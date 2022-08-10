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Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 27 сентября

27 сентября 2022 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация финансового сектора».

27 сентября 2022 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация финансового сектора».

Введенные против России санкции затронули все отрасли, в том числе и финансовый сектор. От обслуживания клиентов российских банков отказались международные системы Visa и MasterCard. Некоторые банки были отключены от SWIFT. Многократно увеличилось число кибератак. Кроме того, финансовые организации, как и представители других отраслей, столкнулись с необходимостью срочной замены цифровых продуктов иностранных вендоров на отечественные разработки.

Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора

  • Какие задачи приходится решать финтех-компаниям в 2022 году?
  • Какие инициативы ЦБ определяют направления цифровизации банков?
  • Как изменился спрос на цифровые сервисы?
  • Как спланировать процесс импортозамещения в финансовой организации?
  • Какие проблемы в сфере ИБ необходимо решить в первую очередь?

Технологии и инструменты

Тренды

  • Цифровой банк как альтернатива традиционному офису.
  • Банковские сервисы в условиях санкций.
  • Перспективы расширения банковской экосистемы.
  • Индивидуальный подход к клиентам.

С докладами выступят:

Владимир Суровцев, начальник управления развития внешних клиентских сервисов, «Московская биржа»;
Илья Щиров, директор направления автоматизации цифрового взаимодействия с клиентами, Райффайзенбанк;
Юлия Саввина, управляющий директор, отдел расчета клиентских кошельков, Блок корпоративно-инвестиционного бизнеса, Банк ВТБ;
Андрей Язев, ИТ бизнес-партнер, «Московский кредитный банк»;
Ярослав Кабаков, директор по стратегии, «Финам»;
Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»;
Александр Горяинов, директор по информационным технологиям, СК «Макс»;
Представитель «Абсолют Банка».

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена

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