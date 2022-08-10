Качать порно с торрентов больше не уголовное преступление. Верховный суд разрешил

Верховный суд постановил отменить уголовное преследование россиянина за скачивание порнофильмов на свой ПК. Его обвиняли в распространении порнографии, но Верховный суд счел его невиновным. В такой ситуации может оказаться каждый житель России, скачивающий порно на домашний компьютер.

Порно – не повод для уголовного преследования

Коллекция порно, годами пополняющаяся благодаря торрентам и спец-сайтам, не является основанием для заточения россиян в тюрьму, пишет «Коммерсант». Такое решение вынес Верховный суд России (ВС).

Верховный суд рассматривал дело Павла Мухина, которого обвинили в хранении и распространении материалов «для взрослых», вследствие чего он получил условный срок. Суд нижестоящей инстанции постановил, что в его действиях отсутствовал состав преступления. Его решение попыталась оспорить Генпрокуратура, представители которой заявили, что прекращение уголовного преследования в адрес Мухина «исказило суть правосудия». В дальнейшем дело было передано в российский ВС.

История судебного противостояния

Павел Мухин получил три года лишения свободы условно с дополнительным испытательным сроком на полгода в марте 2021 г. по решению Керченского городского суда Республики Крым. Он был осужден по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 2421 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»).

Скачивание фильмов «для взрослых» с торрентов - больше не повод сажать россиян за решетку

Суд нижестоящей инстанции не увидел в действиях Мухина состава преступления. Генпрокуратура оспорить его решение. Ее аргументом было признание самого Мухина в том, что на его личном ПК была установлена утилита, которая «автоматически формирует в хранилище все скачанные им файлы и делает их доступными для обмена с пользователями интернета». Судя по всему, речь о torrent-клиенте.

По версии Генпрокуратуры, Мухин признался в скачивании порноконтента, следовательно, он прекрасно понимал, что этот файл будет доступен неограниченному кругу лиц, то есть занимался его распространением».

Ознакомившись с материалами дела, Верховный суд встал на сторону обвиняемого, указав, что в его показаниях говорится, что он «практически сразу удалил» злосчастный ролик. Другими словами, Мухин «как таковой цели распространения этого файла он не преследовал».

В пользу невиновности Мухина говорил и тот факт, что на его ПК, которые были изъяты во время обыска, нужный стороне обвинения файл обнаружен не был.

На основании всего этого ВС посчитал законным решение нижестоящей инстанции о прекращении уголовного преследования Мухина «в связи с отсутствием состава преступления».

«Принимая во внимание то обстоятельство, что удаление видеоролика исключало доступ к нему как самого обвиняемого, так и иных лиц, показания в судебном заседании обвиняемого, который отрицал наличие у него умысла на распространение порнографических материалов, Судебная коллегия находит обоснованным вывод суда кассационной инстанции об отсутствии доказательств, свидетельствующих о том, что обвиняемый совершил действия, направленные на распространение видеоролика порнографического содержания», – говорится в решении Верховного суда.

Порно у российских властей не в почете

На месте Павла Мухина, фактически, мог бы оказаться любой россиянин, на компьютере которого был бы обнаружен порноконтент. Единственный надежный способ обезопасить себя от пристального внимания со стороны властей и силовиков – не хранить подобные файлы на личном ПК.

Специализированные онлайн-ресурсы, позволяющие смотреть ролики «для взрослых», не скачивая их на компьютер, тоже под прицелом российских властей. Кампания по борьбе с ними в России началась в 2015 г.

Первое решение по ограничению россиянам доступа к порносайтам было принято Апостовским районным судом Татарстана. Вердикт суда постановил заблокировать сразу 136 ресурсов с контентом «для взрослых». В списке числилась даже русскоязычная версия PornHub – одного из самых популярных сайтов эротической направленности.

Годом позже по решению Бутурлиновского райсуда Воронежской области под блокировку попал весь сайт PornHub, а вместе с ним – трекер Pornolab и несколько других ресурсов. Еще через год в России началась постепенная амнистия порносайтов. Первым под освобождение попал Youporn, а затем блокировка была снята и с Pornhub.

После 24 февраля 2022 г. начались гонения на российских порнозвезд, но уже не со стороны государства. Против них ополчились иностранные веб-ресурсы, желающие поддержать антироссийские санкции. Среди них оказался и Onlyfans – CNews писал, что в апреле 2022 г. этот ресурс заморозил счета российских порнозвезд и перестал выплачивать им их гонорары. Официальная причина – проблемы с денежными транзакциями в Россию, которые он раньше успешно обходил.