазина в России, и если будет, то на какой срок она прекращена. Причины такого решения в сообщении компании не называются. CNews ожидает ответа на этот вопрос от представителей Huawei.

Huawei закрыла свой онлайн-магазин в России

Остановка онлайн-продаж стала продолжением закрытия офлайн-магазинов Huawei в России, которые начались в начале июля 2022 г. Неназванный источник РБК тогда заявил, что причина их закрытия кроется в нехватке техники на складах, а также в снижении спроса на смартфоны в России.

Сокращение штата

Вместе с закрытием точек продаж, Huawei в конце июля 2022 г. внезапно вдвое сократила количество внештатных сотрудников компании в России. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя неназванной компании-партнера российских сотовых операторов.

Сейчас остается не известной судьба сотрудников компании, числящихся в штате. Большая часть из них в настоящее время находится в отпуске. Новых сотрудников Huawei не нанимает. Это касается как «штатников», так и «внештатников».

По словам директора по продажам и маркетингу рекрутинговой компании Ancor Натальи Щербаковой, объем услуг китайской компании действительно сократился. Всему виной, отметила собеседник издания, проблемы с логистическими цепочками.

Неоднозначная позиция

Huawei никак не может определиться со своей позицией в отношении России — то компания останавливает импорт, то возобновляет его, то закрывает магазины, то вдруг расширяет штат продавцов.

Так, в начале марта 2022 г. она вдвое сократила свой импорт в Россию. Но уже в середине июля Huawei без объяснения причин вновь возобновила поставки своей техники в Россию.

До сокращения штата, которое началось в июле, Huawei за шесть месяцев до этого на 49% увеличила количество вакансий в своем российском подразделении за первое полугодие 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. Так, за отчетный период компания открыла 814 вакансий против 545 годом ранее. Согласно перечню, Huawei втрое увеличила число вакансий в сфере продаж и больше чем вдвое — специалистов по производству и обслуживанию электроники.