Техногигант Alibaba за квартал выставил на улицу 10 тыс. человек

В течение первого полугодия 2022 г. Alibaba Group оставил без работы более 13,6 тыс. человек. Из них свыше 9000 были уволены во II квартале 2022 г. Создатель популярного в России онлайн-магазина AliExpress теряет свои позиции под давлением китайских и американских властей, а также на фоне геополитики и растущей инфляции.

Массовые увольнения в Alibaba

Китайский холдинг Alibaba Group Holding Ltd. уволил свыше 9240 человек во II квартале 2022 г., пишет Bloomberg. Это более чем в два раза больше, чем в первой четверти 2022 г., когда без работы по решению руководства холдинга осталось 4375 человек.

В итоге за первое полугодие 2022 г. Alibaba сократил штат на более чем 13,6 тыс. человек. По информации издания, это реакция холдинга на происходящее в мире, в том числе и на ускоряющуюся инфляцию и на геополитические события. Холдинг стремится разными путями сократить свои издержки.

К концу II квартала 2022 г. общемировой штат Alibaba Group насчитывал более 245 тыс. человек, то есть под сокращение попало немногим более 5% сотрудников. Однако темпы «оптимизации коллектива» обращают на себя внимание, и пока нет гарантии, что руководство холдинга остановится на этом и не продолжит увольнять персонал в таких количествах.

Процветание не может длиться вечно

Alibaba Group – это публичная китайская компания, усилия которой сосредоточены на онлайн-коммерции. Именно этот холдинг создал популярные в России сервисы AliExpress, Tmall, Taobao и многие другие.

Общемировая популярность AliExpress не уберегла Alibaba от проблем

Холдинг основан в июне 1999 г. Джеком Ма (Jack Ma) и его 17 друзьями. Первые успехи не заставили себя ждать – уже в октябре 1999 г. небольшая на тот момент компания Alibaba получила свои первые инвестиции – $25 млн. В нее вложились японский холдинг SoftBank, а также инвест-компания Goldman Sachs. Спустя еще шесть лет некогда крупный американский интернет-гигант Yahoo вложил в Alibaba $1 млрд.

Со временем Alibaba Group стала одной из крупнейших китайских компаний как в сфере электронной коммерции, так и суммарно по Китаю. На протяжении первых двух десятилетий XXI века она показывала стремительный рост, но все изменилось в конце 2020 г. и усугубилось в 2021 г.

Alibaba подкосило не давление со стороны иностранных конкурентов, а власти родной для нее страны. Чиновники КНР усилили регулирование китайского ИТ-сектора, в результате чего, пишет Bloomberg, Alibaba всего за год потеряла свыше 33% своей рыночной стоимости.

Правительство Китая вынудило дочернюю финансовую компанию Alibaba Ant Group Co. отменить выход на IPO в 2020 г. Это могло бы быть крупнейшее в мире первичное публичное размещение акций. Сразу после этого в Китае начались реформы, подорвавшие бизнес-модель Alibaba. Не следует забывать и про штраф в $1 млрд, который Alibaba получила от китайских антимонопольных органов в марте 2021 г. за нечестную конкуренцию. Для КНР это рекордный размер подобного наказания. Как сообщал CNews, Джек Ма тоже оказался под санкциями властей Китая.

Запад внес свою лепту

Иностранные государства тоже связаны с падением Alibaba. Компания попала в список китайских компаний, оказавшихся под угрозой делистинга с фондовых бирж США из-за отказа Пекина передавать данные аудиторских проверок этих компаний американским регуляторам.

Спасением для Alibaba может стать первичный листинг на Гонконгской бирже. Как пишет Bloomberg, он позволит холдингу не только привлечь новых инвесторов с материкового Китая, но и понизит вероятность делистинга с Нью-Йоркской фондовой биржи.

В этом плане у Alibaba пока все идет по плану. По информации CNBC, 9 августа 2022 г. Гонконгская фондовая биржа подтвердила заявку китайского интернет-гиганта на конвертацию листинга из вторичного в первичный.

По предварительным оценкам, конвертация состоится в относительно скором будущем. Переход Alibaba со вторичного листинга на первичный ожидается до конца 2022 г.

До Amazon еще далеко

На Западе у Alibaba есть масса крупных конкурентов, включая eBay и Amazon. Последняя, несмотря на всю свою мощь и присутствие во множестве сегментов интернет-отрасли, тоже не избежала сокращения штата.

К вопросу «оптимизации коллектива» Amazon подошла с еще большей обстоятельностью, нежели Alibaba. В течение II квартала 2022 г., пишет Bloomberg, она уволила более 100 тыс. человек по всему миру.

В этом плане Amazon может позволить себе подобные меры, поскольку является крупнейшим работодателем на мировом ИТ-рынке. Даже после увольнения 100 тыс. сотрудников на нее по-прежнему работают более 1,52 млн человек.

Но Amazon не является рекордсменом по количеству оставленных без работы людей, хотя 100 тыс. – это весьма серьезная заявка на «успех». Первенство пока что принадлежит американской компании IBM, в июне 2022 г. ушедшей из России.

Как сообщал CNews, в 2015 г. она лишила работы 111 тыс. человек. Кроме того, за последние несколько лет она дополнительно уволила еще 100 тыс. человек – сотрудников пожилого возраста – в стремлении омолодить коллектив и стать более привлекательной в глазах молодых соискателей.