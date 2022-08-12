Gmail сломала свой спам-фильтр, чтобы пользователи без помех получали политическую агитацию

Google изменит настройки спам-фильтра в Gmail, чтобы тот пропускал политические и агитационные письма. В настоящее время они блокируются в автоматическом режиме. Это грозит пользователям лавиной мусорной корреспонденции, от которой будет не так просто защититься.

«Голосуй, или проиграешь»

Интернет-гигант Google перенастроил спам-фильтр в своем почтовом сервисе Gmail таким образом, чтобы он автоматически пропускал все письма, связанные с политикой. Как пишет Android Police, Google «стремится завалить почтовые ящики всем политическим спамом, которого пользователям явно не хватало».

О том, что Google собирается «сломать» свой спам-фильтр, давно признанный простым, надежным и эффективным, впервые стало известно в начале лета 2022 г. Теперь же выяснилось, что Федеральная избирательная комиссия США (Federal Election Commission, FEC) дала добро на такие изменения. В ближайшем будущем Google намерена внести в работу фильтра необходимые коррективы.

Особенности идеи Google

Инициатива по перенастройке спам-фильтра, по данным Android Police, исходила непосредственно от Google. Он предложил FEC схему, по которой политические кандидаты на те или иные должности смогли бы устраивать массовую рассылку своих агитационных электронных писем максимальному количеству пользователей сервиса Gmail. Также на почту будут приходить письма от партий и других политических организаций с просьбой о пожертвовании средств.

Сотни спам-писем во «Входящих» – вероятно, новая реальность пользователей Gmail

Такие письма Google предложил оставлять такую корреспонденцию во «Входящих», без автоматического переноса в папку со спамом.

Другими словами, пользователей Gmail ждет потенциальная лавина нежелательной корреспонденции, которую, по всей вероятности, придется удалять вручную и вручную же настраивать спам-фильтр на нее в своем личном ящике.

Пять месяцев на тестирование

У Google есть время до конца 2022 г., чтобы протестировать изменения в Gmail. Поток политического спама хлынет в ящики пользователей ее почтового сервиса в ближайшие дни в рамках проверки работоспособности новой опции, которая продлится до января 2022 г.

В течение этого времени в каждом таком письме будет уведомление, по клику на которое пользователь сможет отказаться от рассылки конкретного отправители. Как пишет Android Police, опцию по отказу сразу от всех писем подобного рода Google пользователям не предоставит.

Пока неясно, собирается ли Google решать вопрос с географией своего спама. У корпорации есть договоренность пока только с американской FEC, и, если локализация рассылок не планируется, то спам американских политиков может в итоге направляться в ящики пользователей со всего мира.

Также нет данных, есть ли у Google планы по внедрению подобной системы в других странах, к примеру, в России. В любом случае, у корпорации есть подробная инструкция по ручной настройке спам-фильтра, чтобы можно было не отвлекаться на ненужную электронную корреспонденцию.

Миллиарды потенциальных адресатов

Gmail – это крупнейший сервис электронной почты в мире. Основанный в 2004 г., спустя 15 лет он нарастил пользовательскую базу до 1,5 млрд человек. к августу 2022 г. их было уже 1,8 млрд (статистика TechJury).

По данным Statista.com, в 2021 г. в мире насчитывалось в общей сложности около 4,15 млрд пользователей электронной почты. Для доступа к своему почтовому ящику большинство из них использует официальный клиент Gmail – таковых насчитывается в пределах 36,5%. На втором месте по популярности – штатный клиент, встроенный в Apple iOS (33%).

Перенастройка спам-фильтра Gmail на игнорирование политической корреспонденции совпала по времени с редизайном сервиса. Google модифицирует внешний вид своего почтового клиента раз в несколько лет – как сообщал CNews, в последний раз масштабные изменения в него в носились в апреле 2018 г.

Следует отметить, что Gmail не всегда был единственным почтовым сервисом Google. В 2014 г. корпорация запустила проект Inbox, который был своего рода плацдармом для тестирования новых идей разработчиков. Inbox получал интересные функции намного раньше Gmail, чем и привлекал пользователей, но в 2018 г. Google решила свернуть проект, чтобы сосредоточиться на своем главном почтовике.

В феврале 2022 г. CNews писал, что Inbox вернулся к жизни под новым названием Shortwave.

На возрожденный Inbox изменения Google не распространяются

Этот сервис развивают бывшие сотрудники Google, постаравшиеся с максимальной точностью воспроизвести Inbox, вплоть до мельчайших элементов дизайна.