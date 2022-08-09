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В ЦОДе Google произошел взрыв с человеческими жертвами

Поисковик и картографический сервис Google на непродолжительное время стали недоступны в разных частях света. В компании винят неудачно прошедшее обновление программного обеспечения. Однако за несколько часов до возникновения проблем с онлайн-сервисами в провинциальном дата-центре Google произошел инцидент, в результате которого трое человек оказались на больничной койке. К трагедии привела неисправность электрического оборудования, вероятно, обернувшаяся взрывом.

Происшествие в дата-центре Google

Сервисы Google ненадолго вышли из строя – предположительно в результате «инцидента с электричеством» в одном из региональных дата-центров компании.

По сообщению американского телеканала KETV Nebraska, происшествие в центре обработки данных Google, расположенном в городе Каунсил-Блафс (штат Айова), повлекло за собой жертвы. По крайней мере трое человек получили серьезные ранения в ходе инцидента. В критическом состоянии они были доставлены в медицинский центр расположенного неподалеку города Омаха (штат Небраска). Как утверждает источник, пострадавшие находятся в сознании и сохраняют способность говорить.

На момент публикации данного материала достоверно неизвестно, что послужило причиной трагического события. Однако Twitter-аккаунт Council Bluffs Scanner, публикующий открытые данные радиопереговоров местных экстренных служб и полиции, сообщил о крупном электрическом взрыве без возникновения пожара на территории, принадлежащей Google. Также в сообщении упоминаются три жертвы инцидента – все с ожогами различной степени тяжести. Один из пострадавших получил термические повреждения нижней части туловища, у двух других зафиксированы ожоги лица, рук и бедер.

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Три человека с серьезными ожогами доставлены в госпиталь после «иницидента с электричеством» в дата-центре Google на площадке в Айове (США)

Электрический взрыв – это взрыв, возникающий в результате образования мощной электрической дуги в проводнике, которая разрушает его вместе с изоляцией, превращая их в смесь пара и мелких твердых частиц. Причиной такого взрыва может быть прохождение через проводник импульса электрического тока большой плотности.

Google и местные власти пообещали расследовать инцидент.

«Нам известно об инциденте с электричеством, который произошел сегодня в центре обработки данных Google в Каунсил-Блаффс, штат Айова, в результате которого на месте пострадали три человека, которые сейчас находятся на лечении, – заявил представитель Google в разговоре с KETV. – Здоровье и безопасность всех работников являются нашим абсолютным приоритетом, и мы тесно сотрудничаем с партнерами и местными властями, чтобы тщательно изучить ситуацию и оказать необходимую помощь».

Наличие связи с «падением» сервисов не доказана

Инцидент в дата-центре Google, как отмечает The Register, произошел около полудня по местному времени в понедельник 8 августа 2022 г. (около 20:00 по московскому времени). Через несколько часов интернет-пользователи из разных частей света начали жаловаться на сбои в работе сервисов Google, преимущественно Google Maps («Google карты») и Google Search (поисковик Google).

По данным Downdetector, больше всего жалоб поступало из США, Великобритании, Австралии и Сингапура. На пике – в 19:37 по Москве – их число достигало 40 тыс.

Точно неизвестно, связаны ли трагические события в Каунсил-Блафс с частичным выходом из строя сервисов Google напрямую. Google в своем заявлении утверждает, что их временная недоступность вызвана «проблемой с обновлением программного обеспечения».

Сбои в работе сервисов Google не такая уж и редкость. В середине июля 2022 г. корпорация была вынуждена отключить серверы Google Cloud в лондонском дата-центре из-за проблем с их охлаждением в связи с аномальной жарой на туманном Альбионе. Это негативно сказалось на работе облачных сервисов компании в странах Западной Европы.

В марте 2019 г. глобальный сбой в обслуживании накрыл почту Gmail и файловое хранилище Google Drive. Его причины Google не раскрывала.

Дмитрий Степанов

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