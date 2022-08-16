CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в банках
|

Санкциям вопреки. В магазине приложений для iPhone появился полноценный аналог «Сбербанк онлайн»

В App Store появилось приложение СБОЛ, заменяющее «Сбербанк онлайн», удаленное Apple в знак солидарности с антироссийскими санкциями. Его создала компания «Открытые ИТ-решения», в теории связанная со Сбербанком. Сам банк рекомендует использовать приложение всем, кто удалил и не может переустановить «Сбербанк онлайн».

Сбербанк обошел санкции

В магазине приложений Apple App Store для iPhone и iPad появилось приложение СБОЛ, заменяющее собой приложение «Сбербанк онлайн». Последнее Apple удалила еще весной 2022 г. в угоду американским санкциям, и теперь у клиентов Сбербанка нет возможности им пользоваться.

В течение долгих месяцев владельцам iPhone и iPad приходилось задействовать веб-версию «Сбербанк онлайн», тогда как пользователи Android могли установить полноценное приложение на свой гаджет. Apple подобных вольностей не допускает – в ее экосистеме заблокирована установка программ из сторонних источников.

СБОЛ – это детище компании «Открытые ИТ-решения», о чем говорится в описании приложения в App Store. Согласно ЕГРЮЛ, компания основана 18 февраля 2022 г. в Москве с уставным капиталом 10 тыс. руб. Ее единственный владелец – Алексей Андреевич Круглов, он же ее генеральный директор.

sb603.jpg

Основные возможности приложения

Примечательно, что точно так же зовут директора дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка. Также Алексей Андреевич Круглов занимает пост вице-президента Сбербанка.

Доверять можно

Как сообщили CNews представители Сбербанка, он осведомлен о появлении в App Store программы СБОЛ. Как именно расшифровывается аббревиатура в ее названии, неизвестно. Пользователи Рунета предложили несколько вариантов: «Сбербанк онлайн» и «Система банковского обслуживания для людей».

sb600.jpg
Сбербанк подтверждает - приложение СБОЛ безопасно

В банке сообщили CNews, что Сбербанк не только в курсе существования СБОЛ, но и рекомендует пользователям iPhone и iPad пользоваться им. В первую очередь данная рекомендация распространяется на тех, кто ранее не устанавливал оригинальное приложение «Сбербанк онлайн» или по каким-либо причинам удалил его. Тем, кто продолжат пользоваться этой утилитой, переходить на СБОЛ не требуется.

«Наши самые востребованные банковские сервисы теперь доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в AppStore», – заявили представители Сбербанка.

Как все устроено

В СБОЛ нет собственных пользовательских профилей – регистрироваться в приложении не требуется. В качестве логина используется номер банковской карты. Попытка войти в приложение с картой другого банка обречена на провал – пользователя автоматически перенаправит в интернет-банк кредитной организации, выпустившей эту карту.

sb601.jpg

Россияне могут загрузить СБОЛ в любой момент, пока Apple не удалила его

Клиенты Сбербанка смогут выполнять все те же действия, что доступны в «Сбербанк онлайн». В первую очередь это проверка баланса и истории транзакций, а также возможность переводить деньги другим клиентам банка и оплачивать различные услуги.

Редакция CNews выяснила, что приложение СБОЛ доступно для скачивания и установки далеко не во всех странах мира.

sb602.jpg

Доступ к скачиванию СБОЛ за пределами России затруднен

Например, находясь в Казахстане или выбрав этот регион в настройках устройства, пользователь доступ к СБОЛ не получит.

К чему все эти сложности

Apple – это американская компания, подчиняющаяся решениям американских властей. Она едва ли не самая первая отвернулась от россиян, прекратив продажи своей техники на российском рынке.

Сбербанк попал под американские и европейские санкции весной 2022 г. Apple без промедления удалила его многочисленные приложения из своего магазина. Это коснулось программ «Сбербанк инвестор», «Сбербанк инкассация», «Сбербизнес», «Сбербанк онлайн, «Акционер сбера», «Сберспасибо» и ряда других.

В iOS нет функции самостоятельной установки приложений, скачанных со сторонних ресурсов. Другими словами, если нужной программы нет в App Store, то поставить ее на iPhone или iPad невозможно. Это один из основных недостатков iOS на фоне Android, где пользователю предоставляется в разы больше свободы. К тому же, как сообщал CNews, в iOS есть штатная функция, активация которой может привести к неработоспособности заранее установленного приложения «Сбербанк онлайн».

Эльяс Касми

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews FORUM 2022: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

Gmail сломала свой спам-фильтр, чтобы пользователи без помех получали политическую агитацию

Бесславный конец. Долг в 6 тыс. руб. пионера продаж ПО в Рунете признан «безнадежным»

Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

Выручка VK от игр упала, спровоцировав обрушение акций компании

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 27 сентября

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие зубные щетки с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти

Лучшие сплит-системы до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Спелеологи нашли капсулу времени в старой шахте

Нейросеть-сомелье успешно тестирует вина и требует так же мало энергии, как человеческий мозг

Оптический наномотор преобразует свет в энергию
Показать еще