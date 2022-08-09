Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября

Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентябряCNews приглашает принять участие в конференции «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» 29 сентября 2022 г.
CNews приглашает принять участие в конференции «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» 29 сентября 2022 г.
Основные вопросы конференции:
Рынок искусственного интеллекта в России
- Как санкции повлияли на развитие рынка искусственного интеллекта в России?
- Приносит ли внедрение ИИ ощутимые результаты?
- В каких направлениях использование ИИ особенно продуктивно?
- Принятие каких решений можно доверить ИИ?
- Как подружить человека и искусственный интеллект?
Технологии
- Возможности платформ с ИИ.
- Как обучить искусственный интеллект.
- Облачные решения или собственная разработка.
- Машинное зрение и видеоаналитика.
- Виртуальные ассистенты.
- ИИ и интернет вещей.
- ИИ и обработка больших данных.
Решения и проекты
- С чего начать проект внедрения ИИ.
- От чего зависит эффективность ИИ.
- Примеры эффективной работы ИИ.
- От пилота к промышленному решению.
- Какие проекты уже реализованы в различных отраслях.
Спикеры конференции
Михаил Неверов, директор по анализу данных, X5 Group;
Владимир Суровцев, начальник управления развития внешних клиентских сервисов, «Московская биржа»;
Ольга Данилова, руководитель отдела Data Science прокатного производства, НЛМК;
Дмитрий Шведов, заместитель руководителя Департамента цифровизации, «Уралхим»;
Василий Ежов, владелец продукта Интернет Вещей, «Сибур Холдинг».
К выступлению приглашены
Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами управления цифровой трансформации, ВТБ;
Павел Вахнин, член правления - вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов, Segezha Group;
Павел Попов, заместитель генерального директора, технический руководитель проектов по беспилотным поездам, РЖД НИИАС;
Владимир Дёмкин, директор по развитию информационных систем и бизнес-технологий, AB InBev Efes;
Светлана Чаплинская, директор проектов, банк «Открытие»;
Сергей Чиков, ИТ-директор, «Почта Банк»;
Павел Теплов, директор по инновациям, «Меркатор Холдинг»;
Игорь Любушкин, директор департамента автоматизации бизнес-процессов, «Россети» Московский регион;
Дмитрий Турчановский, заместитель ИТ-директора, «Зарубежнефть»;
Павел Андрианов, член правления, ИТ–директор, Национальный расчетный депозитарий;
Дмитрий Якоб, директор по информационным технологиям, ТМК;
Аркадий Юсупов, директор направления «LM Tech», «Леруа Мерлен»;
Павел Соколов, директор департамента информационных сервисов, BIOCAD;
Олег Желяев, директор дирекции информационных технологий, «Таможенная карта»;
Илья Заянц, директор по ИТ, Щербинский лифтостроительный завод;
Александр Любимов, директор по ИТ, ВОЛМА;
Адель Валиуллин, начальник отдела искусственного интеллекта, Газпромбанк;
Дмитрий Турчановский, заместитель начальника управления, «Зарубежнефть»;
Денис Колупаев, руководитель направления разработки VR\AR, «Северсталь»;
Сергей Труненков, руководитель проектного офиса, Центр налоговых доходов ГБУ Москвы;
Андрей Жуков, CTO, S7 «Техлаб»;
Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»;
Волков Николай, управление по цифровым технологиям, руководитель проектов, «Норникель»;
Наталия Волкова, руководитель проектов Аналитического управления, ДИТ Москвы;
Ольга Падучева, руководитель проекта Self-service analytics, «Евраз»;
Олег Бимаев, руководитель проектов, «Абсолют Страхование»;
Елена Чернышова, руководитель проектов организационной трансформации, «Донстрой»;
Александр Васькин, руководитель IT-отдела, «Мистраль Трейдинг»;
Ираида Пасечник, начальник отдела в департаменте информационных технологий, «Транснефть»;
Сергей Панферов, начальник управления информатизации и развития бизнес процессов, АК «Алроса»;
Владимир Наумов, руководитель Управления по бизнес-процессам и аналитике, ГК «Самолет»;
Борис Стекцер, руководитель направления Периферийные вычисления в России и странах СНГ подразделения Secure Power, Schneider Electric;
Николай Комраков, эксперт по исследованиям и RPA, управление разработки, «Гринатом».
Актуальный список спикеров мероприятия.
Информация о предыдущей конференции об искусственном интеллекте есть тут.
Информацию о целевой аудитории на примере прошедшей конференции можно найти по ссылке.
Количество участников: более 120.