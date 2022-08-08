Спрос на «неубиваемые» смартфоны в России вырос в разы

Спрос на противоударные смартфоны в июне-июле 2022 г. вырос на 300%. Например, только китайский Doogee за первое полугодие было продано 12 тыс. на общую сумму 193 млн руб. По мнению экспертов, это может быть вызвано с долгим сроком службы таких устройств, а также отправкой их военнослужащим на Украину.

Спрос на «крепкие» смартфоны

Спрос на защищенные смартфоны в штуках в июне-июле 2022 г. вырос на 300% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. В деньгах рост спроса составил 27% год к году. Всего за этот период было продано 16,5 тыс. таких устройств. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет компании «Ситилинк».

Защищенные смартфоны отличаются от обычных тем, что оснащены чехлом или корпусом с дополнительными ударопоглощающими гранями. Помимо этого, они защищены от влаги и пыли по стандарту защиты IP68. Устройство с таким классом защиты можно использовать на глубине до 1,5 м до 30 минут, не опасаясь за его целостность. Цены на такие смартфоны в среднем начинаются от 10 тыс. руб. и достигают порядка 30 тыс. руб. Среди брендов на российском рынке представлены Doogee, Oukitel, Blackview и пр.

Партнер нескольких крупных ритейлеров подтвердил рост спроса на защищенные смартфоны. По его словам, только китайский Doogee увеличил продажи более чем в два раза, если сравнивать период с января по июнь 2022 г. с аналогичным периодом 2021 г. В 2022 г. было продано более 12 тыс. смартфонов на 193 млн руб., а в прошлом — 5 тыс. на 66 млн руб.

С чем это связано

В летний период продажи защищенных смартфонов вырастают в среднем на 15%, рассказал «Коммерсанту» руководитель группы закупок сотовых телефонов, планшетов и гаджетов компании «Ситилинк» Павел Работенко. Однако в июне-июле 2022 г. спрос на них оказался выше среднего. По его словам, в основном такие устройства выбирают для экстремальных видов спорта или активного отдыха. Сейчас же Работенко связывает рост спроса с более долгим сроком службы таких смартфонов.

Спрос на противоударные смартфоны в России вырос на 300%

По словам источника на рынке электроники, спрос на подобные устройства в прошлые годы был стабилен. Сейчас причиной роста продаж могла быть отправка противоударных смартфонов добровольцам или военнослужащим на Украину, считает он.

Отчет ритейлеров и дистрибуторов

В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили изданию рост спроса на защищенные смартфоны. Там также отметили, что этот сегмент все еще остается нишевым и занимает менее 1% на рынке смартфонов в штучных продажах.

Представитель ритейлера отметил, что устройства в среднем и верхнем ценовом сегментах и так имеют высокий уровень герметичности и ударопрочности, например, по стандарту IP67 или IP68. «Для дополнительной защиты корпуса используют чехлы, стекла или пленки, примерно к каждому второму устройству приобретается чехол, защитная пленка или ударопрочное стекло», — отметил он. В «Мегафоне» согласны с тем, что защищенные смартфоны пока интересны узкому сегменту потребителей.

В «Марвел-Дистрибуции» наблюдают разнонаправленные тенденции в сегменте. «В целом спрос на защищенные модели стабилен, лидеры сегмента на российском рынке — Doogee и Blackview, они востребованы у прежних целевых аудиторий, — отмечает представитель дистрибутора. — С другой стороны, Doogee не только востребован в рознице, но и увеличивает продажи в корпоративном канале». Их доля в общих продажах бренда, по данным дистрибутора, выросла уже вдвое.