Санкциям вопреки. В магазине приложений для iPhone появился полноценный аналог «Сбербанк онлайн»

В App Store появилось приложение СБОЛ, заменяющее «Сбербанк онлайн», удаленное Apple в знак солидарности с антироссийскими санкциями. Его создала компания «Открытые ИТ-решения», в теории связанная со Сбербанком. Сам банк рекомендует использовать приложение всем, кто удалил и не может переустановить «Сбербанк онлайн».

Сбербанк обошел санкции

В магазине приложений Apple App Store для iPhone и iPad появилось приложение СБОЛ, заменяющее собой приложение «Сбербанк онлайн». Последнее Apple удалила еще весной 2022 г. в угоду американским санкциям, и теперь у клиентов Сбербанка нет возможности им пользоваться.

В течение долгих месяцев владельцам iPhone и iPad приходилось задействовать веб-версию «Сбербанк онлайн», тогда как пользователи Android могли установить полноценное приложение на свой гаджет. Apple подобных вольностей не допускает – в ее экосистеме заблокирована установка программ из сторонних источников.

СБОЛ – это детище компании «Открытые ИТ-решения», о чем говорится в описании приложения в App Store. Согласно ЕГРЮЛ, компания основана 18 февраля 2022 г. в Москве с уставным капиталом 10 тыс. руб. Ее единственный владелец – Алексей Андреевич Круглов, он же ее генеральный директор.

Основные возможности приложения

Примечательно, что точно так же зовут директора дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка. Также Алексей Андреевич Круглов занимает пост вице-президента Сбербанка.

Доверять можно

Как сообщили CNews представители Сбербанка, он осведомлен о появлении в App Store программы СБОЛ. Как именно расшифровывается аббревиатура в ее названии, неизвестно. Пользователи Рунета предложили несколько вариантов: «Сбербанк онлайн» и «Система банковского обслуживания для людей».

Сбербанк подтверждает - приложение СБОЛ безопасно

В банке сообщили CNews, что Сбербанк не только в курсе существования СБОЛ, но и рекомендует пользователям iPhone и iPad пользоваться им. В первую очередь данная рекомендация распространяется на тех, кто ранее не устанавливал оригинальное приложение «Сбербанк онлайн» или по каким-либо причинам удалил его. Тем, кто продолжат пользоваться этой утилитой, переходить на СБОЛ не требуется.

«Наши самые востребованные банковские сервисы теперь доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в AppStore», – заявили представители Сбербанка.

Как все устроено

В СБОЛ нет собственных пользовательских профилей – регистрироваться в приложении не требуется. В качестве логина используется номер банковской карты. Попытка войти в приложение с картой другого банка обречена на провал – пользователя автоматически перенаправит в интернет-банк кредитной организации, выпустившей эту карту.

Россияне могут загрузить СБОЛ в любой момент, пока Apple не удалила его

Клиенты Сбербанка смогут выполнять все те же действия, что доступны в «Сбербанк онлайн». В первую очередь это проверка баланса и истории транзакций, а также возможность переводить деньги другим клиентам банка и оплачивать различные услуги.

Редакция CNews выяснила, что приложение СБОЛ доступно для скачивания и установки далеко не во всех странах мира.

Доступ к скачиванию СБОЛ за пределами России затруднен

Например, находясь в Казахстане или выбрав этот регион в настройках устройства, пользователь доступ к СБОЛ не получит.

К чему все эти сложности

Apple – это американская компания, подчиняющаяся решениям американских властей. Она едва ли не самая первая отвернулась от россиян, прекратив продажи своей техники на российском рынке.

Сбербанк попал под американские и европейские санкции весной 2022 г. Apple без промедления удалила его многочисленные приложения из своего магазина. Это коснулось программ «Сбербанк инвестор», «Сбербанк инкассация», «Сбербизнес», «Сбербанк онлайн, «Акционер сбера», «Сберспасибо» и ряда других.

В iOS нет функции самостоятельной установки приложений, скачанных со сторонних ресурсов. Другими словами, если нужной программы нет в App Store, то поставить ее на iPhone или iPad невозможно. Это один из основных недостатков iOS на фоне Android, где пользователю предоставляется в разы больше свободы. К тому же, как сообщал CNews, в iOS есть штатная функция, активация которой может привести к неработоспособности заранее установленного приложения «Сбербанк онлайн».