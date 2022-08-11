Выручка VK от игр упала, спровоцировав обрушение акций компании

Скорректированная выручка VK от сегмента «Игры» в первом полугодии 2022 г. упала на 17% до 9,2 млрд руб., следует из финансового отчета компании. После этой новости акции VK упали в цене более чем на 7%. Помимо этого на 54% вырос и чистый убыток компании, сократившись до 3,4 млрд руб. В организации это связывают с вложениями в развитие недавно запущенных продуктов: магазин приложений RuStore и игровую площадку VK Play. Несмотря на это, общая выручка VK по итогам II квартала 2022 г. выросла на 11%.



Сокращение выручки от игр

Скорректированная выручка VK от сегмента «Игры» рухнула на 17% и составила 9,2 млрд руб. по итогам первого полугодия 2022 г. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте компании. Фондовый рынок отреагировал на эту новость на торгах на Мосбирже снижением котировки расписок VK более чем на 7%.

По итогам II квартала 2022 г. выручка VK по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) в сегменте «Игры» снизилась год к году на 5% и составила 10,4 млрд руб., по итогам полугодия этот показатель сократился на 2% до 21,4 млрд руб.

В компании снижение выручки от сегмента игр связывают с тем, что доходы от него номинированы в иностранной валюте, и укрепление курса рубля оказало свое влияние. На показателе игрового бизнеса также сказалось и отключение монетизации для мобильных игр в маркетплейсах App Store и Google Play, пишет «Коммерсант».

Сегмент игр VK объединяет подразделения разработки компании, сервисы стриминга, платформу My.Games Store и My.Games Cloud.

Вырос и чистый убыток

С учетом компаний, в которых у VK есть доля («AliExpress Россия», «О2О холдинг», «Учи.ру» и др.) ее чистый убыток составил 3,4 млрд руб. Этот показатель на 54% выше, чем во II квартале 2022 г. На это в первую очередь повлияло снижение убытков у AliExpress и «О2О холдинга».

Выручка VK от сегмента игр упала на 17%, а чистый убыток вырос на 54%

Как пояснил РБК представитель VK, основной фактор роста чистого убытка — инвестиции в новые продукты. Например, во II квартале 2022 г. компания запустила российский магазин приложений RuStore, а также игровую площадку VK Play. Помимо этого были запущены мобильные приложения «VK мессенджер», «VK звонки», «VK клипы», единая платформа для рекламодателей «VK реклама». Это и стало причиной дополнительных расходов на маркетинг и персонал.

Рост выручки VK

Несмотря на падение выручки от игр, общая выручка VK по итогам II квартала 2022 г. выросла на 11% по сравнению с тем же периодом 2021 г. и достигла 32,8 млрд руб.

Рост выручки, согласно отчету, обусловлен ростом сегмента онлайн-рекламы (на 28% до 14,3 млрд руб.). Количество платящих рекламодателей в нем выросло на 89% год к году, а выручка VK от такой рекламы увеличилась в 2,5 раза.

Рекламная выручка увеличилась и за счет притока рекламодателей, что обусловлено ростом аудитории и ее вовлеченности на основных площадках VK, отмечают в компании. В то же время рост может объясняться и тем, что зарубежные площадки приостановили продажу рекламы на территории России.

Выручка от соцсети и игр

В целом выручка сегмента «Социальные сети и коммуникационные сервисы» VK выросла на 23% и составила 17,4 млрд руб.

Согласно отчету, количество новых зарегистрированных пользователей соцсети «Вконтакте» во II квартале 2022 г. выросло на 12%. Средняя месячная аудитория соцсети составила 75,7 млн, а средняя дневная аудитория за квартал — 49,1 млн.

Помимо аудитории «Вконтакте», выросло и количество пользователей соцсети ОК («Одноклассники»). Ее аудитория увеличилась на 35%.