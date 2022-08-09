Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» 29 сентября 2022 г.

Основные вопросы конференции:

Рынок искусственного интеллекта в России

Как санкции повлияли на развитие рынка искусственного интеллекта в России?

Приносит ли внедрение ИИ ощутимые результаты?

В каких направлениях использование ИИ особенно продуктивно?

Принятие каких решений можно доверить ИИ?

Как подружить человека и искусственный интеллект?

Технологии

Возможности платформ с ИИ.

Как обучить искусственный интеллект.

Облачные решения или собственная разработка.

Машинное зрение и видеоаналитика.

Виртуальные ассистенты.

ИИ и интернет вещей.

ИИ и обработка больших данных.

Решения и проекты

С чего начать проект внедрения ИИ.

От чего зависит эффективность ИИ.

Примеры эффективной работы ИИ.

От пилота к промышленному решению.

Какие проекты уже реализованы в различных отраслях.

Спикеры конференции

Михаил Неверов, директор по анализу данных, X5 Group;

Владимир Суровцев, начальник управления развития внешних клиентских сервисов, «Московская биржа»;

Ольга Данилова, руководитель отдела Data Science прокатного производства, НЛМК;

Дмитрий Шведов, заместитель руководителя Департамента цифровизации, «Уралхим»;

Василий Ежов, владелец продукта Интернет Вещей, «Сибур Холдинг».

К выступлению приглашены

Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами управления цифровой трансформации, ВТБ;

Павел Вахнин, член правления - вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов, Segezha Group;

Павел Попов, заместитель генерального директора, технический руководитель проектов по беспилотным поездам, РЖД НИИАС;

Владимир Дёмкин, директор по развитию информационных систем и бизнес-технологий, AB InBev Efes;

Светлана Чаплинская, директор проектов, банк «Открытие»;

Сергей Чиков, ИТ-директор, «Почта Банк»;

Павел Теплов, директор по инновациям, «Меркатор Холдинг»;

Игорь Любушкин, директор департамента автоматизации бизнес-процессов, «Россети» Московский регион;

Дмитрий Турчановский, заместитель ИТ-директора, «Зарубежнефть»;

Павел Андрианов, член правления, ИТ–директор, Национальный расчетный депозитарий;

Дмитрий Якоб, директор по информационным технологиям, ТМК;

Аркадий Юсупов, директор направления «LM Tech», «Леруа Мерлен»;

Павел Соколов, директор департамента информационных сервисов, BIOCAD;

Олег Желяев, директор дирекции информационных технологий, «Таможенная карта»;

Илья Заянц, директор по ИТ, Щербинский лифтостроительный завод;

Александр Любимов, директор по ИТ, ВОЛМА;

Адель Валиуллин, начальник отдела искусственного интеллекта, Газпромбанк;

Дмитрий Турчановский, заместитель начальника управления, «Зарубежнефть»;

Денис Колупаев, руководитель направления разработки VR\AR, «Северсталь»;

Сергей Труненков, руководитель проектного офиса, Центр налоговых доходов ГБУ Москвы;

Андрей Жуков, CTO, S7 «Техлаб»;

Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»;

Волков Николай, управление по цифровым технологиям, руководитель проектов, «Норникель»;

Наталия Волкова, руководитель проектов Аналитического управления, ДИТ Москвы;

Ольга Падучева, руководитель проекта Self-service analytics, «Евраз»;

Олег Бимаев, руководитель проектов, «Абсолют Страхование»;

Елена Чернышова, руководитель проектов организационной трансформации, «Донстрой»;

Александр Васькин, руководитель IT-отдела, «Мистраль Трейдинг»;

Ираида Пасечник, начальник отдела в департаменте информационных технологий, «Транснефть»;

Сергей Панферов, начальник управления информатизации и развития бизнес процессов, АК «Алроса»;

Владимир Наумов, руководитель Управления по бизнес-процессам и аналитике, ГК «Самолет»;

Борис Стекцер, руководитель направления Периферийные вычисления в России и странах СНГ подразделения Secure Power, Schneider Electric;

Николай Комраков, эксперт по исследованиям и RPA, управление разработки, «Гринатом».

Актуальный список спикеров мероприятия.

Информация о предыдущей конференции об искусственном интеллекте есть тут.

Информацию о целевой аудитории на примере прошедшей конференции можно найти по ссылке.

Количество участников: более 120.