Wildberries, Ozon и «Яндекс.маркет» создали общероссийскую систему для борьбы с контрафактом

Wildberries, Ozon и «Яндекс.маркет» создали единую информационную систему для борьбы с продажей контрафактной продукции на российских онлайн-площадках. Информация о предложениях с контрафактом и его продавцах будет занесена в систему, и при подтверждении факта подделки, они будут блокироваться и на других площадках страны.



Борьба с контрафактом онлайн

Российские онлайн-ритейлеры Wildberries, Ozon и «Яндекс.маркет» создали единую информационную систему (ИС) для борьбы с контрафактной продукцией. Об этом пишет Forbes со ссылкой на сообщение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Ассоциация объединяет крупнейшие маркетплейсы: Ozon, Wildberries, «Ситилинк», «М.видео», «Авито», «Яндекс.маркет», «Детский мир», DNS и др.

Как пояснили в ассоциации, маркетплейсы будут вносить в систему данные о размещении контрафакта, информацию о его продавцах, а также сведения из документов, подтверждающих нарушение.

Решение реализовано на площадке АКИТ в рамках саморегулирования отрасли. По мнению ассоциации, это позволит предотвратить возможные случаи продаж нелегальных товаров и сократит их распространение в российском интернет-сегменте.

По словам президента АКИТ Артема Соколова, онлайн-площадки ведут «беспрецедентную работу» по модерации своего ассортимента посредством новой системы. Благодаря этому контрафакт составляет 0,1% от общего количества товаров. «Однако он есть, и это наносит удар по репутации интернет-торговли, — говорит Соколов. — На мой взгляд, налаживание механизмов параллельного импорта, то есть ввоза оригинальных товаров законным способом вместе с ИС станут надежным инструментом по борьбе с продавцами, обходящими законодательство Российской Федерации, и выдавят с рынка подобную продукцию».

Как это работает

Онлайн-ритейлер, который после обращения правообладателя, потребителя или госорганов выявил контрафакт, блокирует его на своем ресурсе. Информация об этом выгружается в ИС для проверки присутствия таких предложений и продавцов на остальных площадках, подключенных к системе. При выявлении совпадений, другие площадки будут запрашивать у продавцов документы, а при их отсутствии или недостоверности — блокировать предложение.

В России появилась система для борьбы с контрафактом

Помимо этого, компании совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) планируют разработать механизм приостановки деятельности поставщиков, замеченных в размещении предложений о продаже контрафакта, а также порядок возобновления их работы.

Предполагается, что при установлении факта предложения о подделке, деятельность продавца на площадке будет приостановлена на три месяца. При повторном нарушении этому поставщику может быть отказано в размещении товаров на всех площадках страны, подключенных к новой информационной системе.

К системе, помимо Wildberries, Ozon и «Яндекс.маркета» и др. могут подключиться все желающие интернет-ритейлеры. Доступ к ней будет также предоставлен по запросу госорганам для проведения контрольно-надзорных мероприятий.

Гарантия на «серый» импорт

После того, как российский рынок стали наводнять товары, ввезенные в страну по механизму параллельного импорта, ритейлеры электроники и бытовой техники решили предоставить покупателям собственную гарантию на такие устройства.

Она станет доступной в магазинах сетей «М.видео-Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», а также в DNS, Ozon, «Яндекс.маркете» и у других компаний, входящих в АКИТ. Гарантия будет предоставлена на смартфоны, ноутбуки, компьютеры и бытовую технику.

Соколов подчеркнул, что действующее в России законодательство не обязывает продавцов предоставлять гарантию на «серую» технику. Сети сами решают, предоставлять ее на отпускаемый товар или нет, поэтому в некоторых магазинах ее может и не быть вовсе.